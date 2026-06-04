토큰 불안증: AI 시대의 통제 비용 공포

실리콘밸리 개발자들 사이에서 '토큰 불안증'이 확산되고 있다. AI 에이전트의 작업 상태를 확인하며 불안해하는 개발자들. '바이브 코딩' 열풍 속에서 보이지 않는 통제 비용이 급증하고 있으며, 장기적으로는 기술적 부채와 유지보수 비용이 AI 서버 비용을 훨씬 뛰어넘을 수 있다. AI 경쟁의 핵심은 더 많은 토큰 소비가 아니라 의미 밀도와 신뢰성에 있다.

박철완 서정대학교 스마트모빌리티학부 및 미래자동차석사과정 전임교수의 분석에 따르면 실리콘밸리의 개발자 풍경이 변하고 있다. 개발자들은 스마트폰을 내려놓지 못한 채 SNS나 주가가 아니라 상시 작동하는 AI 에이전트의 작업 상태를 확인하며 불안에 떨고 있다.

벤처투자자 니쿤지 코타리는 이를 '토큰 불안증'이라 불렀다. 토큰은 AI의 연산 단위로, AI가 쉬지 않고 일하는 동안 인간은 비용 문제와 함께 '통제'에 드는 비용에 대한 불안을 느낀다. 배경은 '바이브 코딩' 열풍이다. 개발자가 코드를 직접 쓰는 대신 자연어로 원하는 결과만 설명하면 대규모 언어모델(LLM)이 구현을 맡는다.

화면에는 완성된 결과만 보일 뿐, 내부의 복잡한 반복은 가려진다. 과정이 불투명할수록 보이지 않는 비용이 빠르게 누적되어, 프로토타입 단계에서는 혁신처럼 보이지만 실제 운영에 들어가면 대가를 치러야 한다. AI가 만든 코드를 완전히 이해하지 못하면 작은 오류도 수정하기 어렵고, 사용자는 개발자라기보다 관리자에 가까워져 더 많은 시간을 투입하게 된다. 바이브 코드가 남기는 기술적 부채와 유지보수 비용을 고려하면 장기적인 통제 비용은 AI 서버 비용을 훨씬 뛰어넘는다.

물리 세계를 다루는 피지컬 AI에서도 본질은 같다. 인간이 물리적 시공간을 실시간으로 감시하고 개입할 수 없기에, 자율주행 같은 시스템은 수십 밀리초 안에 완벽한 결정을 내려야 한다. 경쟁력은 더 많은 데이터를 처리하는 데 있지 않고, 최소한의 연산으로도 인간이 안심할 수 있는 '신뢰성'을 확보하는 능력에 있다. 앞으로의 AI 경쟁은 단순한 모델 성능 싸움이 아니며, 더 적은 토큰으로 더 높은 신뢰성을 달성하는 시스템이 이길 것이다.

핵심은 연산량이 아니라 '의미 밀도'다. 토큰 불안증의 실체는 연산 비용이 아닌 통제 비용에 대한 공포이며, AI가 어떤 조건에서 멈춰야 하는지, 어느 단계부터 인간의 검증을 거쳐야 하는지 정의되지 않은 자동화는 새로운 형태의 낭비를 만든다. 주말 저녁에도 에이전트의 진행률을 확인하고 있다면 자신에게 물어야 한다. 지금 나는 생산성을 높이고 있는가, 아니면 통제 비용을 지불하고 있는가.

불안해야 할 것은 AI가 멈추는 순간이 아니라 인간이 통제권을 잃은 채 루프만 계속 돌고 있는 순간이다





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