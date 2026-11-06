테슬라 10월 수입차 등록 1위 9개월 연속, 머스크 SNS 자축

테슬라가 10월 한국 수입 승용차 등록 대수 1위를 9개월 연속 지켰다. 누적 등록 10만대에 근접하면서 국내 수입차 시장 판도에 영향을 주고 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 현지시간 5일 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 테슬라 가 한국 수입 승용차 시장에서 월간 판매 1위를 차지했다는 내용의 게시물을 공유했다. 머스크는 펄럭이는 태극기 가운데에 테슬라 마크인 'T' 문양을 넣은 합성 영상도 함께 올려 국내 성과를 자축했다.

이번 1위 기록은 한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 10월 수입차 등록 통계를 근거로 한다. 협회에 따르면 테슬라는 10월 한국 수입차 등록 대수에서 전체의 29.5%를 차지해 1위에 올랐다.

Also read AI가 위로해주면, 상담사는 필요 없을까

테슬라 10월 수입차 등록 1위와 9개월 연속 기록

테슬라는 10월 한국 수입차 등록 시장에서 1위를 차지하며 9개월 연속 선두 자리를 지켰다. 이 기간은 지난 2월부터 이어진 흐름이다.

10월 등록 대수는 9165대로, 지난해 같은 기간보다 110.7% 급증한 수치다. 테슬라는 이 기록으로 메르세데스-벤츠와 BMW를 제치고 수입차 시장의 최상위 자리를 유지했다.

Advertisement

다만 10월 등록 대수는 전월보다 25.9% 감소했다. 지난 3월 이후 이어지던 월 1만대 이상 등록 행진은 이번 달에 멈췄다.

머스크의 자축 게시물과 시장 해석의 쟁점

일론 머스크 CEO는 이날 자신의 엑스 계정에 '테슬라 코리아'라고 적고 원 게시물을 재공유했다. 원 게시물에는 한국 수입차 시장에서 테슬라가 메르세데스-벤츠와 BMW를 제치고 1위를 지켰다는 문구가 담겼다.

머스크는 앞서 지난 6월에도 테슬라 모델 Y가 한국 승용차 시장에서 월간 판매 1위에 오르자 관련 게시글을 엑스에 공유한 바 있다. 이번 게시물은 국내 실적을 반복적으로 알리는 흐름의 연장선으로 볼 수 있다.

이번 기록을 두고 한쪽에서는 월간 1위 지속성을 강조하고, 다른 쪽에서는 전월 대비 감소폭에 주목하는 해석이 가능하다. 원 게시물의 주장은 1위 유지와 전년 대비 급증에 초점을 맞춘 것이다.

Advertisement

누적 등록 10만대 근접과 향후 판매 전망

테슬라는 올해 10월까지 누적 등록 대수가 10만대에 조금 못 미치는 수준에 도달했다. 올해 10월까지 한국 수입차 누적 등록 대수는 31만846대로, 이 가운데 테슬라 비중은 31.6%다.

업계는 테슬라가 10월 국내 수입차 등록 1위를 차지해 조만간 올해 누적 판매 10만대를 넘을 것으로 보고 있다. 연간 10만대 판매는 단일 수입차 브랜드로서는 처음 기록이 될 전망이다.

기존 최고 기록으로는 2022년 메르세데스-벤츠가 8만대를 넘긴 사례가 함께 언급됐다. 테슬라가 10만대를 넘긴다면 이 기록을 크게 웃도는 수준이 된다. 다음 월간 등록 통계가 발표되면 테슬라의 감소세 지속 여부와 누적 목표 달성 시점이 함께 확인될 것이다.