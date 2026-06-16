투표용지 부족 사태, 선관위 제도 개혁 필요성 대두 - 이재묵 교수 인터뷰

6월 3일 지방선거 투표용지 부족 문제를 계기로 선관위의 제도적 한계와 개혁 방안을 논의한다. 이재묵 교수는 투표용지 인쇄 지침의 행정 효율성 편중을 비판하고, '선거예비군' 도입 및 독립 감사기관 설립 등을 제안한다. 또한 지역 현장의 구조적 문제와 전반적인 의사결정 과정 재검토를 강조한다.

6월 3일 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 이후, 공동수사본부가 국립선거관리위원회(선관위) 서버에 대한 압수수색을 마치고 본격적인 수사 단계로 나아가고 있다. 15일 경기도 과천에 위치한 선관위 본부는 이번 사태를 계기로 선관위 제도 개혁 논의가 급물살을 타면서, 야당·여당을 막론한 정계 내외에서 다양한 대안이 제시되고 있다.

이에 대한 심층 분석을 위해 경기신문은 연속 인터뷰 시리즈를 진행하고 있으며, 첫 번째 인터뷰이로 한국외국어대학교 정치외교학과 이재묵 교수를 모셨다. 이 교수는 한국정당학회 연구소장을 역임하고 한국정치학회 전무를 맡는 등 정당·선거 연구의 권위자이며, 선거 행정 제도 개선과 선거권 보장을 주요 연구 과제로 삼고 있다. 이 교수는 "선관위 사무국이 투표용지 50%만 인쇄하라는 지침을 내린 것이 이번 사태의 직접적인 원인"이라며, 이 같은 결정이 행정 효율성만을 고려한 결과라고 비판했다.

그는 "선거의 근본 목적은 시민의 투표권을 보장하고 선거 참여를 극대화하는 것"이므로, 이런 중대한 사안은 중앙선거관리위원회 전체 회의에서 심도 있게 논의해야 한다고 주장한다. 또한, 현행 선관위의 인력 구조가 선거기간 동안 급증하는 업무량을 감당하기에 부족함을 지적하고, 퇴직 공무원과 지방공무원 등을 활용한 '선거예비군' 제도를 도입해 일시적인 인력 보강이 필요하다고 제언했다. 더불어, 선관위 자체에 독립적인 감사기관을 신설해 국회와의 교차 검증 모델을 구축함으로써 투명성을 높이고, 체계적인 사전 점검과 사후 평가가 가능하도록 해야 한다는 의견을 제시했다.

이 교수는 이번 사태의 근본 원인을 지역 현장의 구조적 문제에서 찾았다.

"서울 송파구 선관위 사무실이 직원 13명으로 146개 투표소를 담당했듯이, 선관위의 업무량은 선거 시즌에 급증하지만 평시에는 상시 인력을 유지하기 어렵다"는 점을 들어, 지방자치단체와의 협력 체계가 명확히 정의되지 않아 발생한 혼선이라고 설명한다. 그는 "우선 현장에서 왜 문제가 발생했는지 정확히 파악하고, 구·시·군 선거 위원회부터 중앙 사무국, 중앙선거관리위원회까지 의사결정 구조를 면밀히 조사해야 한다"며 단계별 조사 및 전면적인 의사결정 모델 재검토의 필요성을 강조했다.

마지막으로 선관위가 독립적인 헌법기관으로서의 기능을 제대로 수행하도록 감시·관리 체계를 강화하고, 효율성을 추구하면서도 사회적 비용을 최소화할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 강조했다





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