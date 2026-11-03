통일교 총재 한학자, 출석유예 조건 위반으로 구속 전 심문 기일 취소 및 보석 취소

통일교 총재 한학자의 서울고법 재심리 과정에서 병원 퇴원 및 가평 천정궁 왕래 사실이 확인되자 법원이 보석을 취소하고 보증금을 몰수했다. 정치·종교 유착 의혹과associated된 법적 조치가 본격화되고 있다.

통일교 총재 한학자 가 정치인 사모펀드 의혹 및 정치·종교 유착 사건과 관련해 기소된 상태에서 보석 조건을 위반해 보석이 취소되는 일이 발생했다. 서울중앙지방검찰청 소속 민정기 특수부 검사팀은 한학자 가 재판 중 병원 치료를 명분으로 한 집합처소를 이탈하여 경기 가평의 통일교 궁전인 천정궁 을 정기적으로 왕래한 정황을 적발했다. 이로 인해 한학자 는 구속 상태에서 재판을 받게 되었으며, 관련 법원도 이 같은 행위가 보석 조건을 명백히 위반한 것으로 판단하여 즉각적인 처분에 나섰다.

서울고법, 병원이주 적발 후 보석 취소 및 보증금 몰수

서울고등법원刑事13부(부장판사 김무신)는 보석 조건 위반 사실을 확인한 직후 한학자의 보석을 취소하고, 이전에 납부한 보석보증금 전액을 몰수하는 결정을 내렸다. 이는 한학자가 서울 아산병원에서 만성질환 치료를 받아야 한다는 조건 하에 허용된 자유를 남용한 결과이다. 법원은 13일 서초구 서울고법에서 열린 재심리 공정에서도 이러한 법적 조치의 정당성을 유지하며, 피고인의 구속必要性을 다시 한번 강조하였다.

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특히 3일 법조계 관계자를 통해 확인된 바에 따르면, 서울고법刑事13부는 13일 당일 열린 공판 준비 과정에서 한학자의 보석 취소를 공식화했다. 이미 2일 JTBC의 보도를 통해 한학자가 치료 목적의 아산병원 퇴원 후 가평으로 이동했다는 사실이 공개되었고, 이에 따라 2일에 예정된 정치자금법 위반 혐의로 인한 재심리 공판 당일 긴급 보석 취소 심리가 진행되었다. 법원은 단순한 병원 퇴원이 아니라, 구속 상태의 인신구속력을 무력화하려는 의도로 보아 엄중히 처분했다.

특검팀 "증인接觸可能性 확인, 보석 조건 심각 위반"

민정기 특수부 검사팀은 한학자의 행위에 대해 "피고가 천정궁을 정기적이고 반복적으로 방문한 점이 확인된다면, 이는 보석 조건 위반으로 간주하는 것이 타당하다"고 명확히 주장한다. 검사팀은 특히 보석 과정에서 교제금지 처분을 부과했는데, 한학자가 목격자 또는 증언 예정자를 포함한 관련 인물들과 접촉했을 가능성이 매우 높다고 지적했다. 이는 정치적 사건의 진상 규단을 방해할 우려가 있는 중대한 법적 위반이다.

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검찰의 입장은 단순한 물리적 이동을 넘어, 사건 수사의 핵심인証人들과의 비밀스러운 연락 가능성을 염려하는 데 기인한다. 한학자가 통일교 총재로서 막대한 영향력을 가진 인물이므로, 보석 기간 중 외부인과의 접촉을 통해 증언 내용을 조작하거나 증거 인멸을 시도할 수 있다는 우려가 검찰 내에 상존해 있다. 이로 인해 법원은 한학자에 대한 구속必要性을 다시 한번 강조하며 엄격한 조치를 취했다.

변호단 "출옥 허용 오해", 법원 "주거지 변경 요청도 수용 안해"

한학자의 변론을 맡은 변호인은 "보석 결정문을 읽을 때 주거지 제한을 명확히 인지했으나, 외출 자체가 제한된다고는 이해하지 못했다"고 반박했다. 그러나 서울고법刑事13부는 이에 대해 "보석 심리 당시 피고는 모든 조건을 수용하겠다고 밝혔으며, 주거지를 천정궁으로 변경해 달라는 요청조차 했다"며 "당시 관련 사안들이 진행 중이어서 석방 유예 수준보다 나은 보석을 허가한 바 있다"고 선을 그었다.

재판부는 "피고가 방어 측이 원하던 주거지인 천정궁으로의 외출이 허용된 것으로 해석했다는 점은 오히려 법원을 더 혼란스럽게 한다"고 날카롭게 반박했다. 이는 피고인의 방어 측이 법적 조건의 취지를 왜곡 해석했음을 시사하며, 법원이 보석 심리 과정에서의 진정성을 의문시하는 근거가 되었다. 결국 법원은 이러한 논란을 종식시키기 위해 즉각적인 구속 조치로 일관된 입장을 보였다.

향후 재심리 공판 및 법적 조치 예정

한학자는 이제 구속 상태인 채로 13일에 예정된 재심리 공판에 참석해야 하며, 추가적인 법적 조치가 이어질 전망이다. 법원은 이번 사건이 단순한 보석 위반을 넘어, 사법 절차의 신뢰성을 해칠 수 있는 중대한 사안으로 간주하고 있다. 앞으로의 공판에서는 민정기 특수부 검찰팀의 추가 수사와 증인 심문이 본격화될 것으로 예상되며, 한학자의 구속 상태 유지 여부가 쟁점이 될 것이다.

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이번 조치는 한학자가 정치·종교 유착 의혹과 관련하여 향후 받을 형량과 법적 책임에 대한 사회적 주목을 더욱 고조시킬 것으로 보인다. 법원의 엄격한 처분은 유사한 고위 공직자 또는 영향력 있는 인물의 보석 심리에 있어 선례를 남길 가능성이 높으며, 향후 유사 사례에서의 법적 해석과 집행 기준에도 영향을 미칠 것이다. 관련 법원 및 검찰의 추가 발표가 기대된다.