통일교 한학자 총재 측, 윤영호 전 본부장 '일본어 실력 과장'으로 허위 보고 입증 시도

통일교 한학자 총재 측이 윤영호 전 세계본부장의 허위·과장 보고 의혹을 입증하기 위해 일본어 실력 과장 사례를 제시했으나, 재판부는 윤 전 본부장에게 직접 일본어 구사 능력을 묻는 등 의혹 규명에 나섰습니다. 또한, 2022년 대선 당시 통일교의 정치권 개입 여부 및 한 총재의 인지 여부에 대한 증언이 오갔습니다.

통일교 한학자 총재 측이 윤영호 전 세계본부장의 허위·과장 보고 의혹을 입증하려 했으나, 재판에서 제시된 구체적인 사례는 '한 총재 앞에서 일본어 실력을 과장했다'는 점에 그쳤습니다. 이로 인해 재판부는 윤 전 본부장에게 직접 일본어 구사 능력을 묻는 상황까지 발생했습니다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 17일 오전 21차 공판을 열고, 정치자금법 및 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 한 총재, 윤 전 본부장, 정원주 전 총재 비서실장 등의 재판을 진행했습니다.

이날 증인으로 출석한 통일교 한국협회 국장 및 세계본부 본부장을 역임했던 조아무개씨는 윤 전 본부장의 보고 방식에 대해 집중적으로 증언했습니다. 이는 통일교의 정교유착 의혹이 한 총재의 지시가 아닌 윤 전 본부장의 독단적인 행위였음을 입증하려는 한 총재 측의 의도로 해석됩니다.

한 총재 측은 조씨에게 윤 전 본부장의 보고 내용이나 방식에 대한 기억, 그리고 보고 내용에 대한 상호 논의 여부 등을 질문했습니다. 조씨는 윤 전 본부장이 한 총재가 관심을 보이는 부분을 빠르게 파악하고 추가 조사를 했으며, 뛰어난 언변으로 한 총재의 총애를 받았다고 증언했습니다. 특히, 윤 전 본부장이 한 총재에게 과장되거나 거짓된 내용을 보고한 것을 들은 적이 있냐는 질문에, 조씨는 2017년 윤 전 본부장과 함께 근무할 당시를 회상하며 다음과 같이 증언했습니다.

당시 일본어로 된 보고서를 한 총재에게 보고했는데, 다른 직원의 도움으로 문서를 번역했다고 설명했습니다. 조씨는 윤 전 본부장이 보고하자 한 총재가 일본어 실력을 묻었고, 윤 전 본부장이 ‘일본어를 잘한다’고 답해 순간 놀랐다고 밝혔습니다. 그는 윤 전 본부장이 실제로 일본어를 잘하지 못했으며, 총재에게 거리낌 없이 거짓말을 한 것에 충격을 받았다고 덧붙였습니다. 이 증언을 듣고 우인성 판사는 윤 전 본부장에게 직접 일본어 구사 능력을 묻는가 하면, 일본어 해독 능력이나 박사 학위 취득 시 일본 서적 참고 여부 등에 대해서도 질문했습니다. 윤 전 본부장은 사전이 있다면 기본적인 내용은 읽을 수 있는 수준이라고 답했습니다.

이 외에도 증인 조씨는 한 총재가 정치인에 대한 금전 지원이나 불법 행위를 지시한 적이 없다고 주장했습니다.

오후 재판에는 선문대학교 총장을 역임한 황아무개씨가 증인으로 출석했습니다. 한 총재 측은 2022년 대선 당시 윤 전 본부장을 중심으로 일부 공직자들이 윤석열 당시 대통령 후보를 지지하는 상황을 인지했는지 물었습니다. 황씨는 이를 들은 바 있다고 답변했으나, 한 총재에게 해당 사실을 알렸는지에 대한 질문에는 직접 이야기할 기회가 없었고 대학 업무에 몰두했다며 그러지 못했다고 답했습니다.

한 총재 측 변호인이 한 총재가 이러한 상황을 알 수 없었는지 재차 질문하자, 조씨는 질문이 모호하다며 다시 설명해달라고 요청했습니다. 변호인이 피고인(한 총재)에게 보고하지 않았고, 세계본부를 중심으로 이런 움직임이 있었음에도 피고인이 알 수 없는 상황이었는지 묻자, 우인성 판사는 “그걸 왜 증인한테 물어보십니까? 증인, 알아요 몰라요?”라고 제지하며 증인에게 직접적인 답변을 요구했습니다. 조씨는 정확히 알지 못한다고 답했습니다.

조씨는 2022년 대선 당시를 회고하며, 과거 선거 상황에서 특정 정당이나 인물을 지지한 적이 없었음을 강조했습니다. 다만, 이러한 움직임이 한 총재의 지시가 아닌 윤 전 본부장 측에 의한 것이었다는 주장을 이어갔습니다. 특검 측은 조씨와 다른 교인 간의 문자 내용을 토대로 대선 당시 민주당이나 이재명 후보 측으로부터 이의 제기를 받은 것이 있는지, 그리고 그것이 개인적인 차원이었는지 통일교 차원이었는지 질문했습니다. 조씨는 구별하기 어렵다면서, 민감한 선거 상황에서 개인이나 통일교가 특정 정당이나 인물을 지지하면 안 된다는 문제 제기였다고 답변했습니다.

한 총재는 지난달 27일 구속집행정지가 결정되어 이날 공판에 참석하지 않았습니다. 구속집행정지 기한은 오는 30일 오후 2시까지입니다. 한 총재는 지난해 9월 구속 이래 지난달 말까지 총 441회의 접견을 했으며, 이 중 시간과 횟수 제한이 없는 변호인 접견은 347회였습니다. 이날 공판에는 김건희 특검팀(민중기 특검) 소속의 남도현, 박예주, 오세진 검사가 출석했으며, 한 총재 측에서는 법무법인 태평양과 LKB평산 소속의 총 12명의 변호인이 참여했습니다. 다음 공판은 24일에 열릴 예정입니다





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통일교 한학자 윤영호 재판 정교유착

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