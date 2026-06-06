투표용지 부족 사태에 진보당 "윤석열 정부 무능의 연장선"

진보당이 지방선거 투표용지 부족 사태를 비판하며 선관위 책임자 사퇴와 제도 개혁을 촉구했습니다.

진보당 은 6.3 지방선거 투표일 당일 서울 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 윤석열 정부 의 무능이 빚어낸 결과라고 강하게 비판했다. 이번 사태로 결국 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장이 사퇴하는 초유의 사태로 이어졌지만, 진보당 은 이들만의 책임이 아니라 선관위 와 사법부 전반의 구조적 문제라고 지적했다.

특히 손솔 진보당 수석대변인은 논평에서 노 위원장이 임기 만료 후에도 버티며 음모론에 휩쓸려 투표용지 인쇄량을 축소한 것이 직접적인 원인이라고 꼬집었다. 손 대변인은 노 위원장이 이미 지난 3월 임기가 만료된 인물인데도 조희대 대법원장이 후임 내정 과정에서 논란을 빚자 선거의 안정적 관리를 구실로 연임했다고 비판했다. 그러면서 부정선거 음모론이라는 허구적 시각이 투표용지 인쇄량 대폭 축소로 이어졌고, 결국 국민의 높은 투표 의지를 예측하지 못해 역대급 참정권 침해 사태를 초래했다고 주장했다. 이는 단순한 행정적 실수가 아니라 민주주의 근간을 흔드는 중대한 범죄라는 것이다.

또한 손 대변인은 오민석 서울선관위원장이 이번 사태에도 불구하고 책임 있는 모습을 보이지 않는다며 즉각적인 사퇴를 촉구했다. 아울러 대법관들이 관행처럼 중앙선관위원장 자리를 돌려막는 구태 제도를 전면 개혁해야 한다고 밝혔다. 진보당은 이번 사태가 윤석열 정권 시절 기용된 친윤 잔당들이 여전히 요직에서 권력을 행사하다 빚어진 비극이며, 이들의 무능과 편향이 극단주의 세력에게 빌미를 제공하고 민주주의 신뢰를 무너뜨렸다고 날을 세웠다. 한편 정치권에서는 이번 투표용지 부족 사태가 선거 관리 시스템 전반의 문제점을 드러냈다는 지적이 나온다.

사전 투표제도 확대와 함께 투표율 변동성을 고려하지 않은 인쇄량 산정 방식이 근본적 원인이라는 분석이다. 진보당은 또한 일부 지역에서 발생한 또 다른 투표용지 오류 사례를 언급하며, 선관위 관계자들의 전문성 부족을 재차 비판했다. 이에 대해 더불어민주당과 정의당 등 야권에서도 선관위 개혁과 책임자 문책을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 전문가들은 이번 사태가 단순한 사고가 아니라 정치적 중립성을 상실한 선관위의 위기를 반영한다고 진단한다.

정권의 영향을 받은 인사가 선거 관리 기구를 장악하면서 발생한 이런 사태는 향후에도 반복될 수 있다는 우려가 제기된다. 진보당은 결국 이번 기회에 사법부와 선관위 내에 침투한 친윤 세력을 철저히 심판하고, 독립적이고 전문적인 선거 관리 체계를 구축해야 한다고 강조했다. 국민의 참정권을 보호하기 위한 근본적인 제도 개혁이 시급하다는 주장이다





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