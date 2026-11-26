텔레그램에서 토익 대리시험을 650만원에 중개하는 업체가 적발되는 등 부정행위가 기승을 부리고 있다. 시험 운영 측은 스마트 안경 등 AI 활용 커닝을 막기 위해 금속탐지기와 보안 씰 도입 등 대책을 강구하고 있다.

어학 능력 평가 시험에서 인공지능(AI)과 스마트 기기를 활용한 부정행위 가 상습화되면서 이를 중개하는 대리시험 업체들이 SNS를 통해 성업하고 있다. 특히 토익(TOEIC)과 텝스( TEPS) 등을 대신 응시해주는 불법 서비스의 존재가 드러나며 수험생들의 불안감이 커지고 있다.

650만원 대리시험 및 성적표 위조 적발

26일 연합뉴스는 텔레그램에서 토익과 텝스 등 어학 시험을 대신 봐주는 '국내 최고 업체'를 광고하는 계정에 직접 접근했다. 해당 업체의 대리 응시를 위한 준비물은 토익 접수 내역과 신분증 사진뿐이었다. 수험생이 대리 시험자의 얼굴과 신분증 사진이 달라 적발될 것을 우려했을 때, 업체 측은 "전문 노하우가 있으니 걱정하지 않아도 된다"며 안심시켰다.

Also read [팩트체크] 전과자는 개명 안 된다?…'리트냥이' 사례로 본 개명 현주소

이 업체가 요구한 비용은 650만원의 선불 지급이었다. 이는 단순한 대행료를 넘어 고액의 금전적 대가를 치러야만 가능한 불법 서비스임을 시사한다. 또 다른 중국계 텔레그램 계정에서는 '전문 맞춤형 서비스'라며 토익 성적표를 위조해 준다는 주장도 제기되었다.

스마트 안경 활용 고액 부정행위 네트워크

단순 대리 응시뿐만 아니라 시험장 내에서도 스마트 안경과 초소형 이어폰을 이용해 부정행위를 돕는 업체들이 활동하고 있다. 법학적성시험(LEET) 만점자이던 고(故) 이진우 씨(32)가 자신들의 업체를 이용했다고 주장하던 중국 텔레그램 계정은 토익 750점 이상, 토플(TOEFL) 100점 이상 보장과 같은 과도한 홍보를 펼쳤다. 하지만 이 계정은 법률 위반으로 인해 결국 삭제되었다.

Advertisement

올해 수차례 토익 감독관을 수행한 한 문씨는 신분증 검증 절차의 허술함을 지적했다. 그는 "신분증 사진과 얼굴을 대조하는 절차가 있지만 매우 느슨하다"며 "머리 스타일과 얼굴형만 비슷하면 작정하고 대리시험을 치르는 사람을 걸러내기 어렵다"고 말했다. 이는 기존 보안 체계가 현대적인 부정행위 수법에 미처 대응하지 못하고 있음을 보여준다.

운영 측의 긴급 보안 강화 대책

이처럼 대리시험과 성적표 조작이 가능하다는 주장이 SNS에 횡행하지만, 어학 시험 운영 기관들은 AI 커닝 관련 대책을 부랴부랴 내놓는 분위기다. 주요 대책으로는 수험자의 안경 전수 검사 및 교체 방지용 보안 씰 부착, 시험 중 책상 위 허용 물품 제한, 단추 스티커 부착, 모자 금지 등이 있다.

또한 금속 탐지기 운용과 전파 탐지기의 추가 도입, 부정 행위 사후 적발 강화, 부정 행위 신고 센터 운영 등 다각도의 접근이 시도되고 있다. 텝스 측도 수험생의 모자 착용을 전면 금지하고, 이달부터 시행되는 시험부터 금속 탐지기를 도입하여 보안 수준을 높일 방침이다.

최근 적발 사례 및 향후 전망

AI를 이용한 부정행위는 이미 실제 시험장에서 적발되고 있다. 지난 5월 토익 정기시험에서는 AI 글라스를 착용하고 부정행위를 한 응시자 2명이 적발된 바 있다. 텝스 시험장에서도 지난 4월 스마트 안경을 이용한 부정행위가 처음 적발되며 기술 발전에 따른 보안 공백이 드러났다. 향후 운영 기관들은 더 정교한 탐지 기술 도입과 법 집행 강화를 통해 공정성을 유지할 것으로 보인다.