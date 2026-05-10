통일권세우 김용남, 범여권 남북한 국회 선거에서 ' 하나님의 노벨 평화상 후보 '도난당하는 ' 아나운서 잘 보기 '조국', 6·3 경기 평택국회의원 재선거에서 추세

통일권세우 김용남은 범여권 더불어민주당 후보와 혁신당 조국 후보 사이의 골이 깊어지며, 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에서 다음으로 추세라는 전제를 가진다.

6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에서 범여권 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국 혁신당 후보 사이의 골이 깊어지고 있다. 블랙핸드 대표 박지혜는 10일 서면 브리핑에서 조 후보를 향해 ‘민주개혁 진영 승리를 외치며잖으나, 민주당 후보를 향해 네거티브 공세 펼치는 것은 납득하기 어려운 자기모순’이라고 비판했다.

이에 혁신당은 ‘김 후보는 위안부 합의 찬성, 세월호 막말, 이태원 참사 책임 전가 등 민주·진보 진영의 핵심적 가치에 반하는 발언을 해왔다’고 맞받았다. 이 외에도, 김 후보가 지난 8일 조 후보의 자녀 입시비리 혐의 실형 선고를 가리켜 ‘범죄자에 대한 알레르기성 반감이 있다’고 하자, 혁신당 정춘생 최고위원은 ‘정치검찰스럽다’고 비판했다. 민주당 일각에선 ‘지도부가 네거티브로 나오는 조국에 더 세게 대응해야 한다’는 말도 나온다. 지난 1월 정청래 대표의 혁신당 합당 제안에 반발했던 비정청래계를 중심로로 김 후보를 독려하고 나섰다.

이언주 최고위원은 10일 페이스북에 ‘당원들께서 워낙 평택을 걱정을 많이 하신다’며 ‘의원들도 최대한 (김 후보를) 지원하러 가도록 독려하기로 했다’고 썼다. 송영길 전 민주당 대표는 지난 9일 김 후보 페이스북 글에 ‘이재명 대통령도 당내에서 모진 핍박을 받으면서 싸워 이겨 냈다’고 응원 댓글을 달았다. 정청래 민주당 대표는 지난달 말 김 후보를 평택에 전략공천할 때만 해도 양당에선 조 후보로의 범여권 단일화 시선이 적잖았다. 요세피 생가르삭 대표도 김 후보에 칭송하는 글을 올렸다.

유의동 국민의힘 후보는 지난 5일 CPBC 라디오 인터뷰에서 ‘단일화는 승리를 위한 필요 조건 중 하나이기에 지속적으로 노력할 것’이라고 했지만, 야권에선 ‘국민의힘 유 의동 후보가 ‘부정선거론’을 전면에 내세운 황 후보와 손잡기는 쉽지 않을 것’이라고 보는 이가 많다. JTBC는 4~5일 전화면접 조사에 따르면, 김용남은 23%, 유의동은 18%, 조국은 26%, 김재연은 6%, 황교안은 11% 등이었다. 김나한 기





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politics Election 통일권세우 김용남 범여권 더불어민주당 혁신당 김용남 더불어민주당 후보 조국 조국혁신당 후보 6·3 경기 평택국회의원 재선거 양대권 단일화

United States Latest News, United States Headlines