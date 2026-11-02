토탈미술관 한국미술 0년 전시에 새 눈금 놓다

토탈미술관 개관 50주년 특별전 한국미술 0년: 42개의 이야기가 평창동에서 열리고 있다. 익숙한 미술사 서사를 해체하고 원점에서 재구성하는 이번 전시는 내년 2월 28일까지 이어진다.

서울 평창동 토탈미술관 에서 개관 50주년 을 기념한 특별전 ' 한국미술 0년: 42개의 이야기'가 진행되고 있다. 이 전시는 한국 현대미술의 역사를 단순히 chronological하게 나열하는 방식을 넘어서, 익숙한 시각으로 바라보던 미적 기준을 새로이 재구성하고 해석하는 것을 목표로 하고 있다. 전시는 내년 2월 28일까지 이어지며, 관객에게 미술사의 새로운 계보와 맥락을 제안한다.

계량기와 돌로 보는 원점의 의미

전시장 입구에 자리한 곽덕준의 '계량기와 돌'은 전시 제목인 '0년'이라는 개념을 상징적으로 드러낸다. 0은 아무것도 없음을 의미하면서도 동시에 모든 것이 시작되는 원점이다. 1970년 처음 제작된 이 작품은 커다란 돌 하나를 저울 위에 올리면 바늘이 원점인 맨 위를 가리키도록 설계되었다. 이는 세상을 측정하고 판단해 온 척도 자체에 대한 근본적인 의문을 제기한다.

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흥미롭게도 현재 전시에 공개된 재제작 작품의 바늘은 '120'을 가리키고 있다. 당시와 동일한 저울을 구하지 못했기 때문에 발생한 변화이다. 달라진 눈금 사이에는 반세기 넘게 흐른 시간의 무게가 느껴진다. 이러한 작은 디테일은 과거와 현재, 그리고 작품이 지니고 있는 시간성의 변화를 보여준다.

토탈미술관의 50년과 실험적 전시 구성

토탈미술관은 한국 현대미술의 실험을 지지해 온 주요 무대이다. 1976년 노준 관장과 건축가 문신규 부부가 서울 동숭동에 토탈갤러리를 개설한 것이 시작점이다. 이후 장흥의 야외 조각공원을 거쳐 현재 평창동에 자리 잡기까지 '설치미술제', '당신은 나의 태양: 한국현대미술 1960~2004' 등 총 522회의 전시를 선보이며 한국 미술사의 중요한 흐름을 만들어왔다.

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이번 특별전은 이영철 큐레이터가 작가 60여 명의 작업을 8개 영역, 42개의 이야기로 엮어 구성되었다. 전쟁과 식민지 경험, 분단과 이주, 산업화와 민주화 등 역사적 배경을 따라 시대순으로 작품을 나열하지 않고, 서로 다른 시기와 배경의 작품을 대비시킴으로써 새로운 관계를 모색한다. 기존의 미술사적 구분으로는 드러나지 않았던 작품 사이의 연결고리를 찾는 시도이다.

단색화와 개념미술에 대한 새로운 질문

전시는 단색화를 문인화적 정신성으로만 설명해 온 기존의 해석을 되묻고, 개념미술을 바라보는 시각도 확장한다. 유명 작가의 대표작으로 한 시대를 설명하는 종래의 방식에서 벗어나, 덜 알려진 작품과 덜 조명된 작가를 통해 그 시대의 다른 표정과 맥락을 드러낸다. 이는 새로운 계보를 정답처럼 제시하기보다, 이렇게도 볼 수 있다는 가능성을 제안하는 방식이다.

미술관内外를 채운 다층적 서사

작품은 옥상부터 창고, 통로, 벽과 바닥까지 미술관 내부와 외부를 빼곡하게 채웠다. 정원 바닥에는 김구림이 그린 'Art냐, Mart냐, Arty냐'라는 그래피티가 있다. 이는 예술과 상품의 경계가 뒤섞인 오늘날의 현실에 던지는 짓궂은 질문이다. 옥상에는 문형민의 '비키니 버진'과 이용백의 '피에타'가 놓여 있다.

'비키니 버진'은 수영복과 핵실험이 벌어진 태평양의 섬을 연상케 하는 이름이, '피에타'는 죽은 예수를 품은 성모의 도상과 만난다. 소비문화의 욕망, 전쟁과 폭력, 애도의 이미지가 한자리에서 교차하며 복합적인 메시지를 전달한다. 실내에서는 사진결혼으로 하와이에 건너간 '사진신부'의 기록과 1984년 아르헨티나로 이주한 김윤신의 조각이 디아스포라의 맥락에서 만난다.

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그 옆에는 소의 피로 셰익스피어의 사랑의 소네트를 쓴 장지아의 흰 커튼이 펼쳐져 이주와 사랑, 희생의 이야기를 포갠다. 전시의 마지막 공간에는 김범의 '노란 비명 그리기'가 기다린다. 영상 속 강사는 비명을 지르며 노란 선을 그어 추상화를 완성한다. 50주년을 뜻하는 '골든 애니버서리'의 황금빛을 김범 작품 속 노란 비명으로 바꾸어, 반세기의 성취를 기념하는 대신 한국미술을 원점에서 다시 써 나가겠다는 의지를 담았다.