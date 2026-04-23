퇴사 직원, ‘마법의 엑셀’ 삭제 후 고소 위기… 개인 무기인가, 고의 파괴인가

퇴사하며 자신이 개발한 업무 자동화 엑셀 파일을 삭제한 전직 직원이 회사의 형사 고소 위기에 직면했습니다. 이 사건은 개인의 노력으로 만들어진 업무 효율화 도구의 소유권과 퇴사 시 자료 삭제의 정당성에 대한 논란을 불러일으키고 있습니다.

퇴사하며 자신이 개발한 업무 자동화 엑셀 파일을 삭제한 전직 직원이 회사의 형사 고소 위기에 놓여 사회적으로 큰 논란을 불러일으키고 있습니다. 이 사건은 개인의 노력으로 만들어진 업무 효율화 도구의 소유권 과 퇴사 시 자료 삭제의 정당성에 대한 근본적인 질문을 던지고 있습니다.

사건의 발단은 중소기업에서 5년간 회계 및 총무 업무를 담당했던 A씨의 퇴사 과정에서 시작되었습니다. A씨는 3년에 걸쳐 수작업으로 처리하던 비효율적인 업무 방식을 개선하고자 개인적인 노하우를 집약하여 8시간이나 걸리던 결산 업무를 단 30분 만에 완료할 수 있는 자동화 엑셀 시트를 개발했습니다. 이 엑셀 시트는 A씨에게 없어서는 안 될 ‘개인 무기’와 같은 존재였지만, 퇴사 과정에서 회사와의 갈등으로 인해 삭제하게 되었습니다. A씨는 회사가 연차 수당을 미지급하고 인수인계 부족을 이유로 성과급 삭감을 협박하는 것에 분노하여 퇴사 당일 직접 제작한 자동화 서식을 모두 삭제했다고 밝혔습니다.

그러나 A씨는 업무의 기초가 되는 공식 인수인계 문서와 원본 데이터는 그대로 남겨두었다고 강조했습니다. 퇴사 후 후임자가 업무에 투입되자, 자동화 툴이 없는 상황에서 업무 속도를 따라가지 못하게 되면서 회사는 A씨가 고의적으로 업무용 파일을 파괴하여 업무를 마비시켰다고 주장하며 형사 고소를 예고했습니다. A씨는 이에 대해 회사의 지시 없이 개인적인 편의를 위해 개발한 툴이며, 회사가 제공한 프로그램에 자신의 지식을 더한 결과물인데 퇴사 시 이를 가져가는 것이 왜 죄가 되는지 억울함을 호소하고 있습니다.

이 사건은 단순히 개인의 퇴사 문제를 넘어, 기업의 부당한 처우와 직원의 권리, 그리고 지식 재산권에 대한 사회적 논의를 촉발하고 있습니다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 이 사건에 대한 네티즌들의 반응은 극명하게 엇갈리고 있습니다. 일부 네티즌들은 개인의 노하우가 담긴 파일을 삭제하는 것은 정당한 권리라고 주장하며 A씨를 옹호하고 있습니다. 이들은 A씨가 회사의 부당한 처우에 대한 항의의 표시로 파일을 삭제한 것이며, 회사가 A씨의 노력을 제대로 인정하지 않았다고 비판합니다.

반면, 다른 네티즌들은 근무 시간 중 급여를 받으며 제작한 결과물은 회사 소유이므로 고의적인 훼손은 업무 방해 또는 재물 손괴에 해당할 수 있다고 지적하며 회사의 주장을 지지하고 있습니다. 이들은 A씨가 회사의 자산을 훼손한 행위는 용납될 수 없으며, 법적인 책임을 져야 한다고 주장합니다. 또한, A씨가 인수인계 문서를 남겨두었더라도 자동화 툴의 삭제는 업무에 심각한 지장을 초래했으며, 이는 명백한 업무 방해 행위라는 의견도 있습니다. 이처럼 상반된 의견들이 팽팽하게 맞서면서 이 사건은 사회적으로 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다.

법적인 판단과 더불어 기업 문화와 직원의 권리에 대한 심도 있는 논의가 필요한 시점입니다. 회사는 직원의 노력과 기여를 인정하고 존중하는 문화를 조성해야 하며, 직원은 회사의 자산을 보호하고 업무에 협조하는 책임감을 가져야 합니다. 이러한 상호 존중과 협력이 이루어질 때, 건강하고 생산적인 기업 환경을 만들 수 있을 것입니다





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