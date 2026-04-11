퇴고의 의미를 찾아서: 글쓰는 사람들과 함께하는 편집자의 이야기

인공지능 시대에도 변치 않는 인간적인 글쓰기의 가치, 퇴고의 본질을 탐구하며 글쓰는 사람들과의 교감을 그리는 편집자의 이야기. 퇴고의 의미를 되새기며, 글쓰기를 통해 맺어진 끈끈한 관계와 그 속에서 얻는 행복감을 따뜻하게 담아냈다.

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 한 편집자의 이야기. 인공지능(AI)이 글을 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 들여다본다. 편집자로 일하는 동안 '퇴고'라는 단어의 뜻을 의심해 본 적은 없었다. 퇴고는 당연히 고치고 다듬는 것이라고 생각했다. 오은 시인의 책 을 읽기 전까지는 말이다. 퇴고의 뜻을 알고 나니 말을 허투루 듣지 않는 사람, 들은 것을 반드시 확인하는 사람, 찾아보는 사람, 찾아볼 수 있는 여유를 기쁘게 생각하는 사람, 아는 단어에서도 다름과 새로움을 발견하는 사람, 모르는 단어에서는 새로운 앎을 발견하는 사람. 이것은 내가 그의 책을 읽으면서 '시인 오은'에 대해 든 생각을 메모해 둔 것이다. 글 쓰는 사람으로서 일상에서 접하는 말과 글을 잘 포착해 이야기를 만들어내는 그를 본받고 싶었기 때문이다. 그러다가 그의 문장 '읽을 만한 글을 쓰는 사람은 쓸 만한 사람일까?'라는 부분에서 '읽을 만한 글'이라는 표현에 시선이 꽂혔다.

내가 하는 일과 관련이 있는 것 같아서였다. 나는 매일 글 안에서 '읽을 만한 문장'이 아니라고 생각하면 고치고, '읽힐 만한 문장'으로 제목을 뽑는다. 여기서 나에게 '읽을 만한 문장'이란 '퇴고가 잘 된 문장'을 의미한다. 그런데 갑자기 의문이 들었다. 퇴고는 한자어일 텐데, 정확히 무슨 뜻일까. 난생 처음 보는 단어를 마주한 듯 낯선 기분이었다. 그래서 그 뜻을 찾아보았다. 오은 시인이 글을 쓸 때 그러는 것처럼. 찾아보니 '퇴고'는 한자어로 '밀 퇴'에 '두드릴 고'를 쓴다는 것을 알게 되었다. 내가 짐작했던 '고친다'는 뜻의 한자는 아예 없었다. 그런데도 퇴고를 고치고 다듬는다는 말로 의심 없이 써왔다. 왜 그랬을까? 그 이유를 알기 위해서는 이 중국 일화를 알아야 한다. 당나라 시인 가도가 말을 타고 가다 좋은 시구가 떠올랐다. 조숙지변수(鳥宿池邊樹) / 새는 못속의 나무에 깃들고 승퇴월하문(僧推月下門) / 스님이 달 아래로 문을 밀친다 가도는 결구에 나오는 '퇴' 자가 계속 마음에 걸렸다. '밀 퇴(推)'가 나을까, '두드릴 고(敲)'가 나을까. 결정을 내리지 못한 채 한참을 고심하던 가도는 그만 고관의 행차와 부딪히고 만다. 그 고관의 이름은 한유. 가도가 사과하며 길을 피하지 못한 이유를 설명하자 당송팔대가 중 한 사람이었던 한유는 생각에 잠긴다. 한유 역시 대문장가였기 때문이다. 가던 길을 멈춘 한유는 가도와 토론 끝에 '고(敲)' 자가 더 어울린다는 결론을 내리고, 이후 '퇴고(推敲)'라는 고사가 생겨났다는 이야기다. 오랜 시간 글을 고치는 일을 해왔으면서 퇴고라는 말의 출처를 몰랐다는 사실이 민망했다. 배움에는 늦은 때가 없다고 하니 지금이라도 알게 된 것을 다행으로 여겨야지. 그런데 내가 이 고사에서 얻은 또 다른 소득이 있었다. 바로 가도와 한유가 '글벗'이 되었다는 점이다. 나 역시 그런 인연들이 있기 때문이다. 글로 만난 사람들, 서로에게 든든한 버팀목이 되어주는 사람들, 글을 쓰며 성장하는 모습을 묵묵히 지켜보는 사람들, 쓰고 있을 때나 쓰지 않을 때도 자극이 되는 사람들, 존재만으로 동지애를 느끼게 해주는 사람들. 서로 등을 두드려주는 건강한 관계. 글로 알게 된 이들과 처음 만나 이야기해도 오래전부터 알고 지낸 사이처럼 편안했다. 내 안에 있는 말들이 자연스럽게 흘러나왔다. 상대방도 마찬가지였다. 왜 그럴까? 비슷한 질문을 상대에게 던진 적이 있는데, 그때 누군가 이렇게 말했다. 자신이 쓴 글을 오래 봐 왔으니 나라는 사람의 세계를 알고 있기 때문 아니겠냐고. 그래서 자신도 마음을 열고 대화를 하게 된다고. 자연스럽게 정현종 시인의 시 '방문객'이 떠올랐다. '사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일'이라는 구절과 함께 '그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래와 함께 오기 때문'이라는 시구가 마음에 와닿았다. 내가 일하는 곳은 글 쓰는 사람들이 매일 찾아오는 곳. 그 어마어마한 만남의 한가운데서 20년 넘게 일하고 있다는 사실이 가끔은 신기하다. 그들의 첫 독자가 나라는 사실도. 앞선 고사에 빗대어 보면 나 또한 때로는 한유 같고, 때로는 가도 같은 사람이 아닐까? 내 의견이 상대방에게 도움이 될 때도 있지만, 그런 과정에서 나 역시 상대방에게 배우는 점이 적지 않기 때문이다. 작년에 한 음악 프로그램에서 가수 소수빈에게 지목당한 크러쉬가 마지막 인사로 한 말이 기억에 남는다. '저는 사실 음악으로 대화하는 게 가장 서로를 이해하기 쉬운 방법이라고 생각해요. 서로 연결되고, 커넥팅 되고. 그래서 (지금) 기분이 너무 좋아요. 오늘은 아주 잘 잘 수 있을 것 같아요. 행복하게.' 나도 그랬다. 글 쓰는 사람들과는 무슨 이야기를 해도 이해받는 기분이었다. '나도 그런데'라는 말이 저절로 나왔다. 상대방도 내가 하는 말에 귀 기울였다. 글에 대해 이야기할 기회가 많지 않아서일까. 그들은 쓰기의 어려움에 대해 이야기하면서도 표정은 늘 밝았다. 그들의 호흡에서 기쁨, 보람, 만족감이 느껴졌다. 어떻게든 포기하지 않고 계속 쓰고 싶다는 열정이 보였다. 그런 만남이 있던 날은 나 또한 크러쉬처럼 커넥팅 된 듯 기분이 좋았다. 그리고 나 역시 그들처럼 계속 글을 쓰고 싶어졌다. 함께 간다면 그렇게 할 수 있을 것 같았다. 좋은 에너지는 또 다른 좋은 에너지를 만드는 법이니까. 서로의 등을 두드려주는, 이 건강한 관계를 오래도록 유지하고 싶다





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퇴고 편집 글쓰기 글벗 관계

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