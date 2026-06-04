투표용지 부족 사태에 이어 잠실7동 제2투표소 앞 시위 지속, 투표함 반출 막힌 채

9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거에서 나타난 투표용지 부족 문제에 대해 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민들이 투표함 반출을 반대하며 시위를 벌이고 있다. 현장에서는 정치인들의 해명에도 불구하고 식량 지원과 인력 교대를 요구하는 목소리가 커지고 있다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 새벽부터 이어진 시위는 지난 9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대한 시민들의 불만이 표출된 현장이다.

투표 시간이 오후 10시까지 연장됐음에도 불구하고 투표함이 개표소로 옮겨지지 못하면서 약 2천 명에 달하는 유권자들이 이틀째 투표를 마칠 수 없는 상황에 처했다. 초기에는 300여 명이 모였으나, 새벽 8시경에는 170명 수준으로 감소했으며, 시간이 흐르면서 다시 인원이 늘어나는 등 유동적인 모습을 보였다. 시위대는 투표함 반출을 막고, '폭력은 안 된다', '서부지법 같은 일이 있어서는 안 된다'는 구호와 함께 '잡아라'는 외침까지 섞인 복합적인 목소리를 내며 현장을 장악했다. 현장을 찾은 정치인들과 관계자들도 상황 수습을 위해 발언을 시도했지만, 시위 참가자들의 외침에 가려 제대로 전달되지 못했다.

자유와혁신당 황교안 대표는 현장을 여러 차례 찾으며 선거 무효를 주장하는 시위대와 충돌했으며, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 당선이 확정된 이후에도 현장의 분위기는 크게 달라지지 않았다. 서울시선관위 사무처장 김범진은 "개표 결과가 확정돼야 당선인이 결정되고, 이후 선거 효력에 대한 법적 절차도 진행될 수 있다"며 사정을 설명했지만, 시위대는 음식 반입과 인원 교대 등의 실질적인 요구를 제기했다. 송파구의원 김순애는 현장에서 13명의 직원과 참관인 등이 식사를 하지 못하고 있다며, 식량 지원과 인력 교대 허용을 촉구했다.

시위 진압을 위해 기동대 인력이 투표소 앞까지 출동했지만, 시민 안전을 이유로 아파트 단지 밖으로 물러나 대기 태세를 유지하고 있다. 현재 투표소는 선거인명부 대조전표를 가진 유권자에 한해 투표 마감 시각을 오후 6시에서 오후 10시로 연장해 투표를 진행하고 있다. 그러나 투표함이 개표소로 이동되지 못한 상태가 지속되면서 선거 결과에 대한 신뢰도가 흔들리고 있다. 관계 당국은 투표용지 확보와 투표함 이동 문제를 조속히 해결해 선거 과정의 투명성을 회복해야 할 필요가 있다





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