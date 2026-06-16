토이 스토리 5, 장난감에서 스마트 세상까지: 시대정신과 성장의 연대기

토이 스토리 시리즈의 다섯 번째 작품이 개봉했다. 1995년 첫편부터 30년 가까이 이어진 이 시리즈가 이번에는 디지털 시대의 아이들, 장난감 대신 스마트기기를 사랑하는 세대를 배경으로 다시 한 번 성장과 이별의 이야기를 펼쳐보인다. 보니의 성장, 장난감들의 자리 양보, 새로운 스마트 장난감 등장까지, 시대 변화에 맞춘 유연한 스토리텔링이 돋보인다.

할리우드 애니메이션 역사상 가장 중요한 작품들을 꼽으라면 1928년 미키마우스로 시작된 '증기선 윌리', 1937년 첫 풀컬러 장편 애니메이션 '백설공주', 그리고 1995년 픽사가 최초로 완전한 컴퓨터그래픽으로 제작한 '토이 스토리'가 대표적이다.

그중에서도 '토이 스토리'는 기술적 성취 이상으로 헝겟 조각이나 플라스틱 덩어리에 지나지 않는 장난감에게 감정과 마음을 부여함으로써 관객들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 어린 시절의 환호와 유대감, 잃어버렸을 때의 상심, 버려짐에 대한 두려움 등 누구나 겪어본 감정을 장난감의 시점으로 그려낸 점이 특별하다. 특히 '토이 스토리 3'에서 앤디와의 이별은 영화사에 남을 명장면으로, 이를 완성된 성장담으로 그렸다.

이후 2019년 4편에서는 보의 귀환과 우디의 또 다른 성장으로 비판을 샀던 디즈니의 상업성 논란을 묵살했고, 2023년 개봉한 5편 역시 제목에 숫자 하나만 추가한 채 여전히 생동감 있는 이야기로 동시대 관객과 호흡한다. 5편의 특징은 시대정신이 뚜렷하게 반영된 점이다. 요즘 어린이들은 스마트 기기를 선물로 원하고, 보니는 장난감보다 친구를 더 찾는 10대로 성장했다. 그녀가 빠져든 태블릿PC 릴리패드가 등장하고, 카우걸 제시는 디지털 세상에서 보니에게 친구를 만들어주기 위해 릴리패드의 채팅 기능을 이용한다.

하지만 파자마 파티에서 각자 태블릿만 보는 친구들 사이에서 보니는 소외당하고, 장난감을 가져갔다가 어린아이 취급받으며 상심한다. 시리즈전통대로 새로운 장난감들도 등장하는데, 배변교육용 스마티팬츠나 디지털 카메라 등은 2030대의 향수를 자극하는 원시적 전자기기들이다. 이들의 어눌한 스마트함이 문제해결에 활용되며 스토리텔링이 빛을 발한다. 또한 이번 편에서는 장난감들이 주인 자리를 놓고 전전긍긍하던 기존 구도를 벗어나, 새로운 사람 친구에게 기꺼이 자리를 양보하는 여정을 보여주며 또 다른 성장담을 완성한다.

코넌 오브라이언이 스마티팬츠의 목소리를, 테일러 스위프트가 주제곡 '아이 뉴 잇, 아이 뉴 유'를 불러 새로운 즐거움도 더했다





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