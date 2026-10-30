톰 크루즈 영화 디거 흥행 참패, 할리우드 마지막 고전 스타의 몰락

톰 크루즈 주연 영화 디거가 제작비 1억6000만 달러에도 글로벌 흥행 5000만 달러에 그치며 참패했다. 할리우드 마지막 고전적 스타의 시대가 저무는 가운데 오스카 수상 여부가 주목된다.

영화 디거가 제작비 1억6000만 달러를 투입했음에도 글로벌 흥행 수익 약 5000만 달러를 기록하며 톰 크루즈 역사상 최대 손실을 냈다. 할리우드 역사상 가장 큰 손실을 낸 미션 중 하나로 기록될 전망이다. 이 영화의 실패는 단순한 흥행 부진을 넘어 할리우드 마지막 고전적 스타 의 시대가 저물고 있음을 보여준다.

디거 흥행 참패와 톰 크루즈

톰 크루즈는 1980년대부터 2020년대까지 할리우드 블록버스터를 이끌어온 몇 안 되는 스타다. 그러나 최근 미션 임파서블: 파이널 레코닝(2025)에 이어 디거까지 연이어 상업적 실패를 겪었다. 할리우드는 환갑이 넘은 배우가 비행기에 매달리는 서커스도 이제 끝이라는 반응이다.

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디거는 알레한드로 이냐리투 감독이 연출을 맡았음에도 톰 크루즈라는 이름만으로 관객을 극장으로 끌어들여야 했다. 감독의 예술적 명성조차 톰 크루즈의 스타 파워 앞에서 지워졌다. 영화의 실패는 고스란히 톰 크루즈의 업보가 됐다.

디거 제작 배경과 톰 크루즈의 도전

톰 크루즈는 젊은 시절 블록버스터에만 머물지 않았다. 1990년 베트남 참전 전사를 연기한 7월 4일생(1989)으로 오스카 남우주연상 후보에 올랐고, 제리 맥과이어(1996)로도 남우주연상 후보에, 매그놀리아(1999)로 남우조연상 후보에 올랐다. 그는 트로픽 썬더(1996)에서도 후보에 올라야 마땅하다는 평가를 받았다.

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2000년대 들어 톰 크루즈는 미션 임파서블, 잭 리처 등 액션 스타로서의 길에 집중했다. 동생뻘인 레오나르도 디카프리오가 끊임없이 진중한 배우로 평가받기 위해 노력한 것과 달리, 톰 크루즈는 영원한 고전적 스타로 남기 위해 애썼다.

디거는 톰 크루즈가 레인맨(1988), 7월 4일생, 어 퓨 굿맨(1992) 이후 처음으로 진중한 성격파 배우로 평가받기 위해 도전한 영화다. 예순이 넘은 텍사스 석유 재벌을 연기하기 위해 특수 분장을 했는데, 자기 나이 역할을 자기 나이로 분장한 사례는 할리우드 역사상 처음일 것이다. 환경을 파괴해 세상을 종말로 몰아가는 자본주의 악당 캐릭터는 톰 크루즈의 이미지와는 다른 변신이었다.

할리우드 마지막 고전 스타의 의미

할리우드 황금기부터 1980년대까지 클라크 게이블, 험프리 보가트, 캐리 그랜트, 존 웨인, 클린트 이스트우드, 스티브 맥퀸, 아놀드 슈워츠제네거, 브루스 윌리스 등의 스타들은 이름 자체가 영화였다. 관객은 배우의 페르소나를 보기 위해 극장을 찾았고, 그들은 같은 이미지를 조금씩 변주하며 스타로 남았다.

그러나 스타 시스템은 1980년대와 1990년대를 마지막으로 무너졌다. 소셜미디어 시대가 고전적 스타의 시대를 종말로 이끌었다. 지금은 셀러브리티의 시대다. 고전적 스타는 비현실적인 존재로 남을 수 있었지만, 이제 스타는 친근함을 팔아야 하고 팬들과 대화해야 한다.

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톰 크루즈는 여전히 고전적이다. 종교 등 사생활이 미디어의 타깃이 됐지만 그는 말이 없다. 스크린 뒤로 숨기를 원하고 친근해지기보다 경이로운 존재로 남으려 한다. 관객과 똑같은 사람이 될 생각이 없다. 고전적 스타는 관객이 잠시나마 되고 싶어 하는 존재를 창조하는 사람이다.

톰 크루즈는 거대한 극장을 위한 영화만 만들고, CG가 아닌 육체의 액션을 지키며 신비로움을 유지했다. 그러나 미션 임파서블 시리즈, 탑건: 매버릭, 디거 등 최근 영화들은 자신의 시대가 끝나고 있음을 인정하지 못하는 한 남자의 투쟁처럼 느껴진다. 그가 마지막 고전 스타인 이유는 더는 그런 스타가 탄생하지 않아서가 아니라, 그런 스타를 필요로 하던 할리우드가 사라지고 있어서다.

남은 것은 그가 최초로 오스카 남우주연상을 받느냐다. 그러나 오스카가 상업적으로 크게 실패한 영화의 주연에게 상을 주는 일은 드물다. 최후의 고전적 스타가 오스카를 받지 못하고 최후를 맞이한다면 비극이 될 수 있다. 영화평론가 김도훈은 톰 크루즈가 그래도 싸울 것이며 매달리고 뛰어내리고 마하의 속도로 날며 고전일 것이라고 전했다.