투표용지 부족 선관위 부실 관리에 '책임론' 고조…시민사회 "재투표 논의 필요"

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 중앙선관위에 대한 비난이 거세지고 있습니다. 시민들은 선관위의 부실 행정이 선거 부정 음모론에 불을 지폈다며 책임을 촉구했고, 대학가에서는 재선거 요구가 나왔습니다. 정치권과 시민단체도 위원장 사퇴와 진상 조사를 요구했습니다.

6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데, 중앙 선거관리위원회 의 부실한 행정 관리에 대한 비난이 거세지고 있다. 선관위는 공식 사과했지만, 시민사회에서는 이번 사건이 선거 부정 음모론에 또다시 불을 지폈다며 강한 비판을 쏟아내고 있다.

경향신문이 4일 취재한 바에 따르면, 시민들은 투표용지 부족 사태로 신뢰를 저버린 선관위에 대해 책임을 물어야 한다고 입을 모았다. 직장인 배(36)씨는 "끊임없이 제기된 선거 부정 의혹이 계엄과 탄핵이라는 초유의 위기를 촉발한 주요 요인 중 하나였던 만큼, 선관위는 이번 선거를 공정하고 완벽하게 치러 선거 부문의 오명을 씻는 것을 최우선 과제로 삼았어야 했다"며 "이번 사건은 오히려 선거 부정 주장자들에게 힘을 실어줬고, 많은 시민들이 실제로 잘못된 일이 있었는지 의심하게 만들어 애처롭고 배신감마저 든다"고 말했다.

또 다른 직장인 이(34)씨는 "결과와 상관없이 선관위의 부실 관리로 이번 선거는 신뢰성과 정당성을 잃었으므로 재투표 논의가 필요하다"며 "여야 정치권은 선관위의 무능을 인정하고 기구 해체를 포함한 선거 관리 시스템 전면 개편에 나서야 한다"고 강조했다. 대학원생 김(27)씨는 "선관위가 사실상 선거 부정 음모론자들에게 땔감을 제공했다"며 "지금이라도 상황의 심각성을 인식하고 신뢰 회복 대책을 마련해야 한다"고 지적했다. 서울 주요 대학가에서도 이번 사건을 규탄하는 움직임이 잇따랐다.

서울대, 연세대, 고려대 온라인 커뮤니티에서는 "국민의 참정권이 국가 기관의 무능으로 침해된, 민주주의 근간을 흔드는 사건"이라며 "헌법이 보장한 투표권을 사실상 박탈한 중대한 결함"이라는 비판이 이어졌다. 연세대에서는 투표용지 부족 사태와 관련한 학생회 대응을 촉구하는 서명 운동이 시작됐다. 서울대 에브리타임에는 전날 오후 9시 28분경 '재선거 희망 여부'를 묻는 설문이 올라왔다. 4일 오후 3시 기준 288명이 참여했고, 이 중 92%(265명)가 '재선거를 반드시 치러야 한다'고 답했다.

진보당 전국대학생위원회 준비위원장 박태훈은 엑스에 "가장 무섭고 화나는 점은 투표용지 부족이 또 한 번 선거 부정 음모론 진영에 먹잇감이 됐다는 것"이라며 "선관위의 무능이 민주주의를 갉아먹는 괴물들에게 직접 무기를 쥐어준 꼴"이라고 지적했다. 이어 "노태악 위원장을 즉각 해임하고, 진상 조사 후 책임자를 엄중 처벌하라"고 촉구했다. 정의당도 전날 논평을 내고 "반란 세력의 뿌리를 뽑고 음모론자들을 완전히 추방해야 하는 중대한 시점에 이런 사건이 발생한 점을 깊이 유감스럽게 생각한다"며 노태악 위원장의 사퇴를 요구했다.

참여연대도 같은 날 성명을 내고 "선관위의 허술한 선거 사무 관리로 유권자의 정치적 권리가 가장 기초적인 수준에서 훼손되는 상황이 발생했다"며 "철저한 진상 조사를 통해 왜 이런荒唐한 사건이 발생했는지 명백히 밝히고, 관련자의 적절한 책임을 물어야 한다"고 밝혔다. 이어 "이번 사건은 선관위의 중대한 실수이지만 일부가 주장하는 이른바 '선거 부정'과는 거리가 멀다"면서도 "그럼에도 불구하고 이러한 분쟁을 예방하기 위해 철저한 진상 규명이 필요하다"고 덧붙였다. 한편, 국민의힘 김민수 최고위원은 4일 경기 과천 중앙선거관리위원회 앞에서 투표용지 부족 관련 항의 집회를 열었다





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선거관리위원회 투표용지 부족 선거 부정 재선거 책임론

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