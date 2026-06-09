투표용지 부족 사태 규탄 2030대, 전국 대학서 시국선언 및 집회 예정

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 2030 세대가 선거 공정성 훼손과 참정권 침해를 규탄하며 전국 대학 캠퍼스에서 일제히 시국선언과 집회를 개최할 예정이다. 12개 대학 총학생회는 국정조사·특별검사 통한 진상조사, 중앙선관위 구조개혁 등을 촉구할 계획이다. 한편 법원은 일부 증거보전 신청을 인용했고, 검경 합동수사본부가 설치되는 등 사태 수사도 본격화되고 있다.

6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태로 인해 선거의 공정성이 훼손되고 투표권이 침해받은 문제를 규탄하는 2030 세대의 목소리가 전국 대학 캠퍼스로 확산되고 있다. 연세대학교 총학생회 비상대책위원회는 전국 12개 대학 총학생회가 6·10 민주항쟁 기념일인 10일 오후 6시 각 대학 캠pus에서 일제히 시국선언 문을 발표하고 집회를 개최할 예정이라고 9일 밝혔다.

연세대를 비롯해 건국대·고려대·경희대·서강대·서울대·서울시립대·성균관대·숭실대·전남대·한국외대·홍익대 등이 참여한다. 이들 총학생회는 시국선언을 통해 국정조사와 특별검사를 통한 진상조사 및 책임자 처벌, 국가 기본권 침해에 대한 구제 대책 마련, 중앙선거관리위원회의 구조개혁 등을 촉구할 계획이다. 한편 김지연 서울동부지법 민사 제51단독 부장판사는 지방선거에서 서울시장 후보로 출마한 김정철 개혁신당 최고위원이 제기한 잠실 투표용지 보관상자 등에 대한 증거보전 신청을 일부 인용했다.

법원은 인용된 증거물에 대해 담당 법관이 직접 현장에서 봉인하고 별도의 장소에 보관하여 향후 선거 관련 소송에서 증거로 사용되도록 조치했다. 인용된 대상은 잠실7동 제2투표소에 보관된 인쇄매수 1900매 규모의 투표용지 보관상자, 6월 3일 오전 8시부터 6월 5일 오후 9시까지 해당 투표소 및 투표함 보관 장면을 촬영한 폐쇄회로(CCTV) 영상 등 총 4건이다.

반면 송파구 투표소에서 사용된 본투표지와 이후 잠실 지역 개표소인 서울 올림픽공원 핸드볼경기장으로 옮겨진 투표함에 대한 신청은 법원에서 기각됐다. additionally 법원은 10일 오후 3시 투표용지 부족 사태가 발생했던 잠실7동 제2투표소의 내외부에 대한 검증 절차도 진행할 예정이다. 사태의 진상을 규명하기 위해 검경 합동수사본부가 서울중앙지검에 설치된다. 검찰 12명과 경찰 15명 등 총 27명으로 구성되며 본부장에는 김태훈 서울중앙지검 3차장검사가 임명됐다.

한편 이날 잠실 개표소 시위를 관할하는 송파경찰서의 오상택 서장이 지병 악화를 이유로 면직을 신청한 것으로 알려졌다. 경찰청은 즉시 서울청 공공안전차장을 현장관리관으로 지정해 대응에 나섰다. 이와 같은 상황 속에서 당초 선거관리위원회의 해명보다 투표용지 부족분이 더 큰 것으로 확인됐다. 정희용 국민의힘 의원이 제출받은 자료에 따르면 중앙선관위는 본투표 당일인 지난 3일 전국 91개 투표소에서 총 7194장의 투표용지가 부족했던 것으로 집계했다.

이는 선관위가 나흘 전 50개 투표소에서 4726장이 부족했다고 밝힌 수치보다 약 1.5배 증가한 규모이다. 한찬우·오삼권 기





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투표용지 부족 6·3 지방선거 시국선언 2030세대 중앙선관위 구조개혁

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