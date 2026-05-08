통일교 원정도박 첩보 작성 경찰 조사, 경찰청과 갈등이 있었다는 진술 확보

권창영 특별검사팀이 최근 통일교 원정도박 첩보를 작성한 경찰을 조사하면서 경찰청과 갈등이 있었다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 통일교 수사 무마 의혹 수사 속도를 높이고 있는 종합특검은 윤희근 전 경찰청장의 업무용 컴퓨터 등을 압수수색하고 관련자 여러명을 불러 조사 중이다.

광고 3대 특검 잔여 사건을 수사하는 권창영 특별검사팀이 최근 통일교 원정도박 첩보를 작성한 경찰을 참고인 신분으로 조사하면서 ‘ 경찰청 과 갈등이 있었다’라는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

종합특검은 지난달 당시 경찰청 차장이었던 윤희근 전 경찰청장의 업무용 컴퓨터 등을 압수수색하고 관련자 여러명을 불러 조사하며 통일교 수사 무마 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 8일 한겨레 취재 결과 종합특검팀은 통일교 원정도박 첩보를 접수해 상부에 보고했던 경찰관 ㄱ씨를 지난주 소환 조사했다. 춘천경찰서에서 근무했던 ㄱ씨는 2022년 6월 한학자 통일교 총재 등 간부들이 2008~2011년 미국 라스베이거스 카지노에서 600억원 규모의 원정도박을 했다는 첩보를 입수해 보고서를 작성하고 경찰 범죄첩보분석시스템(CIAS)에 등록했다.

이후 경찰청 쪽에서 연락와 ‘지금 제출한 내용은 공소시효가 완성됐다. 알고 있느냐’라고 말한 것으로 알려졌다. 이에 ㄱ씨가 ‘수사가 본격적으로 착수되면 제보자 쪽에서 자료를 추가로 제출하기로 했다. 또 횡령 혐의 공소시효는 아직 지나지 않았다’라고 답변하자 경찰청 쪽에서 화를 내 언쟁이 있었다고 한다.

결국 ㄱ씨의 첩보는 증빙이 부족하다는 이유로 정식 사건으로 배당되지 않았다. ㄱ씨는 ‘수사를 시작하면 추가 증빙자료를 낼 수 있다고 분명히 말했음에도 그 이유로 사건이 묻힌 것을 납득할 수 없었다’는 취지로 종합특검에 진술한 것으로 알려졌다. 실제 해당 첩보는 최상위 등급인 ‘별보’를 부여받았다가 이후 ‘보관’처리 됐다. 종합특검은 통일교 원정도박 첩보를 입수하고도 경찰이 수사에 착수하지 않은 배경 등을 확인 중이다.

앞서 민중기 특별검사팀은 권성동 국민의힘 의원이 2022년 10월 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 경찰에서 한 총재의 원정도박 의혹을 수사 중이며 압수수색이 이뤄질 가능성이 있다고 알려 준 정황을 확보해 수사를 진행한 바 있다. 종합특검은 당시 경찰 첩보와 수사상황이 실제 유출된 사실이 있는지 확인하기 위해 지난달 서울 서대문구에 있는 경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서 등을 압수수색한 바 있다. 경찰청은 첩보 유출 의혹과 관련해 내부 감찰 조사를 실시했지만, 뚜렷한 유출 경로를 찾지 못한 것으로 알려졌다





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