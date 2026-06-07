퇴직연금 대변화… 기금형 도입 및 국민연금 참여 논의 본격화

2005년 도입된 국내 퇴직연금 제도가 20년 만에 대대적 개편을 앞두고 있다. 노사정은 전문가 집단이 운영하는 기금형 퇴직연금 도입에 합의했으며, 국민연금의 참여를 통한 고수익 구조 마련이 주요 쟁점으로 부상하고 있다. 그러나 민간 금융업계의 반발과 운용 역량에 대한 우려도 제기되고 있다.

2005년 국내 퇴직연금 제도가 도입된 지 약 20년 만에 대대적인 구조 개편을 맞이하고 있다. 노사정은 개인과 기업별로 흩어진 퇴직연금 을 하나로 묶어 전문가 집단이 전문적으로 운용하는 기금형 퇴직연금 을 본격 도입하기로 합의했다.

이에 정부는 올해 7월까지 세부 제도를 설계하고 연내 근로자퇴직급여보장법 개정을 추진하는 등 후속 조치에 속도를 내고 있다. 이 과정에서 수천조 원의 자산을 굴려온 국민연금공단 등을 기금형 퇴직연금 운용에 참여시키는 공공기관 개방형 추진 논의도 본격화되면서 찬반 논쟁이 뜨겁다. 국민의 실질적인 이익과 노후 소득 보장 관점에서는 국민연금의 참여가 설득력을 얻고 있지만 기존 민간 금융업계의 반발과 운용 역량에 대한 우려도 만만치 않다. 우리나라 퇴직연금 시장은 적립금 규모가 2025년 기준으로 501.4조 원을 돌파하며 양적으로 빠르게 성장했다.

자본시장연구원에 따르면 오는 2040년에는 1천172조원, 2055년에는 1천858조원까지 커질 것으로 전망된다. 기금형 퇴직연금이란 회사와 근로자가 돈을 모아 별도의 독립된 전문 기금을 만들고 자산운용 전문가에게 통째로 맡겨 투자를 대행하게 하는 구조다. 반면 현행 계약형 퇴직연금은 회사가 은행이나 증권사 등 민간 금융회사와 개별적으로 계약하고 금융회사가 추천하는 상품을 기업과 근로자가 직접 골라 돈을 굴리는 방식이다. 계약형은 개인이 직접 자산을 관리해야 하지만 기금형은 전문가 집단이 대규모 자금을 한군데 모아 체계적으로 운영한다는 차이가 있다.

이런 양적 성장에도 불구하고 퇴직연금은 운용 방법에 따라 수익률 격차가 크게 벌어지며 대다수 가입자의 노후 보장에는 한계를 드러내고 있다. 퇴직연금 연간수익률은 2025년 기준 6.47%로 역대 최고를 기록했으나 증시 호황을 누린 국민연금 수익률 19.9%에 비해 크게 낮은 수준이다. 전체 적립금의 75.4%인 378.1조원이 안전하지만, 수익률이 낮은 원리금보장형 상품에 여전히 쏠려 있어 가입자 절반의 수익률은 물가 상승률을 방어하는 수준인 2%대에 그치고 있다. 실제로 실적배당형 상품의 수익률은 16.80%로 원리금보장형 3.09%의 5배에 달했다.

자산을 적극적으로 굴리는 확정기여형(DC)은 8.47%, 개인형퇴직연금(IRP)은 9.44%의 수익률을 보였지만 원리금보장형 비중이 높은 확정급여형(DB) 수익률은 3.53%에 머물렀다. 가입자가 별도 선택을 하지 않을 때 적용되는 디폴트옵션 역시 예금 중심의 안정형 비중이 85.4%로 높아 수익률이 3.7%에 그쳤다. 제도별 적립금 규모는 확정기여형이 141.6조원, 개인형퇴직연금이 130.9조원으로 전체의 절반을 넘어섰다. 기업 규모별 도입률 격차도 심각해 300인 이상 사업장은 92.1%에 달하지만 30인 미만 사업장은 23.2%에 불과한 실정이다.

국민 이익 관점에서 볼 때 국민연금의 참여는 퇴직연금의 고질적인 저수익 구조를 깨뜨릴 수 있는 가장 확실한 열쇠로 꼽힌다. 국민연금은 약 2천조원에 달하는 거대 자산을 오랫동안 안정적으로 운용한 경험이 있으며 증시 호황기에는 19.9%의 높은 수익률을 달성하는 역량을 입증했다. 중소기업 근로자를 위해 시범 운영 중인 기금형 제도인 푸른씨앗의 경우 최근 3년여간 누적 수익률이 26.98%에 달해 대규모 자산을 모아 공공 전문가가 책임지고 운용할 때 국민에게 돌려줄 수 있는 혜택이 얼마나 커지는지를 증명하기도 했다.

든든한 공공기관이 참여하면 도입률이 23.2%로 낮은 소규모 사업장의 참여를 촉진하는 장점도 있다. 그러나 국민연금의 참여에 우려를 표하는 목소리도 있다. 정부 합동 실무작업반 내부에서는 두 제도의 성격이 완전히 다르다는 점을 지적한다. 국민연금은 전체 기금을 하나로 묶어 운용하며 나중에 정해진 액수를 지급하는 구조지만 새로 도입될 기금형 퇴직연금은 개개인의 계좌에 쌓인 돈을 굴려 성과에 따라 퇴직금이 달라지는 확정기여형 구조 위주이기 때문에 국민연금이 이런 개별 자산 운용에서도 역량을 발휘할 수 있을지 아직 검증되지 않았다는 입장이다.

해외 선진국들의 경우 공적 영역이 퇴직연금 운용에 참여해 규모의 경제와 저비용 구조를 실현하며 가입자의 노후 자금을 늘리고 있다. 네덜란드, 덴마크, 스웨덴, 호주 등의 사례는 퇴직연금의 집합적 운용을 통한 규모의 경제 달성과 비용 최소화가 가입자의 노후 소득 보장으로 직결된다는 점을 보여준다. 민간 금융업계는 영업망 위축과 입지 감소를 우려하고 있으나 국민의 노후 소득 보장이라는 공익적 관점을 최우선으로 둔다면 국민연금의 기금형 퇴직연금 참여는 긍정적으로 검토될 필요가 있다.

다만 한국적 퇴직연금 환경에 맞는 안착을 위해 퇴직연금 도입이 저조한 30인 미만 소규모 사업장이나 중소기업의 퇴직연금 자산부터 국민연금이 우선 수탁해 운용하는 제한적 참여 방식 등을 시작으로 제도의 법적 근거와 사회적 합의를 신속히 다져나가는 것이 합리적인 대안이 될 수 있다





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