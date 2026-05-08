토스증권 MTS 오류로 한국콜마 실적 오표기…'어닝 서프라이즈'가 '어닝 쇼크'로 둔갑

토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 한국콜마 1분기 실적이 연결 기준이 아닌 개별 기준으로 잘못 표기되는 오류가 발생해 투자자들이 혼란에 빠졌다. 한국콜마는 연결 기준 역대 최대 실적을 기록했지만, 토스증권은 개별 기준 실적을 제공해 투자자들이 급매도하는 사태가 벌어졌다. 토스증권은 오류를 인정하고 재발 방지 조치를 발표했지만, 이미 많은 투자자들이 손실을 본 것으로 알려졌다.

토스증권 의 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 한국콜마 의 1분기 실적이 연결 기준이 아닌 개별 기준으로 잘못 표기되는 오류가 발생해 투자자들이 혼란에 빠졌다. 이날 오전 토스증권 MTS에서는 한국콜마 의 매출과 영업이익이 연결 기준이 아닌 모회사 기준으로 표시되는 문제가 발생했다.

한국콜마는 이날 연결 기준 매출액 7280억원, 영업이익 789억원을 기록해 역대 분기 최대 실적을 달성했지만, 토스증권은 개별 기준 매출 3430억원, 영업이익 512억원을 제공했다. 이로 인해 투자자들은 한국콜마의 실적이 지난해 동기 대비 매출 47.5%, 영업이익 14.5% 감소한 것으로 오해하고 급매도하는 사태가 벌어졌다. 토스증권은 실적 오류를 정정했지만 이미 많은 투자자들이 잘못된 정보를 믿고 주식을 매매해 손실을 본 것으로 알려졌다. SNS와 커뮤니티에는 '토스증권 MTS 오류로 인해 한국콜마 주식을 급매도했다' '환불해달라'는 항의글이 잇따랐다.

한 투자자는 '토스증권 MTS에 실적 오류가 있어 큰 손실을 봤다'며 '이번 사건으로 인해 토스증권에 대한 신뢰도가 크게 떨어졌다'고 토로했다. 토스증권은 이날 공식 공지를 통해 '서비스 이용에 혼선을 드린 점 진심으로 사과드린다'며 '공시 반영 및 검수 프로세스를 철저히 점검해 재발 방지하겠다'고 밝혔다. 한편, 한국콜마는 이날 연결 기준 실적 발표와 함께 '2024년 상반기 실적 목표를 상향 조정한다'고 밝혔다. 한국콜마 관계자는 '이번 분기 실적은 글로벌 시장 수요 회복과 신제품 출시 효과가 반영된 결과'라며 '앞으로도 지속적인 성장 동력을 확보할 것'이라고 설명했다.

이 같은 실적 오류로 인해 토스증권은 투자자들의 신뢰 회복을 위해 추가적인 조치를 검토 중인 것으로 알려졌다. 증권업계 관계자는 'MTS 오류로 인한 투자자 피해는 매우 심각하다'며 '증권사들은 공시 정보 반영 시스템을 더욱 강화해야 할 것'이라고 지적했다





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