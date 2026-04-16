토픽 답안 중국서 사전 유출 의혹…정부, 부정행위 근절 대책 마련 시급

한국어능력시험(토픽) 답안이 중국 소셜미디어에서 사전 유출된 정황이 드러나면서, 정부가 부정행위 근절을 위한 긴급 대책 마련에 나섰다. 대륙별 시차를 이용한 답안 유출 가능성이 제기되는 가운데, 급증하는 토픽 수요와 함께 늘어나는 부정행위에 대한 우려가 커지고 있다.

시험장에서 인공지능(AI) 이미지로 추정되는 자료가 등장하는 가운데, 한국어능력시험 (토픽·TOPIK) 답안이 중국인 응시자들 사이에서 사전에 유출된 정황이 포착되어 정부가 긴급 대응에 나섰다. 지난 15일 교육계에 따르면, 12일 국내 한 토픽 고사장에서 중국인 유학생 A씨가 시험 답안으로 보이는 쪽지를 지참하고 있다가 부정행위 로 적발되었다. 시험을 주관하는 교육부 산하 국립국제교육원은 A씨가 중국 소셜미디어 등을 통해 답안을 미리 입수한 것으로 판단하고, 즉시 응시 자격을 박탈하는 한편 경찰에 신고 조치를 취했다. 더욱 충격적인 사실은, 같은 날 중국 현지에서는 시험이 시작되기 몇 시간 전, 중국의 인기 소셜미디어 플랫폼인 ‘샤오훙슈(Xiaohongshu)’에 토픽 답안으로 추정되는 문서가 공유되었다는 점이다. A씨처럼 물리적인 쪽지를 지참하지 않았더라도, 해당 유출 답안을 외워 시험을 치른 응시자가 상당수 존재할 것이라는 예측이 나오고 있다.

