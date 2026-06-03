투표용지 부족에 따른 송파구 투표소 방해 사태 및 선관위 앞 항의

6·3 지방선거에서 투표용지 부족으로 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 시위대가 투표함 이송을 방해하고 있으며, 시민들은 선관위 앞에서 선거 무효를 요구하며 항의하고 있다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 으로 인해 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표시간이 오후 10시까지 연장된 가운데, 투표 종료 후 투표함 이송이 지연되고 있다. 취재에 따르면 4일 오전 0시 기준 보수 성향 유튜버와 시민 수백 명이 송파구 우성아파트 경로당에 설치된 해당 투표소 입구를 둘러싸고 있다.

일부 인원은 유리창을 깨고 들어가야 한다는 식의 발언을 하며 진입을 독촉했고, 아파트 주민이 재물손괴와 학교 등 문제를 지적하자 시위대는 단체 야유를 보내며 부정선거 완전 무효 등의 구호를 외쳤다. 같은 당 김은혜 의원도 현장에 도착해 이번 선거는 무효라고 주장했다. 서울시선관위의 협조 요청을 받은 경찰 인력 수십 명이 오전 0시 30분께 투표소 주변에 배치되었으며, 경찰이 현장을 정리하는 대로 투표함을 반출해 개표를 진행할 예정이다. 한편, 선관위는 이 투표소의 초유의 투표시간 연장을 결정한 이유는 투표용지가 부족해 되돌아간 유권자들을 수용하기 위해서였다.

같은 날 서울 종로구 서울시선관위 앞에서는 시민들이 투표용지 부족 사태와 관련해 개표중지 및 선거무효 등을 주장하며 항의하는 모습이 나타났다





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