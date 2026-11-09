토스증권 김규빈 대표, 천만 고객 시대에 내실 성장과 준법 강조

토스증권 김규빈 대표가 11월 26일 인터뷰서 천만 고객 시대의 책임감을 강조하며 윤리 경영과 디지털 자산 관리 플랫폼 고도화를 약속했다.

토스증권 의 김규빈 대표 가 11월 26일 서울 강남구 역삼동 본사에서 연합뉴스와의 인터뷰를 통해 증권업계 최연소 대표로서 갖은 사명을 분명히 했다. 그는 1989년생으로 현재 37세인 김 대표는 연임 직후인 이날, 가입자 1천만명을 돌파한 증권사 로서 책임감을 강조하며 향후 2년간은 내실을 다져 시장 산재해 있는 개인 투자자들의 문제를 해결하겠다고 밝혔다.

토스증권의 급성장 기록과 실적

2021년 3월 공식 출범한 토스증권은 주식 위탁매매인 브로커리지를 중심으로 급속히 성장해 왔다. 이 회사는 2023년에 순이익 기준 첫 연간 흑자를 달성했고, 2024년에는 영업이익 기준 첫 흑자를 기록했다. 이후 미국 현지 법인 설립과 리서치센터 출범 등을 통해 사업을 확장해 나갔다.

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김규빈 대표가 수장으로 지낸 작년에도 연간 흑자를 이어갔으며, 올해 상반기에는 매출 8천458억원, 영업이익 3천195억원을 기록해 전년 동기보다 각각 139%, 89% 증가하는 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 올해 7월에는 가입자 1천만명을 넘어선 시점을 맞았다.

한국 인구가 약 5천만명인 점을 고려하면 국민 5명 중 1명은 토스증권에 가입한 셈이 된다. 김 대표는 이러한 무한한 성장에 걸맞은 신뢰를 쌓기 위해 윤리와 준법경영을 강조하며, 고객 자산 지키고 증식 도움주는 플랫폼을 추구하겠다고 밝혔다.

김규빈 대표의 업무 방식과 비전

토스증권 김규빈 대표는 별도 집무실과 지정석 없이 직원들 사이에 섞여 근무하고, 대중교통으로 출퇴근한다. 토스증권 사무실 곳곳에는 직원들이 모니터 주변에 설치한 연두색 가림막이 숲처럼 펼쳐져 있으며, 김 대표 역시 이런 업무 공간 한편에서 직원들과 함께 일한다. 그는 고객 문제를 발견하고 해결하는 방식을 변함없이 유지하고 있다.

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고객 인터뷰에 직접 참여해 투자자들의 어려움을 듣는데, 요즘은 자산관리 과정에서 겪는 불편함을 많이 듣는다. 절세 계좌는 다양하지만 왜 만들어야 하는지 잘 이해하지 못하는 고객들이 많고, 연금저축 계좌를 만들고도 어떤 상품을 사야 할지 어려워하기도 한다. 김 대표는 이러한 고객들의 어려움을 들여다보고 있다.

자산관리 분야에서 고객 연령층이 넓어져 40대 이상 고객분들이 차지하는 비중이 43% 정도다. 오프라인이나 프라이빗 뱅커인 PB 중심보다는 디지털을 통해 더 많은 고객이 장기 재무 목표를 세우고 달성하도록 돕는 방식을 고민하고 있다. 구체적인 상품이나 출시 시점을 말하기에는 이르다.

신뢰성 확보를 위한 윤리 경영

토스증권 김규빈 대표는 안 되는 것은 안 되는 것이고 지킬 것은 무조건 지켜야 한다고 강조한다. 금융업과 증권업은 라이센스, 즉 인가를 받아야 하는 사업이고 정해진 범위가 존재한다. 내부 판단이 필요한 상황이라면 고객에게 편리한지, 오해를 만들지는 않는지, 보호장치는 충분한지 먼저 질문해야 한다고 지적했다.

