퇴직 후 무기력증 극복하고 작가·박사·교수로 거듭난 정선용 교수의 인생 리셋 비결

은퇴 후 찾아온 무기력함과 상실감을 달리기를 시작으로 독서와 글쓰기를 통해 극복하고 작가, 박사, 교수로 성공적인 제2의 인생을 살고 있는 정선용 교수의 경험과 지혜를 담은 인터뷰입니다. 그는 '속도' 대신 '밀도'를 추구하며 50대 이후 삶의 의미를 설계하는 구체적인 방법과 '결심이 아닌 반복'을 통해 삶을 바꾸는 비결을 제시합니다.

은퇴 후 찾아오는 공허함과 상실감, 이를 극복하고 새로운 삶을 개척한 정선용 교수 (58)의 이야기가 많은 이들에게 희망을 주고 있다. 그는 30년간의 직장 생활을 뒤로하고 무기력증과 불면증에 시달렸으나, 달리기를 시작으로 독서와 글쓰기를 통해 자신만의 생활 리듬을 되찾았다. 이러한 꾸준한 노력을 바탕으로 작가, 박사, 교수로 거듭난 그의 삶의 전환점과 비결을 들어보았다. 그는 특히 퇴직 후 겪었던 막막함과 고립감을 솔직하게 토로하며, 많은 퇴직자들이 겪는 보편적인 어려움에 공감대를 형성했다. 정 교수는 퇴직 다음 날 아침, 무엇을 해야 할지 모르는 절망감과 갈 곳 없다는 사실에 깊은 좌우 감을 느꼈다고 회상했다. 30년 전 입사 첫날부터 퇴직까지의 시간이 마치 파노라마처럼 스쳐 지나갔고, 특히 혼났던 순간들이 생생하게 떠올라 괴로웠다고 한다. 동료, 후배, 협력사 등 함께 일했던 사람들이 자신에게서 멀어져 가는 듯한 느낌은 퇴직 후 두 달 이상 그를 괴롭혔다.

