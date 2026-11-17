투썸플레이스가 작가 이슬아와 편집자 박혜진을 초청해 연말 케이크 출시 이벤트를 진행했다. 새로운 캠페인 주제와 신제품 출시 현황을 확인한다.

17일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 투썸플레이스 의 홀리데이 토크 콘서트에서 작가 이슬아 와 민음사 편집자 박혜진 이 '우리가 기억하는 홀리데이'를 주제로 대화를 나눴다. 이 자리는 실제 북토크와 유사한 분위기로 진행되었으며, 두 사람은 문학 작품 속 케이크와 개인적인 추억을 공유하며 독자들과 소통했다. 이번 행사는 투썸플레이스 가 크리스마스 시즌을 앞두고 신제품 케이크를 홍보하기 위해 기획한 기자설명회 성격도 가지고 있다.

이슬아·박혜진, 문학 속 케이크 추억 공유

이슬아 작가는 어느 해 명절에 남동생과 다툰 후 동생이 사 온 '스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)' 케이크를 나눠 먹으며 마음을 풀었던 경험을 밝혔다. 케이크는 주로 좋은 날에 먹는 음식이지만, 마음이 주눅 들었을 때 훨씬 더 필요하다는 설명이다. 박혜진 민음사 해외문학팀 편집자 역시 어린 시절 크리스마스에 어머니가 사촌들을 모아 파스타집에 데려갔던 경험을 회상했다. 당시 식당 주인이 코스 요리만 판다고 하자 어정쩡하게 서 있던 두 사람에게 결국 단품을 내주었지만, 계속 눈치가 보였다.

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그러나 식당 주인이 서비스로 조각 케이크를 내주자 박혜진 편집자는 "여기에서 우리가 불청객은 아닌가 보다"라며 마음이 놓였다고 설명했다. 두 사람은 이러한 개인적인 추억 외에도 무라카미 하루키 소설 속 미도리가 사랑을 설명하며 꺼내는 딸기 쇼트케이크나 김효은 작가의 그림책 등 문학 콘텐츠 속 케이크도 소개했다. 이슬아 작가는 유료 이메일 연재 '일간 이슬아'로 이름을 알렸으며, 장편소설과 에세이를 집필했다. 또한 2023년 예스24 독자 투표에서 '한국 문학의 미래가 될 젊은 작가' 1위에 올랐다.

투썸플레이스, 2030 여성 타겟 마케팅 강화

투썸플레이스는 문학시장과 케이크 및 디저트 시장의 핵심 소비층이 2030 여성이라는 점을 고려해 이슬아 작가와 박혜진 편집자를 초청했다. 몇 년 동안 연말 신제품을 소개하는 형식으로만 진행해 온 기자간담회에 변화를 주기 위한 의도로 보인다. 투썸 측은 두 사람이 '한 가지 소재에 자신의 일상과 추억을 엮어 이야기를 풀어내는 능력'을 갖추고 있다고 판단했다.

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제품만 소개하는 것을 넘어 케이크에 얽힌 기억을 통해 연말 분위기를 전달하려는 전략이다. 박혜진 편집자는 유튜브 채널 '민음사TV'에서 고전을 쉽게 설명해 문학 팬들에게 친숙하며, 2024년 한강 작가의 노벨문학상 수상 소식을 실시간으로 듣고 놀라던 모습이 화제가 된 바 있다. 이번 토크 콘서트는 30분 넘게 이어졌으며, 소설과 그림책, 크리스마스, 가족에 대한 다양한 이야기가 오갔다.

2026 홀리데이 시즌, '트리토노믹스' 주목

투썸플레이스의 올해 연말 캠페인 주제는 '홀리데이를, 홀리데이답게'이다. 투썸은 연말의 설렘이 갈수록 옅어지고 있다며, 그간 잊고 지내던 연말의 설렘을 일깨우겠다고 선언했다. 박경민 투썸플레이스 마케팅총괄은 "일상에서 작은 보상과 기념을 통해 정서적 만족을 찾는 '트리토노믹스'에 주목했다"며 "케이크가 평범한 하루에 특별한 의미를 부여하는 매개가 될 수 있다"고 말했다.

투썸플레이스는 지난 13일 '크림탑 스초생', 이른바 '크초생'을 출시했다. 이는 대표 제품인 '스초생'에 바닐라빈 마스카포네 크림을 올리고 초콜릿 함량을 높인 제품이다. 투썸에 따르면 2014년 출시한 스초생 제품군의 누적 판매량은 지난해 말까지 1520만개에 이른다. 또한 투썸은 '패딩베어', '스트로베리 썰매', '윈터 스노우맨' 등 입체형 케이크도 올겨울 선보일 예정이다. 행사장 포토존에는 '크림탑 스초생'을 비롯한 2026 홀리데이 시즌 주요 제품이 전시되어 있다.