기술로 투자 판단을 돕는다는 점에서 공학 배경은 강점이다. 금융업 경험은 토스증권에서 일하며 쌓아왔고 앞으로도 채워야 할 부분이다. 나이가 어리다고 소외시키는 일은 없었다. 오히려 업계 선배인 대표님들이 먼저 다가와 고민을 잘 들어주신다. 함께 식사하고 필요하면 전화도 드리며 배우고 있다.

대표님들을 처음 만날 때 하는 질문이 있다. 나는 자본시장이 급변하는 시장이라 무척 재밌는데, 그분들은 어떤 계기로 이 업을 시작하게 되셨는지 여쭤보곤 한다. 김 대표는 직접 지원서를 내고 합류하게 됐다고 밝혔다. 이승건 토스, 즉 비바리퍼블리카 대표와 사전에 알던 사이는 아니었다고 웃으며 말했다.

고객 중심의 제품 개발과 서비스

토스증권 김규빈 대표는 자율과 책임이 있는 문화에서 주도적으로 의사결정을 하고 싶었다. 대표직 제안은 예상하지 못했고, 너무 중요하고 과분한 자리여서 잘 해내고 싶은데 과연 할 수 있을까 하는 걱정이 앞섰다. 고객의 어려움을 살폈다. 당시에는 미국 주식을 거래하려면 별도 앱이나 계좌가 필요하거나 낮에 환전해두지 않으면 밤에 거래하기 어려운 경우가 있었다.

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그래서 하나의 계좌로 국내외 주식을 거래하고 저녁에도 환전할 수 있게 했다. 소수점 거래와 실시간 뉴스 번역 등으로 불편함을 줄이는 데도 집중했다. 고액 거래자가 주로 PC에서 거래한다. 당시 업계는 홈트레이딩시스템인 HTS를 강화하는 분위기였고, 사내에서도 HTS를 만들어야 한다는 의견이 많았다.

하지만 이는 호환이 쉽지 않고 처음 쓰는 고객은 화면 설정이나 단축키 사용을 어려워한다. 그래서 직관적으로 거래할 수 있는 WTS을 만들었다. 지금은 거래액과 이용자 수 모두에서 두 자릿수 비중을 차지하는 의미 있는 채널이 됐다. 김 대표는 고객들이 막막해하는 투자자가 없었으면 좋겠다며, 우리의 해결은 빙산의 일각이라고 말했다.

미래 계획과 개인 투자자 지원

토스증권 김규빈 대표는 궁극적인 목표는 투자 판단의 '왜'를 알려드리는 것이라고 밝혔다. 순간적이고 우발적인 판단보다 자신의 가치관과 투자 방식 등에 맞춰 근거 있는 투자를 하도록 돕고 싶다. 개인 고객 대상 브로커리지에 집중하는 사업 특성상 시장의 영향을 많이 받을 수밖에 없다.

이런 시기일수록 단기 실적 개선에 집중하기보다 장기적으로 하려던 일이 무엇인지 살피고 계획에 맞춰 움직이고자 한다. 주말에는 충분히 쉬고 일요일에는 잠깐 나와 업무를 보는 편이다. 사우나를 좋아하고 특히 냉탕에 들어가면 평일에 미뤄둔 생각이 정리된다. 일하는 것 자체가 나에겐 노는 것이다.

동료들도 일에 진심이어서 더 재미있다. 고객들의 자산을 지키고 증식하는 데 도움을 준 플랫폼으로 기억해줬으면 좋겠다. 우린 새로운 것들을 시도하고 실패하기도 했고, 또다시 시도를 하면서 플랫폼이 고도화됐다. 이후 내놓을 제품과 서비스, 사업의 과반은 실패할 것이다.

중요한 것은 실패에서 배우고 다음 시도의 씨앗을 발견하는 것이다. 나도 첫 대표이사 자리에서 많이 배우고 있다. 끊임없이 회고하는 사람이 되고 싶다. 고객들의 투자 문제를 해결했다는 성취감을 느낄 때까지 토스증권에서 열심히 달리고 있을 것 같다.