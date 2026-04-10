통일교 금품 수수 의혹, 전재수 의원 등 불기소… 공소시효 만료·증거 불충분

검·경 합수본, 통일교 관련 금품 수수 의혹 수사 종결. 전재수 의원 등 불기소 처분, 공소시효 만료 및 증거 불충분 사유. 보좌진 증거 인멸 혐의 불구속 기소, 부산시장 후보 확정

검찰·경찰 합동수사본부(합수본)가 종교단체 유착 의혹과 관련해 더불어민주당 전재수 의원 등 여러 정치인들을 불기소 처분했다. 해당 사건은 통일교 로부터 금품을 수수했다는 혐의를 중심으로 진행되었으며, 공소시효 만료와 증거 불충분 등의 사유로 수사가 종결되었다. 전재수 의원은 2018년 한일 해저터널 관련 청탁과 함께 현금 및 명품 시계를 수수한 혐의를 받았고, 2019년 자서전 구입 대금 명목으로 현금을 받은 혐의도 받았다. 하지만 합수본은 시계 제공 시점과 장소는 특정했지만, 현금 수수 여부와 액수를 특정하기 어렵다고 판단했다. 특히, 김건희 특별검사팀 수사 과정에서 전 의원에게 시계와 현금이 제공되었다고 진술했던 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술 외에는 금액을 특정할 근거가 부족했다. 이에 따라 합수본은 제공된 금품이 3000만원 이상이라고 확정하기 어려워 뇌물죄의 공소시효 7년이 적용되어 공소권 없음 처분을 내렸다.

또한, 2019년 전 의원 자서전 500권을 통일교가 구입한 사실은 인정되었지만, 혐의없음으로 결론났다.\이번 수사에서 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원 역시 혐의없음 처분을 받았다. 임 전 의원은 2016년부터 2023년까지 통일교 행사에 참석하며 관계를 유지했고, 김 전 의원 또한 2018년부터 2021년까지 통일교 관련 행사에 참여했다. 그러나 윤 전 본부장의 진술 외에 금품 수수 의혹을 뒷받침할 증거가 부족했고, 구체적인 금품 수수 액수와 경위가 불분명해 혐의를 인정하지 않았다. 이들에게 금품을 제공한 혐의를 받는 한학자 통일교 총재 등도 공소권 없음 또는 혐의없음 처분을 받았다. 한편, 전재수 의원 지역구 사무실 내 PC를 초기화하여 증거 인멸 의혹을 받은 보좌진 4명은 불구속 기소되었다. 다만 전 의원이 증거 인멸을 지시했는지 여부는 확인되지 않았다. 이러한 수사 결과 발표와 함께, 전재수 의원은 6·3 지방선거에서 민주당 부산시장 후보로 확정되어, 그의 지역구인 부산 북갑에서 보궐선거가 치러질 것으로 예상된다. 이번 사건은 종교단체와 정치권의 유착 의혹을 둘러싼 복잡한 양상을 보여주며, 앞으로의 정치적 파장에도 주목해야 할 필요가 있다.\합수본의 수사 종결은 정치권과 종교단체의 관계에 대한 사회적 관심과 의문을 증폭시킬 것으로 보인다. 불기소 처분 결정의 근거가 된 공소시효 만료와 증거 불충분은 수사의 한계를 보여주는 동시에, 관련 의혹을 완전히 해소하지 못했다는 비판을 받을 수도 있다. 특히, 뇌물 수수 혐의에 대한 공소시효 적용과 관련하여, 금품 액수를 특정하는 데 실패한 수사 과정은 아쉬움을 남긴다. 또한, 전재수 의원의 보좌진에 대한 불구속 기소는 증거 인멸 시도와 관련된 추가적인 수사의 필요성을 시사한다. 이번 사건은 단순히 개인의 비리 의혹을 넘어, 정치권의 투명성과 종교단체의 사회적 역할에 대한 근본적인 질문을 던진다. 앞으로 이 사건이 정치적, 사회적으로 어떤 영향을 미칠지, 그리고 관련 의혹들이 어떻게 해소될지 지켜봐야 한다





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