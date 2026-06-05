투표용지 부족 사태, 노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과 및 사유 설명

노태악 중앙선거관리위원장이 과천 위원회에서 투표용지 부족 사태에 대해 사과하고, 사전투표율 증가에 따른 인쇄 감축과 지역별 편차, 선관위 대응 지연 등의 원인을 상세히 해명했다.

2026년 6월 5일, 경기도 과천에 위치한 중앙선거관리위원회 에서 중앙선거관리위원장 노태악 위원이 최근 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 대국민 사과를 진행하였다. 사과식에서 노 위원장은 사전투표율이 지속적으로 상승함에 따라 투표용지 인쇄량을 감축했으나, 선거 당일 각 투표소별로 투표자 수에 큰 편차가 발생하면서 일부 지역에서는 용지가 급격히 부족해 추가 인쇄와 급송이 불가피해졌다고 설명하였다.

윤재수 선거정책실장은 브리핑을 통해 현재까지 파악된 바에 따르면 전국 14,288개 투표소 중 67개소에서 추가 투표용지를 송부받았으며, 이 중 17개소는 실제로 사용되지 않았고 나머지 50개소에서는 투표에 활용됐다고 밝혔다. 특히 강남 3구와 같은 서울 일부 지역, 대구·경북, 부산·경남 등에서도 용지 부족 현상이 집약적으로 나타났으며, 이는 선거일 당일 투표율을 충분히 예측하지 못한 점이 원인이라는 점을 강조하였다.

투표용지 감축 인쇄의 구체적인 경위에 대해서는, 최근 선거에서 사전투표 비중이 크게 늘어나면서 사전투표가 활발한 지역에서는 투표용지가 과다하게 남는 현상이 반복돼 인쇄 비용 절감과 보관·폐기 과정을 고려해 용지 수를 줄이는 방안을 내부적으로 논의한 결과라고 설명한다. 다만 본투표용지 인쇄는 후보자 등록 마감일 이후인 2일부터 시작되었으며, 사전투표율은 이미 반영되지 못한 상태에서 진행됐다고 덧붙였다.

송파구에서 가장 많은 부족 사례가 보고된 점에 대해서는, 해당 구의 사전투표율이 23.3%에 달했지만 최종 투표율이 약 66% 수준이었기에 전체적으로는 용지가 부족하지 않았으나, 146개 투표소 각각의 투표자 수 편차가 커 일부 소규모 투표소에서만 용지 부족이 발생한 것으로 분석하였다. 이와 관련해 선관위의 대응이 늦었다는 지적에 대해서는, 전임 직원이 충분하지 않은 상황에서 개표 준비를 위해 인력을 투표소로 이동시키는 등 여러 사정이 복합적으로 작용해 대응이 지연된 것으로 해명하였다.

사태 인지 과정은 오전 11시 40분경 송파구 위원회가 상황을 파악하고 서울시 위원회에 대책을 문의하면서 시작됐으며, 이후 다수의 투표소에서 동시다발적으로 용지 부족 상황이 발생했다. 송파구 위원회의 초기 문의는 '용지 부족' 자체를 알리기보다 부족 상황을 가정한 대응 방안을 요청하는 것이었으며, 내부 논의를 거쳐 오후 2시경부터 추가 용지를 급히 조달했다는 것이 선관위의 공식 입장이다. 또한 일련번호가 기재되지 않은 무번호 투표용지에 대해서는 작성관리록에 번호를 부여한 후 배포하는 과정을 거쳤으며, 이번 선거에서는 총 14개 투표소에 무번호 투표용지가 추가 배포되었다.

가락2동 3투표소에는 450매가 추가로 불출된 것으로 확인됐다. 향후 이 사태에 대한 철저한 검증을 위해 외부 인사만으로 구성된 진상규명위원회를 6월 10일 발족시킬 계획이며, 감사원의 직무감찰 수용 여부는 헌법재판소에서 선관위의 업무가 직무감찰 대상이 아니라는 판결을 감안해 신중히 검토한다고 밝혔다. 또한 최근 논란이 되었던 채용비리 의혹과 관련해 내부 징계 절차가 진행 중이며, 대부분의 사안이 현재 소송 단계에 있어 '솜방망이 처벌'이라는 비판은 사실과 다르다는 입장을 표명했다.

이번 사과와 설명을 통해 선관위는 투표용지 관리와 선거 준비 전반에 걸친 시스템적 개선 의지를 강조하고, 향후 유사 사태가 재발하지 않도록 철저한 대책을 마련하겠다고 다짐했다





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투표용지 부족 중앙선거관리위원회 노태악 선거 준비 진상규명위원회

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