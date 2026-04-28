토니 바이텔로 감독, 이정후의 폭발적 활약에 극찬...'자기다운 모습' 강조

샌프란시스코 자이언츠의 토니 바이텔로 감독이 이정후의 최근 폭발적인 활약을 극찬하며 그의 성장에 대한 기대감을 드러냈다. 이정후는 최근 14경기에서 타율 0.404를 기록하며 팀의 승리에 기여했고, 바이텔로 감독은 그의 리듬과 수비까지 호평했다. 감독은 또한 시즌 초반 부진의 원인과 극복 방법을 설명하며 선수들의 노력을 강조했다.

최근 이정후 에 대한 칭찬을 이어가고 있는 토니 바이텔로 샌프란시스코 자이언츠 감독은 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈경기에서 6-2로 승리한 후 기자들과의 인터뷰에서 이정후 의 활약에 대해 다시 한 번 칭찬을 아끼지 않았다.

바이텔로 감독은 이날 인터뷰에서 '다시 말하지만, 지금 리듬이 아주 좋다'며 이정후의 최근 활약을 극찬했다. 이날 이정후는 2루타 2개와 볼넷 1개로 세 차례 출루하며 한 차례 득점하는 등 팀 승리에 기여했다. 최근 14경기 동안 이정후는 타율 0.404, 출루율 0.436, 장타율 0.615를 기록하며 8득점, 2루타 5개, 2홈런, 5타점을 올리는 등 폭발적인 타격을 선보였다. 자이언츠 구단은 이정후의 0.404 타율이 지난해 4월에 이어 가장 높은 14경기 기록이라고 소개하며 그의 활약을 강조했다.

바이텔로 감독은 '가끔 타자들은 상대 투수의 공략법에 막히거나 매일 이어지는 힘든 일정에 지치거나, 스스로 상황을 지나치게 복잡하게 생각해 슬럼프에 빠질 때가 있다. 타자가 길을 잃는 원인은 여러 가지가 있지만, 반대로 자기 본연의 모습을 잃지 않고 중심을 잡는 길도 있다. 그리고 내 생각에 그는 지금 리듬을 타면서 자신의 본연의 모습에 충실하고 있다고 생각한다'며 이정후의 상태를 설명했다. 이어 '최근 많은 성공을 경험하고 있지만, 내 생각에 그는 자기다운 모습을 보여주고 있다고 생각한다.

타석에서도 그렇지만, 우익수 수비에서도 좋은 리듬을 찾았다'고 덧붙였다. 실제로 이날 이정후는 수비에서도 빛을 발했다. 3회초 수비에서는 오토 로페즈의 타구를 파울 구역까지 쫓아가 잡아내는 호수비를 보여주며 팀의 승리를 돕는데 일조했다. 당시 이정후의 수비에 큰 동작으로 기뻐했던 선발 로비 레이는 '공이 휘어져 나가는, 어려운 플레이였다. 바람도 불어서 예측이 어려웠다.

그런 상황에서 대단한 캐치를 했다고 생각한다. 우익수 수비가 쉽지 않을텐데 잘해내고 있다'며 동료의 수비를 극찬했다. 바이텔로 감독은 '또한 건강이나 주변 환경에 대한 편안함은 선수에게 정말 중요한 요소다. 그처럼 다른 나라에서 온 선수라면 더욱 그렇다'며 이정후가 샌프란시스코에서 환경에 잘 적응하고 있음을 강조했다.

이어 '요즘 영어 실력에 자신감이 꽤 붙었다. 어떨 때는 거만해 보일 정도로 당당하게 구사하기도 한다'며 웃음으로 분위기를 풀었다.

'큰 그림에서 보자면 이제 그가 샌프란시스코 자이언츠의 일원으로서, 우리 팀의 우익수로서 온전히 편안함을 느끼고 있다는 사실이 자연스럽고 당연하게 느껴진다'며 이정후가 팀에 완전히 녹아들었다는 점을 강조했다. 샌프란시스코는 이날 3개의 홈런을 합작하며 마이애미에 승리를 거뒀다. 바이텔로 감독은 '코치들이 회의실에 앉아 그저 시간이 지나면 알아서 균형이 잡히겠자, 결국에는 잘 풀리겠지라고 안일하게 생각하는 것을 좋아하지 않는다. 적극적으로 무언가를 추구하고 쟁취하려고 노력해야 한다.

우리 선수들도 같은 생각을 하고 있다고 본다. 다만 선수들이 무언가를 만들어내려고 애쓴느 과정에서 과하게 힘을 쏟는 것이 문제'라며 자신의 지도 철학을 설명했다. 이어 '시즌 초반 우리가 캠프 때처럼 타구를 강하게 쳐내지 못하는 이유가 있었다. 홈구장 환경이 스코츠데일과는 다르고, 상대 투수 중에도 훌륭한 구위를 가진 투수들이 많았기에 이를 인정해 줄 부분도 있었다.

하지만 당장 눈에 띄는 성과가 나오지 않자 선수들이 너무 억지로 만들어내려고 한 거 같다. 타격 시 고개가 들리거나 어깨가 열리는 동작들이 나왔다. 매니 라미레즈나 브랜든 벨트같은 타자들도 담장 밖으로 넘기기 어려운 공을 억지로 쫓는 모습도 있었다. 이런 요소들이 복합적으로 작용해 흥미로운 상황들이 이어졌다.

한 걸음 물러서 객관적으로 보면 아 선수들이 너무 열심히 히다가 이런 결과가 나왔네라고 이해할 수 있는 상황이었다'며 시즌 초반 부진에 대해 분석했다. 이어 '그러나 냉철하고 이성적으로 보자면, 그런 식의 접근은 전혀 타당하지 않다. 진정으로 옳은 접근 방식은 엘리엇 라모스가 매일 타격 훈련 때 구장 전체를 폭넓게 활용하면서 배트에 맞은 공의 회전이 올바른지, 타구의 방향이 제대로 잡혔는지 꼼꼼히 확인하는 것과 같은 방식이다. 이런 과정을 꾸준히 추구하면 여러분이 찾던 결과물, 장타라는 결실을 맺게될 것이다.

이것이야말로 라모스가 밀어쳐서 담장을 넘긴 상황을 가장 적절하게 설명하는 방법일 것'이라며 부진에서 벗어나기 위해 선수들이 많은 노력을 기울이고 있음을 강조했다





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