그는 인간이 살면서 겪는 가장 큰 고통 중 하나가 배우자의 죽음 다음으로 퇴직이라고 언급하며, 자신의 경우 비교적 짧은 고통의 기간을 가질 수 있었던 것은 퇴직 후 약 6개월 만에 베스트셀러 작가가 된 행운 덕분이라고 말했다. 정 교수는 이러한 역할 상실감을 극복하기 위해 하루의 시간을 주도적으로 활용하는 방법을 택했다. 새벽 5시에 일어나 달리고, 책을 읽고, 글을 쓰는 일은 그의 새로운 생활 리듬이 되었고, 이는 정신적인 회복으로 이어졌다. 이렇게 하루하루를 쌓아나가자 몸에 건강한 리듬이 형성되었고, 이는 퇴직 후 무기력함을 이겨내는 강력한 동기가 되었다. 그는 단순히 시간을 보내는 것이 아니라, 자신에게 주어진 하루를 온전히 자신의 것으로 만들겠다는 의지가 중요하다고 강조했다. 그가 선택한 하루 6km 달리기, 30쪽 독서, 2000자 글쓰기 습관은 단순히 시간을 채우는 행위를 넘어, 삶의 활력을 되찾고 내면을 확장하는 강력한 도구였다. 달리기는 그의 몸을 깨어나게 했고, 독서는 마음을 확장시키는 경험을 선사했다. 또한, 무라카미 하루키를 본받아 시작한 글쓰기는 그의 실력을 단단하게 다져주었다. 이러한 세 가지 습관을 100일 동안 이어가는 과정에서 가장 힘들었던 시기는 역시 시작 단계였다. 몸이 익숙해지기까지의 단련 과정은 쉽지 않았지만, 일주일이라는 고비를 넘기자 점차 적응할 수 있었다. 특히 아침 달리기로 땀 흘린 뒤 상쾌한 샤워는 몸 안의 노폐물까지 빠져나가는 듯한 개운함을 주었고, 이러한 경험은 100일 동안 반복되며 잊을 수 없는 보람으로 다가왔다. 많은 사람들이 습관 만들기에 실패하는 이유에 대해 정 교수는 완벽주의와 지나치게 큰 목표 설정을 지적했다. 그는 실패하지 않기 위해서는 완벽하게 준비하기보다는 일단 시작하는 것이 중요하다고 강조했다. 새 운동화나 운동복이 없어도 집 앞을 가볍게 뛰는 것부터 시작할 수 있고, 근사한 책상 앞에서만 글을 쓰려고 하기보다 지나가다 책상에 앉아 떠오르는 생각을 기록하는 것만으로도 충분하다고 말했다. 러너스 하이, 리더스 하이, 라이터스 하이로 이어지는 세 가지 '하이' 경험은 그의 삶에 놀라운 변화를 가져왔다. 특히 집중력이 눈에 띄게 향상되어, 이전에는 2시간 글쓰기에도 지쳤던 그가 이제는 3~4시간을 몰입해도 지치지 않게 되었다. 달리기는 몸에 에너지를 충전시켜주었으며, 이러한 신체적 변화는 그의 변화 시작을 위한 힘이 되었다. 그는 모든 것의 기본이 몸이라며, 몸을 만들지 않으면 기본이 무너진다고 강조했다. 또한, 과거에는 가족이나 직장 동료들과의 대화에서 자신의 뜻대로 되지 않으면 쉽게 화를 냈지만, 이 세 가지 습관을 꾸준히 실천한 후에는 어떤 판단을 하든 좀 더 심사숙고하고 현명한 행동을 할 수 있는 힘을 얻게 되었다고 밝혔다. 50대 이후의 삶을 의미 있게 설계하기 위한 가장 중요한 원칙으로 정 교수는 '속도'를 버리고 '밀도'를 추구해야 한다고 강조했다. 20~40대까지는 빠르게 치고 나가는 속도가 중요하지만, 50대 이후에는 속도를 늦추고 좁고 깊게 파고들어야 진정한 삶의 아름다움을 느낄 수 있다고 말했다. 마치 KTX를 타고 우리나라를 지나치듯 빠르게 가면 산천의 아름다움을 제대로 느낄 수 없듯이, 걸어가야 비로소 보고 느낄 수 있다는 것이다. 정 교수의 교수로서의 새로운 삶은 어린 시절 꿈이었던 대학교수가 되겠다는 열망에서 시작되었다. 아버지께서 서울대학교에서 9급 공무원으로 일하시며 교수님들의 권위에 눌려 있는 모습을 보고, 자신은 그와 다른 삶을 살아야겠다고 다짐했던 것이다. 퇴직 후 박사 학위 과정을 밟고 싶다는 생각과 함께, 학문 연구와 삶의 기록을 할 수 있는 사람으로 성장하고 싶다는 열망은 그를 지금의 자리까지 이끌었다. 그가 쓴 글들이 모여 책이 되고, 작가라는 호칭을 얻으며 전문가로서 한 단계 도약하는 느낌을 받았다고 한다. 박사 학위 취득 후에는 명함에 표기하고 사람들에게 이야기할 때 이미지가 달라졌으며, 교수라는 직업은 그 모습 그대로 살게 하는 원동력이 되었다. 베스트셀러 작가, 풍부한 직장 생활 경력 등의 업적이 있었기에 늦은 나이에도 교수 임용이 가능했다고 그는 겸손하게 덧붙였다. 그는 결심이 아니라 '반복'이 삶을 바꾼다는 메시지를 강조하며, 독자들에게 오늘 당장 시작할 수 있는 '작은 반복'으로 하루 세 줄이라도 꾸준히 글쓰기를 실천할 것을 추천했다. 매일 10분이라도 글을 쓰면 사람이 변하고, 남의 글을 읽는 것을 넘어 자신의 글을 쓸 수 있을 정도가 되면 전문가의 길로 들어선다고 말했다. 무기력한 퇴직자나 중년 독자들에게 그는 '일단 몸부터 움직이라'고 권하며, 아침에 일어나서 뛰거나 걷는 것부터 시작하라고 조언했다. 정해진 시간에 무조건 나가서 걷고 뛰는 것만이 현재의 무기력한 삶을 바꿀 수 있는 유일한 방법이라고 단언했다. 그의 베스트셀러 책이 나오게 된 가장 큰 이유도 바로 달리기 덕분이었으며, 달리기만으로는 인생을 바꾸기 어렵기에 책 읽기와 글쓰기를 더해 삶 전체를 바꾸려 했다고 설명했다. 앞으로 10년간 정 교수는 '깊어지는 사람'이 되고 싶다고 밝혔다. 깊이라는 것은 단순히 풍부한 지식을 가진 것을 넘어 본질을 꿰뚫어 볼 수 있는 능력을 의미하며, 누구에게든 인생이란 무엇인지 한 문장으로 표현할 수 있는 정도의 의미를 갖는다고 보았다. 그는 위로 올라가려는 생각만으로는 행복해질 수 없다고 말하며, 10년 후를 계획하기보다 오늘 하루에 충실하며 자신이 추구하는 방향을 꾸준히 걸어가고 싶다는 포부를 밝혔다. 이 인터뷰 기사는 개인 블로그와 다음 브런치에도 게재되며, 현재까지 총 68회의 인터뷰가 진행되었다. 이전 인터뷰 기사에 대한 정보는 책을 통해 확인할 수 있다





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정선용 교수 은퇴 무기력증 극복 재기 자기계발

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