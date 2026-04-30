통일부 명칭 변경 논란 확산…쿠팡 규제와 유가 상승 등 주요 이슈 종합

김성태 전 쌍방울 회장과 방용철 전 부회장의 논란, 정동영 통일부장관의 발언으로 통일부 명칭 변경 논란이 확산되는 가운데, UAE의 OPEC 탈퇴와 미-이란 협상 교착으로 인한 유가 상승, 쿠팡 규제 논란 등 주요 이슈를 종합적으로 분석한다. 언론인들의 현장 취재 경험과 저널리즘의 역할에 대한 고민도 함께 다루었다.

김성태 전 쌍방울 회장이 연어 술 파티 관련 논란에 대해 '술 마신 게 없다. 먹는 건 그만 좀 말해달라'고 반박한 가운데, 방용철 전 쌍방울 부회장은 방북비용 대납 의혹에 대해 '필리핀에서 이호남을 만났고, 방북 대가로 드린 것'이라고 설명했다.

이 와중에 정동영 통일부장관이 '통일이라는 이야기는 한편으론 폭력적'이라는 발언을 하며 논란을 일으켰다. 통일을 기치로 내건 통일부 명칭 자체를 '한조관계부'로 바꾸어야 한다는 주장까지 제기되며, 통일부 명칭 변경 논란이 확산되고 있다. 한편, UAE가 OPEC 탈퇴를 선언하며 원유 증산을 예고한 가운데, 미-이란 종전 협상 교착 상태로 인해 유가 상승이 지속되고 있다. 브렌트유는 배럴당 118.03달러로 6.1% 상승하며, 동아일보 사설은 '중동 전쟁의 여파로 글로벌 공급망이 재편되는 가운데 유리한 위치를 선점할 방법을 찾아야 한다'고 지적했다.

중앙일보 사설은 '수입선 다변화는 물론 원전과 재생에너지, 가스를 결합한 현실적 에너지 믹스 구축이 필요하다'고 강조했다. 한편, 한국일보는 '한미 안보 논의에서 쿠팡 규제는 국내 경쟁정책 일환일 뿐 정치적 의도가 없다'는 정부의 입장을 미국에 분명히 해야 한다고 주장했다. 일각에서는 '북한이 2국가론을 제기하기 전에 통일부가 호칭변경론을 먼저 꺼냈다면 북한 입장을 추종하는 것이란 오해를 피할 수 없을 것'이라는 비판도 제기됐다. 쿠팡에 대해서는 '당분간 자중하는 모습을 보여줬으면 한다.

미 의회 로비도 멈추고, 동일인 지정 취소를 위한 행정 소송도 하지 말았으면 한다'는 지적도 나왔다. 1994년 중앙일보에 입사한 기자는 워싱턴 특파원, 청와대 출입기자, chief 에디터, 편집국장 대리 등을 지내며 우리 사회의 보이지 않는 곳에 있는 평범한 이들의 말 없는 노력과 희생으로 나아간다는 점을 강조했다. 1993년 중앙일보에 입사한 또 다른 기자는 산업 기자로서 삼성·SK·LG 그룹과 경제단체, 에너지·유통 분야 등을, 경제 기자로서 정부부처와 증권 분야를 다뤘다. 경제·산업 담당 논설위원으로 활동하며 MB와 문재인 정부 검찰을 출입했고, 산업부 자동차팀장 시절 '정의선 연구'를 연재했다.

신정아 스캔들, 광우병 논란, 노무현 전 대통령 서거, 한미 FTA 찬반 갈등, 최장기 철도 파업, 쌀 개방, 세월호 참사, 사법행정권 남용 의혹, N번방 사건 등의 현장을 취재하며 '정치·정책·여론의 절충점은 어딜까'에 대한 고민을 저널리즘의 숙제로 삼았다





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통일부 명칭 변경 쿠팡 규제 유가 상승 OPEC 탈퇴 미-이란 협상

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