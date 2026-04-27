통일교 윤영호 전 본부장, 항소심서 징역 1년 6개월 선고…형량 가중

김건희 여사 샤넬 가방 및 불법 정치자금 제공 혐의로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장이 항소심에서 1심보다 무거운 징역 1년 6개월을 선고받았습니다. 재판부는 통일교의 정치적 영향력 확대 목적 범행을 지적하며 형량을 가중했습니다.

통일교 윤영호 전 세계본부장이 김건희 여사에게 샤넬 가방 등 금품을 제공하고 불법 정치자금 을 제공한 혐의로 항소심 에서 징역 1년 6개월을 선고받았다. 서울고법은 윤 전 본부장의 청탁금지법 위반 및 업무상 횡령 혐의를 추가로 인정하며 1심보다 형량을 가중했다.

재판부는 통일교가 제20대 대통령 선거를 교세 확장의 기회로 보고, 자신들에게 우호적인 후보를 지원하고 정권 출범 후 국가적 지원을 받기 위한 목적으로 범행을 저질렀다고 판단했다. 이러한 범행은 정치자금법과 청탁금지법의 입법 목적을 훼손하고 헌법 가치인 정교분리를 위협하는 행위라고 지적했다. 다만, 윤 전 본부장이 수사에 협조하고 다른 사건에서 진술을 통해 실체적 진실 발견에 기여한 점은 양형에 참작했다. 2심은 윤 전 본부장이 건진법사를 통해 김 여사에게 샤넬 가방과 그라프 목걸이를 건넨 사실, 권성동 의원에게 불법 정치자금을 제공한 사실을 모두 유죄로 인정했다.

특히 1심에서 무죄로 판결되었던 업무상 횡령 혐의 일부에 대해서도 유죄 판결을 내렸다. 1심은 김 여사가 대통령 당선인의 배우자였기에 청탁금지법 위반 혐의가 성립하지 않는다고 보았으나, 2심은 대통령 취임 전후와 관계없이 배우자에게 선물을 제공하는 행위는 불법성과 비난 가능성에 차이가 없다고 판단했다. 한편, 한학자 총재의 원정 도박 의혹과 관련된 증거인멸 혐의는 1심과 마찬가지로 공소기각 판결이 유지되었고, 위법수집증거 주장과 양형 부당 주장은 받아들여지지 않았다





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