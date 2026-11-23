테슬라 감독형 완전자율주행 FSD가 이탈리아에서 임시 승인을 받았지만 국내에서는 중국산 차량이 기능을 쓰지 못하고 정부의 안전성 판단도 나오지 않았다. 핵심 쟁점을 정리했다.

테슬라의 감독형 완전자율주행 (FSD)이 유럽 주요 시장에서 처음으로 승인을 받았다. 23일 이탈리아 언론 보도에 따르면 이탈리아 인프라교통부는 20일(현지시간) FSD의 유럽판인 ' 테슬라 보조주행'에 임시 형식승인을 내줬다. 같은 시기 국내에서는 정부가 FSD의 안전성을 아직 판단하지 않은 상태여서 대조를 보이고 있다.

이번 승인은 네덜란드 차량당국(RDW)의 승인을 이탈리아가 자국에서도 인정하는 방식으로 이뤄졌다. 유럽연합(EU) 차원의 결정에 앞서 문을 연 것으로, EU 회원국 가운데 12번째이자 인구 기준 4대 주요국 가운데 첫 승인이다.

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이탈리아 승인의 구조와 조건

이탈리아 인프라교통부의 임시 승인은 EU 전체 승인과는 별개로 작동한다. 테슬라는 승인 과정에서 기능 이름을 '완전자율주행'에서 '보조주행'으로 바꿨다. 제한속도 초과 설정 한도도 최대 50%에서 10%로 낮췄다.

이탈리아가 승인한 버전에는 시속 130㎞를 넘으면 운전대를 잡도록 하는 기능이 들어갔다. 운전자가 주행 상황을 계속 감시해야 한다는 전제가 유지되는 셈이다.

EU 전체 승인까지는 시간이 남아 있다. 표결은 빨라야 12월에 열리며, 통과하려면 15개국 이상과 EU 인구 65% 이상이 찬성해야 한다. 현재 승인국 12곳의 인구 비중은 30% 안팎이고, 프랑스는 지난 7월 자국 승인을 거부했다.

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국토교통부가 밝힌 한국의 검증 현황

국토교통부는 FSD의 안전성 판단 자체를 내리지 않았다. 국토교통부는 장종태 더불어민주당 의원실에 FSD가 현행 안전기준에 부합하지 않는다고 답했지만, 2019년부터 올해 8월까지 검증이나 시험 실적은 없다고 밝혔다.

국토교통부와 한국교통안전공단은 FSD가 안전한지에 대해 어느 쪽으로도 판단하지 않았다고 설명했다. 그사이 FSD를 실제로 쓰는 차량은 3만303대에 이르렀고, 누적 주행거리는 9180만㎞를 기록했다.

불법 장치로 기능을 강제로 켠 이른바 '탈옥' 차량 93대도 있었다. 이들 차량은 정부 조치가 아니라 테슬라의 소프트웨어 업데이트로 기능이 막혔다.

테슬라코리아의 서영득 대표는 지난달 국정감사에서 유의미한 중대 사고는 보고받은 바가 없다고 말했다. 테슬라코리아는 시험차 제공 의사를 두 차례 정부에 전달했다고 의원실에 밝혔지만, 서 대표는 공식 검증을 요청한 적은 없다고 국감에서 밝혔다.

미국산과 중국산에 다른 잣대가 적용되는 이유

한국에서 FSD는 생산지에 따라 다르게 적용된다. 미국산 테슬라는 한·미 자유무역협정(FTA)에 따라 미국 안전기준을 인정받아 FSD를 쓸 수 있다. 지난 9월 말 기준 미국산 FSD 이용 차량은 5만3477대다.

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반면 국내 등록 테슬라의 약 77%를 차지하는 중국산 모델3와 모델Y는 이 기능을 쓰지 못한다. 중국산은 특례 신청 서류 단계에서 막혔다. 테슬라코리아는 지난달 22일 e메일로 특례 신청서를 냈지만, 첨부 자료는 기술설명서 2쪽과 네덜란드 승인서 표지 3쪽이 전부였다.

국토교통부는 20일 안전성 실증 내역과 미국 결함조사 내용 등을 요구하며 보완을 요청했다. 미국산 허용은 인증의 법적 구조 때문일 뿐, 정부가 FSD의 안전성을 인정했다는 뜻은 아니라는 점도 짚어둘 필요가 있다.

업데이트 관리와 허가 이후 감독 과제

소프트웨어 업데이트를 점검할 국내 장치도 없다. 지난 21일 미국 일부 차량에 배포된 차세대 'FSD v15'가 국내에 들어오더라도, 업데이트별 안전성을 확인하는 절차가 현재로서는 없다.

FSD는 운전자가 주행을 계속 감시하고 필요하면 즉시 개입해야 하는 레벨2 운전자 보조 시스템이다. 완전자율주행이라는 이름이 운전자의 과신을 부를 수 있다는 지적도 나온다.

허가 이후의 감독도 쟁점이다. 미국 캘리포니아주 차량국(DMV)은 지난 11일 공사구간에 반복 진입한 웨이모 무인 로보택시의 고속도로 운행과 시험을 금지했다. 허가 뒤에도 실제 운행을 지켜보다 문제가 생기면 제동을 거는 사례다.

한 완성차업계 관계자는 같은 도로에서 같은 기능을 쓰는데 차량 생산국에 따라 안전성 검증 절차가 다른 것은 합리적이지 않다고 지적했다. 이 관계자는 자율주행은 소프트웨어 업데이트만으로도 주행 특성이 달라지는 만큼, 실제 도로 안전성을 확인하고 지속적으로 검증할 기준부터 마련해야 한다고 강조했다.