통신장비 소프트웨어, ‘기술 노하우’ 판정…외국 법인 법인세 부과 가능성 확대

법원, 통신장비 소프트웨어를 상품이 아닌 기술 노하우로 판단. 국내 고정 사업장이 없는 외국 법인의 소프트웨어 판매 소득에 대한 법인세 과세 가능성 열어.

최근 법원 판결에 따르면, 통신 장비 소프트웨어 는 단순한 상품이 아닌 기술 노하우 에 해당하며, 국내 고정 사업장이 없는 외국 법인 이 해당 소프트웨어 판매를 통해 얻은 소득은 법인세 과세 대상이 될 수 있다는 중요한 선례가 제시되었습니다.

이는 국제 조세 분야에서 오랜 논쟁거리였던 ‘소프트웨어의 성격’에 대한 법원의 명확한 입장을 보여주는 것으로, 향후 유사한 사례에 대한 과세 기준에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 서울행정법원 행정6부는 스웨덴 통신업체 에릭슨코리아파트너스가 역삼세무서장을 상대로 제기한 법인세 부과 처분 취소 소송에서 원고 패소 판결을 내렸습니다. 에릭슨코리아는 스웨덴의 에릭슨과 LG전자가 공동 출자한 법인으로, 에릭슨 그룹의 스웨덴 법인인 에릭슨AB로부터 3G, LTE, 5G 등 무선통신 기술 네트워크 장비 및 관련 소프트웨어를 수입하여 국내 통신사업자에게 판매해 왔습니다.

에릭슨코리아는 에릭슨AB에 지급한 소프트웨어 판매 및 유통 대가를 ‘상품 구입 대가’로 간주하여 법인세 원천징수를 하지 않았으나, 국세청은 이를 ‘노하우 및 기술의 사용 대가’로 판단하고 과세했습니다. 국세청의 세무조사 결과, 에릭슨코리아가 2016년 7월부터 2021년 5월까지 에릭슨AB에 지급한 소프트웨어 관련 대가는 단순한 상품 구입 대가가 아닌, 에릭슨 그룹이 축적해 온 기술 노하우 및 기술 사용에 대한 대가, 즉 ‘사용료 소득’에 해당한다고 판단했습니다. 이에 국세청은 원천징수세율 상한인 10%를 적용하여 과세를 통보했고, 역삼세무서는 에릭슨코리아에 약 148억 원의 법인세를 부과했습니다.

에릭슨코리아는 이에 불복하여 소프트웨어가 ‘상품’에 해당하므로 에릭슨AB에 지급한 대가는 ‘사업소득’에 해당하며, 이를 ‘사용료 소득’으로 간주하여 과세한 것은 위법하다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 현행법상 국내에 고정 사업장이 없는 외국 법인의 사업 소득은 일반적으로 국내에서 과세할 수 없기 때문입니다. 그러나 법원은 에릭슨코리아의 주장을 받아들이지 않고 과세당국의 손을 들어주었습니다.

법원은 “이 사건 소프트웨어의 도입은 상품을 수입한 것이 아니라, 에릭슨 그룹의 노하우 또는 기술을 도입한 것”이라고 판단하며, “해당 소득은 외국 법인의 국내원천소득인 사용료 소득으로 봄이 타당하다”고 판시했습니다. 재판부는 판결 이유를 통해 통신 장비 개발 및 공급에 상당한 시간과 기술력, 막대한 연구개발 비용이 소요되는 점, 세계 통신 장비 시장이 소수의 업체에 의해 장악되어 있으며 에릭슨 그룹이 그중 하나라는 점, 그리고 소프트웨어 없이는 하드웨어인 통신 장비가 작동할 수 없다는 점 등을 강조했습니다.

이러한 점들을 종합적으로 고려하여, 재판부는 “이 사건 소프트웨어는 장기간에 걸쳐 에릭슨 그룹의 기술, 경험, 정보가 축적된 결과물”이라고 결론지었습니다. 즉, 단순한 상품이 아닌, 에릭슨 그룹의 지적 재산과 기술력이 집약된 결과물로 판단한 것입니다. 이번 판결은 소프트웨어의 법적 성격에 대한 해석의 중요성을 다시 한번 강조하며, 앞으로 외국 법인이 국내에서 소프트웨어를 판매하는 경우, 법인세 과세 여부에 대한 더욱 신중한 검토가 필요함을 시사합니다. 또한, 국내 기업들이 해외 기술을 도입하는 과정에서도 유사한 문제가 발생할 수 있으므로, 관련 법규 및 판례에 대한 정확한 이해가 중요해질 것으로 보입니다.

이번 판결은 국제 조세 분야에서 중요한 기준점을 제시하며, 향후 관련 법규 개정 및 해석에 영향을 미칠 가능성이 높습니다





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