투표용지 부족 사태로 촉발한 참정권 침해 논란과 정치적 대응

6·3 지방선거에서 전국 67개 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태가 확산되며 시민들의 항의 시위가 이어지고 있다. 중앙선관위의 관리 소홀과 부실 대응으로 인해 국민의 참정권이 침해된 것으로 평가되며, 노태악 위원장의 사퇴에도 불구하고 사태가 장기화될 조짐을 보이고 있다. 여야는 국정조사와 특검을 통해 진상을 규명하고 선관위를 개혁해야 한다는 목소리가 높아지고 있으나, 정략적 선동과 책임 회피 논란도 적지 않다. 정치권의 실질적이고 신속한 대응이 요구되는 가운데, 독립적 조사와 제도 개선을 통한 신뢰 회복이 시급하다.

6·3 지방선거 에서 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싼 파문이 확산되고 있다. 시민 수천명은 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 '잠실 개표소 봉쇄 시위'를 사흘째 이어가며 재선거를 요구하고 있다.

전날에는 경찰 비공식 추산 3만여명의 시위대가 운집했으며, 이곳에는 잠실7동 투표구에서 가져와 개표를 마친 투표함이 있다. 서울 주요 대학에서는 중앙선거관리위원회를 규탄하는 총학생회 등의 성명이 잇따랐고, 한국대학 총학생회 공동포럼은 기자회견에서 진상 규명을 촉구했다. 노태악 중앙선관위원장이 지난 5일 책임을 지고 사퇴했으나 사태가 진정되기보다 장기화할 조짐을 보이고 있다. 이번 사태는 선관위가 민주주의 근간인 국민의 참정권을 침해한 중대 사건으로 평가된다.

중앙선관위에 따르면 투표용지가 부족해 추가로 용지를 송부한 투표소가 서울 송파구 15곳을 비롯해 전국 67곳에 달했고, 추가 송부된 용지를 사용한 투표소도 50곳에 이른다. 그나마도 신속한 조치가 이뤄지지 않아 송파구 등에서는 개표방송이 진행 중인 밤늦게까지 투표하는 일이 벌어졌다. 높은 사전투표율을 고려해 본투표용지 인쇄 규모를 줄여 생긴 일이라는 게 선관위의 설명이지만, 국민들은 관리 소홀에 대해 강한 분노를 표출하고 있다. 시민들의 분노는 자연스러운 반응이다.

선관위가 진상규명위를 꾸리겠다고 하지만 이미 신뢰도에 치명상을 입었다. 객관적이고 독립적인 기구의 철저한 조사·수사와 책임자 처벌, 선관위에 대한 근본적 개혁이 뒤따르지 않으면 사태를 풀기 어렵다. 그런데도 정치권의 책임 있는 논의는 부재했다. 사태가 눈덩이처럼 커지도록 방치한 채 지방선거 직후의 어수선한 상황과 22대 국회 후반기 원구성을 앞둔 과도기를 핑계로 삼는 것은 국회의 직무유기로 볼 수밖에 없다.

집권여당인 더불어민주당은 이날 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사요구서를 8일 제출하고 국민의힘과 협상에 나서겠다고 밝혔다. 개헌·특검 가능성도 열어두겠다고 했다. 국민의힘도 8일 국정조사요구서를 제출하고 특검을 추진하겠다고 했다. 그러나 가장 경계해야 할 것은 정략적 접근이다.

일부 정치인이 구체적인 대상·방법·계획 없이 재선거를 주장하거나, 무책임하게 '이재명 대통령 책임론'을 제기하는 것은 선동에 불과하다. 여야는 선거제도에 대한 국민적 불신이 커질 수 있는 엄중한 상황을 직시하고 국정조사·특검·선관위 개혁을 위한 협상에 즉각 착수해야 한다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 중앙선관위 참정권 침해 잠실 개표소 시위

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