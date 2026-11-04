텍사스주 데이터센터 건설 급정지, 전국 45개 지역 44곳서 주민 반발

민주당 지나 히노호사 당선인의 데이터센터 승인 유예 공약과 전국적 주민 반발로 미국 내 데이터센터 건설 행보가 급격히 둔화되고 있다.

미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 건설 프로젝트가 민주당의 중간선거 압승과 함께 급제동 걸렸다. 특히 데이터센터 최대 거점인 텍사스주 의 신규 건설 규제가 강화될 것이라는 전망이 지배적이다.

히노호사 당선인의 규제 공약과 즉각 조치

텍사스주의 새 주지사 당선인인 민주당 소속 지나 히노호사는 주 전체 신규 데이터센터 승인을 즉시 유예하겠다고 공약했다. 그는 내년 1월 주의회 회기에서 실질적인 주민 보호장치를 담은 법안이 통과될 때까지 승인 절차를 멈추겠다고 명시했다.

Also read “솔직히 이건 중국산이 답 아닌가요?”…국내 점유율 절반 넘보는 전기차

히노호사 당선인은 데이터센터에 제공되던 세제 혜택을 폐지하고, 프로젝트의 정보 공개를 방해하는 비밀유지계약(NDA) 사용을 금지하는 방향도 제시했다. 이는 강력한 규제 강도를 예고하는 조치다.

전국적 주민 반발과 텍사스의 시장 지위

미 전역 45개 마을에서 치러진 데이터센터 건설 찬반 투표 결과, 44개 지역에서 반대표가 찬성표보다 많았다. 이는 데이터센터 확장에 대한 지역사회 내 강한 반발을 보여준다.

Advertisement

유일하게 노스다코다주 하우드에서만 약 4분의 3에 해당하는 430여명이 찬성했다. 이 곳은 어플라이드 디지털이 3.64㎢ 규모로 짓는 데이터센터를 내년 완공을 목표로 하고 있으며, 오라클이 이용할 예정이다.

텍사스주에 계획된 데이터센터 용량은 미국 전체 데이터센터 계획 용량의 25%에서 30%를 차지한다. 이 같은 막대한 비중 때문에 신규 건설이 지연되거나 중단될 경우 미국 전체 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있다.

공화당 주정부의 감사와 행정 조치

민주당의 당선 전에도 공화당 소속의 그레그 애벗 텍사스 주지사는 주민들의 거센 반발에 대응해 움직였다. 애벗 주지사는 8월부터 전력망 연결을 대기 중인 모든 데이터센터의 물, 전력, 토지 이용 영향에 대한 감사를 시작했다.

이어 9월에는 환경 관련 인허가 발급을 중단하는 행정 조치를 취했다. 이는 신규 데이터센터 건설에 대한 규제 분위기가 이미 형성되었음을 시사하는 대목이다.

Advertisement

운영사들의 불확실성 및 향후 전망

데이터센터 운영사들은 건설 지연과 인허가 지연에 더해, 민주당 주정부의 명확한 정책 방향이 마련될 때까지 일부 프로젝트의 추가적인 지연이나 취소를 우려했다.

일각에서는 공화당 주정부가 이미 감사와 규제로 신규 승인을 중단한 상태이며, 데이터센터가 세수와 일자리 창출 등 지역 경제에 기여한다는 점을 고려해 공약보다 완화된 수준의 현실적인 규제가 시행될 것으로 예상한다.