이러한 답안 유출이 가능했던 주요 원인으로는 대륙별 시차가 지목된다. 이번 토픽 시험은 지난 11일 미국, 유럽, 아프리카, 오세아니아 대륙에서 먼저 실시되었으며, 다음 날인 12일에 한국, 중국 등 아시아 지역에서 치러졌다. 문제의 핵심은, 두 날짜에 치러진 시험이 일부 문항을 제외하고는 대부분 동일했다는 것이다. 결과적으로, 11일에 시험에 응시한 사람이 문제와 답을 모두 외운 뒤, 이를 12일에 응시하는 사람에게 전달하면, 받은 사람은 이미 답을 알고 있는 상태에서 시험장에 들어갈 수 있게 되는 구조적 허점이 발생한 것이다. 이러한 답안 유출은 토픽 시험의 중요성과 함께 부정행위의 심각성을 여실히 보여주고 있다. 최근 한류 열풍과 더불어 한국 유학을 희망하는 외국인 유학생이 증가하면서 토픽에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있다. 이에 따라 응시자 규모 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 2021년 약 33만 명 수준이었던 응시자 수는 지난해 55만 명을 넘어서며, 불과 4년 만에 22만 명 이상이 증가하는 경이로운 수치를 기록했다. 이러한 양적 팽창과 더불어 토픽 시험에서의 부정행위 적발 건수도 함께 늘어나고 있는 추세다. 지난해 김대식 국민의힘 의원이 교육부와 국립국제교육원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 토픽 부정행위 적발 건수는 2020년 182건에서 시작하여 2021년 331건, 2022년 240건, 2023년 421건, 그리고 2024년에는 414건에 달하는 등 최근 5년간 총 1,611건의 부정행위가 적발되었다. 유형별로는 허용되지 않은 통신 기기 소지(488건)가 가장 높은 비율을 차지했으며, 대리 응시 또는 대리 응시 의뢰 역시 137건으로 상당한 비중을 차지했다. 이에 대해 교육부 관계자는 “한국어 능력 시험이 중국을 포함한 해외에서 높은 관심을 받고 있는 상황에서 발생하는 일로, 교육부 역시 이 사안을 매우 심각하게 주시하고 있다”며, “향후 재발 방지를 위한 실효성 있는 대책을 적극적으로 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다. 토픽은 외국인이 한국어 사용 능력을 객관적으로 평가받을 수 있는 공식 시험으로서, 국내 대학 입학 및 졸업 요건 충족, 취업이나 체류 비자 발급을 위한 중요한 자격 기준으로 광범위하게 활용되고 있다. 시험은 듣기, 읽기, 쓰기 세 가지 영역으로 구성되며, 응시자의 점수에 따라 1급부터 6급까지 등급이 부여된다. 최고 등급인 6급은 학문적, 전문적인 영역에서 한국어를 자유자재로 구사할 수 있는 수준으로 평가된다. 특히, 외국인 유학생이 국내 대학에 입학하기 위해서는 토픽 3급 이상, 졸업을 위해서는 4급 이상의 점수를 취득하는 것이 교육부의 권고 사항이다. 이번 사건은 토픽 시험의 공정성과 신뢰성을 유지하기 위한 정부의 적극적인 대응과 함께, 향후 부정행위 방지 시스템 강화에 대한 필요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었다. 토픽 시험은 단순히 한국어를 배우는 외국인들에게 언어 능력을 검증하는 수단을 넘어, 한국 사회 진출을 위한 필수 관문으로 자리매김하고 있다. 한국의 문화와 경제적 영향력이 전 세계적으로 확산되면서, 한국어를 배우고 한국에서 학업을 이어가거나 일자리를 얻고자 하는 외국인들의 수는 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 수요 증가는 토픽 시험의 중요성을 더욱 부각시키며, 동시에 시험의 공정성과 형평성에 대한 요구 또한 높아지고 있다. 이번 답안 유출 사건은 이러한 긍정적인 흐름 속에서 발생한 심각한 부정행위로, 시험 관리 시스템의 허점을 여실히 드러낸 사례라 할 수 있다. 특히, 대륙별 시차를 이용한 답안 유출 가능성은 국제적으로 시험을 시행하는 데 있어 고려해야 할 중요한 문제점을 제시한다. 앞으로 국립국제교육원과 교육부는 이러한 구조적인 문제를 해결하기 위해 시험 시간 조정, 문항 차별화, 또는 시험 감독 강화 등 다각적인 방안을 모색해야 할 것이다. 또한, 중국 등 주요 응시 국가에서의 부정행위 적발 시, 해당 국가와의 협력을 통해 문제 해결에 나서야 할 필요성도 제기된다. AI 이미지에 대한 언급은, 최신 기술이 교육 현장에서도 활용될 수 있음을 시사하는 동시에, 이러한 기술이 부정행위에 악용될 가능성에 대한 경계심도 일깨운다. 앞으로 토픽 시험에서는 AI 기술을 활용한 부정행위 감시 시스템 도입 등 첨단 기술을 활용한 공정성 강화 방안 또한 적극적으로 검토될 것으로 예상된다. 교육부는 이번 사건을 계기로 토픽 시험의 부정행위 방지 대책을 전면 재검토하고, 응시자들에게 공정하고 신뢰할 수 있는 시험 환경을 제공하기 위한 노력을 강화해야 할 것이다. 이는 단순히 시험의 공정성을 넘어, 한국 교육 시스템 전반에 대한 국제 사회의 신뢰도를 유지하는 데에도 중요한 역할을 할 것이다. 한국어를 배우는 모든 외국인들에게 공정한 기회를 제공하고, 토픽이 한국 사회로 진입하는 긍정적인 통로로서 그 역할을 다할 수 있도록 정부의 철저한 관리 감독과 제도 개선이 시급한 상황이다. 이번 사건이 토픽 시험의 투명성과 신뢰성을 한 단계 높이는 전환점이 되기를 기대한다





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