테슬라 자율주행, 음주운전으로 인한 책임 논란

테슬라는 최근 술에 취한 채 자율주행 기능을 이용해 도로를 달렸다고 밝힌 운전자가 경찰에 붙잡힌 사건이 발생하면서 벌써부터 논란이 일고 있다. 전문가들이 주도적으로 기술이 운전자의 피로를 덜어줄 수 있으나 돌발 상황에 대처해야 할 책임을 안다고 강조하고 있다. 반면 법률가는 운전자가 차량의 조향장치나 제동장치를 직접 조작하지 않았더라도, 자율주행 시스템을 가동하고 목적지를 설정해 차량을 움직이게 한 행위 자체를 ‘운전’으로 간주한다.

국내 법과 법원 판례는 ‘ 음주 운전 의 성립’ ‘내가 운전 안 했다’ 항변해도 소용없어 한·미FTA가 연 테슬라 자율주행 의 역설 한 운전자가 테슬라의 모델3에서 자율주행 보조기능인 ‘오토파일럿’을 사용하고 있다.

테슬라는 ‘오토파일럿 설명 영상’ 캡처 술에 취한 채 테슬라의 자율주행 기능을 이용해 도로를 달린 30대 운전자가 경찰에 붙잡혔다. 기술의 발전이 운전자의 관리‧책임 의무까지 대신해 줄 수 있다는 오해가 부른 사건으로 보인다. 이번 사건을 계기로 자율주행 기술의 현주소와 국내 법체계의 일관된 기준 필요성이 다시 주목받고 있다. 경기 수원남부경찰서는 13일 도로교통법 위반(음주 운전) 혐의로 30대 운전자 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.

A씨는 이날 새벽 만취 상태로 본인 소유의 테슬라 차량을 운전한 혐의를 받는다. 적발 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 실제 주행 과정에서 테슬라의 자율주행 기능인 ‘오토파일럿’이나 ‘FSD(Full Self-Driving)’를 활성화했는지 여부를 집중적으로 확인하고 있다. 만약 A씨가 자율주행 모드를 사용한 것이 사실로 드러날 경우 법적 책임 소재를 둘러싼 논란이 예상된다





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