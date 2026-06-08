투표용지 부족 사태로 밤샘 집회... 시민들은 재투표 요구

6·3 지방선거에서 투표용지 부족이 발생하자 시민들이 개표소 앞에서 밤샘 집회를 열고 재투표를 요구했다. 선관위의 엇박자 대응과 부실한 관리가 논란을 키웠으며, 정치권과 시민들은 선관위 개혁을 촉구하고 있다.

지난 3일 치러진 6·3 지방선거 에서 투표용지 부족 사태가 발생하면서 시민들이 개표소 앞에서 밤샘 집회 를 열고 재투표를 요구하고 있다. 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서는 '재투표!

'를 외치는 시민들의 함성이 주말 내내 이어졌다. 이들은 투표 시간이 연장된 잠실7동 제2투표소에서 항의 집회를 연 데 이어 개표소로 자리를 옮겨 밤샘 농성을 벌였다. 참가자들은 핸드볼경기장 여덟 곳의 출입구에 모여 투표함이 반출되는지 감시했고, 이 과정에서 선관위 직원들이 시민들의 저지로 일시적으로 고립되기도 했다. 정치권도 강하게 비판했다.

이재명 대통령은 '이번 상황은 인민주권의 기반을 훼손하는 중대한 사안'이라며 '행정적 차원에서 가능한 모든 방안을 모색하겠다'고 밝혔다. 장동혁 국민의힘 대표는 잠실 개표소 앞 집회를 '질서 있는 시민 저항운동'이라고 평가하며 사실상 재투표를 촉구했다. 더불어민주당은 재투표 요구에는 선을 그으면서도 투표용지 부족에 대한 국정조사 요청을 오늘(8일) 제출하겠다고 밝혔다. 투표용지 부족이 항의의 직접적 원인이지만, 선거관리위원회의 대응이 논란을 키웠다는 지적이 나온다.

선관위는 선거 당일 오후 9시 공식 사과문에서 서울 14곳에서 투표용지가 부족했다고 밝혔으나, 이틀 뒤인 5일에는 전국 50곳으로 정정했다. 게다가 20대 대선 때의 '바스켓 투표' 사건이 재소환되면서 선관위에 대한 비난이 더 거세졌다. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 선관위는 '최소 50% 인쇄 지침'을 주요 원인으로 꼽는다.

이번 지방선거에서 선관위는 본투표일 투표용지 인쇄 하한선을 전체 유권자의 50%로 정했다. 최근 사전투표율이 높아지면서 본투표일에 사용되지 않고 남는 투표용지가 많다는 이유에서다. 문제는 지역별 편차를 고려하지 않았다는 점이다. 이번에도 송파구 전체로는 투표용지가 남았지만, 일부 투표소에서는 부족했다.

과거 사례를 보면 본투표일 투표율이 높은 곳은 충분히 준비하는 것이 상식인데, 선관위는 '최소 50%' 지침에 따라 선거구나 투표소별로 인쇄량을 조정할 수 있었음에도 지역 실정을 반영하지 못했다. 결국 예측 가능한 상황을 막지 못한 책임을 피하기 어렵다는 평가를 받고 있다. 이번 사태는 선관위의 관리 능력에 대한 근본적인 의문을 제기한다. 시민들은 '미통제 선관위'가 이번에도 바뀔 수 있냐며, 선관위의 독립성과 투명성 강화를 요구하고 있다.

일부 시민들은 기존의 선거부정 음모론자들과는 선을 긋는다며, 이번 항의는 명백한 관리 부실에 대한 합법적인 저항이라고 주장한다. 전문가들은 선관위가 투표용지 인쇄 기준을 현실화하고, 실시간 모니터링 시스템을 도입해야 한다고 조언한다. 또한 이번 사태를 계기로 선거법 개정과 함께 선관위의 책임성을 높이는 제도적 장치가 마련돼야 한다는 목소리가 높다. 정치권도 여야를 막론하고 선관위 개혁을 주장하고 있지만, 구체적인 방안에는 이견이 있다.

야당은 중립성 훼손을 우려하며 신중한 접근을 요구하고, 여당은 강력한 견제와 감독 체계를 도입해야 한다고 주장한다. 어느 쪽이든 선관위에 대한 국민의 신뢰를 회복하는 것이 급선무이며, 이를 위해 투명한 조사와 재발 방지 대책이 조속히 마련돼야 할 것이다





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