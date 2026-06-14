투표용지 상자 유출 논란, 선관위의 설명은 납득할 수 있을까요?

투표용지 상자 유출 논란이 있었습니다. 선관위는 폐기를 했다고 이야기했지만, 전한길 씨가 상자를 확보했다고 주장하고 있습니다. 선관위의 설명은 언뜻 납득 가지 않는 부분이 있습니다.

지난 5일, 시위 참가자 투표소 진입 때 유출 가능성에 대한 논란이 있었습니다. 전한길 씨가 들고 나타난 상자가 이슈의 중심에 섰습니다. 잠실7동 제2투표소에 보관되어 있었던 상자가 사라졌고, 1900매라고 적혀 있는 상자가 발견되었습니다.

하지만 정확한 경로가 파악되지 않고 있었습니다. 선관위는 폐기를 했다고 이야기했지만, 전한길 씨가 상자를 확보했다고 주장하고 있었습니다. 가장 우선 지금 선관위에서는 분명히 폐기를 했다고 했지만, 왜 상자가 일부에 대해서 전한길 씨가 확보했는지 살펴봐야 되겠습니다. 하나의 가능성으로 제기되고 있는 것은 5일에 경찰이 현장 안으로 들어갔던 적이 있었는데, 그때 시위대도 함께 현장에 들어갔던 일정 시점이 있었습니다.

그때는 아직 선관위에서 9일날 폐기가 됐다고 밝혔기 때문에 폐기됐다고 인지된 시점보다 앞선 것으로 보여요. 그래서 그 시점에 혹시 그 안에 상자가 있었다고 한다면 7개 중에 1개를 누군가가 불법적으로 가져왔을 가능성이 있는지 하나의 가능성이고요. 또 하나의 가능성은 앞서 말씀드린 것처럼 아예 다른 상자일 가능성도 있기 때문에 이 부분에 대한 사실관계 파악에 대해서는 신중해야 된다고 보여집니다. 선관위의 설명을 보면 언뜻 납득 가지 않는 부분이 있습니다.

사라진 7개 중에 몇 개가 사라졌는지 행방이 묘연하다. 하지만 폐기된 과정을 보면 그렇게 중요하지 않다. 이런 식으로 설명을 내놓았고요. 이 부분은 법적으로 문제가 되지 않을까요





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