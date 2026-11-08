테슬라, 사이버트럭 내년 중순 생산 종료 예고

테슬라 일론 머스크 CEO가 내년 중반 사이버트럭 생산을 중단하겠다고 발표하며 세 번째 고가 모델 퇴장에 나섰다. 판매 부진과 자율주행 기술 논란이 주요 원인으로 지목되고 있다.

테슬라 (Tesla)의 최고경영자(CEO) 일론 머스크 (Elon Musk)가 내년 중순까지 테크사스 주 기가팩토리(Giga Texas)에서 사이버트럭 (Cybertruck)의 생산을 단계적으로 종료하겠다고 공식 밝혔다. 이는 올해 초 고가 모델인 모델S(Model S)와 모델X(Model X)의 단종 발표에 이은 세 번째 고가 모델의 퇴출로, 테슬라 의 제품 라인업 단순화를 위한 전략으로 보이나 실제론 판매 부진과 브랜드 신뢰도 하락이 복합적으로 작용한 결과라는 분석이 지배적이다.

사이버트럭 생산 종료 계획 및 시기

일론 머스크는 지난 6~7일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "내년 중반쯤 테크사스 기가팩토리에서 사이버트럭 생산을 단계적으로 줄여나갈 예정"이라고 전했다. 그는 구체적인 생산설비 해체 시기를 내년 6~7월로 명시했으며, 현재 미국 텍사스 오스틴에 위치한 기가팩토리가 사이버트럭을 제조하는 유일한 공장이라는 점을 고려할 때, 이는 사실상 해당 모델의 완전한 단종을 의미하는 것이다.

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사이버트럭은 2019년 처음 공개된 이후 약 3년 만에 현업에서 내려가는 셈이다. 당시 일론 머스크는 경쟁차로 포드(Ford)의 픽업트럭을 지목하며 연간 생산 목표치를 25만대로 설정해 큰 기대를 모았으나, 현재 그 목표는 크게 하회하고 있는 상황이다.

가격 경쟁력 부족과 판매 부진 원인

테슬라가 고가 모델들의 생산을 잇따라 중단하는 주요 원인으로는 치열한 가격 경쟁과 높은 단가가 꼽힌다. 테슬라는 모델3(Model 3)와 모델Y(Model Y)를 제외한 모델S, 모델X, 사이버트럭 등을 '기타 모델'로 분류해 발표하는데, 지난해 기타 모델의 전 세계 인도량은 총 5만850대에 불과해 전체 판매량의 3.1%에 그쳤다.

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가격 측면에서 보면 테슬라 주력 상품인 모델3와 모델Y 대비 고가 모델들의 단가가 약 3배에 달해 소비자 선택에서 밀리는 원인으로 작용했다. 미국 기준 모델S의 시작가는 9만4990달러(약 1억3000만원), 모델X는 9만9990달러(약 1억3700만원)이며, 현재 주문이 가능한 사이버트럭의 최저가 트림도 9만2490달러(약 1억2600만원)로 매우 높은 편이다.

비슷한 성능을 갖춘 다른 전기차들이 시장으로 쏟아지며 가격 경쟁력이 더욱 약화된 점도 주요 요인이다. 특히 테슬라 고유의 기술적 우위가 희석되고 있는 상황에서 고가 모델을 유지하는 것이 경제적으로 타당하지 않다고 판단한 것으로 보인다.

브랜드 신뢰도 저하 및 리콜 논란

소비자들의 테슬라에 대한 호감도와 신뢰도가 하락한 점도 모델 퇴출에 영향을 미쳤다. 전기차 분석기관인 EV 인텔리전스 리포트(EVIR)는 지난 9월 미국 전기차 소비자 2081명을 대상으로 설문조사를 진행했다. 그 결과 테슬라의 호감도는 100점 만점에 7점, 신뢰도는 12점으로 완성차 업체 15곳 중 가장 낮은 수치를 기록했다.

동일한 조사에서 나머지 14개 완성차 브랜드의 평균 호감도는 49점, 신뢰도는 64점으로 테슬라와 큰 격차를 보였다. 또한 사이버트럭은 2023년 출시 후인 올해 4월까지 미국 도로교통안전국(NHTSA)으로부터 총 11건의 리콜을 받았다. 지난해 3월에는 차체 외장 패널이 주행 중 떨어질 수 있다는 이유로 판매된 4만6096대 전량을 리콜하기도 했다.

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자율주행 공약 미이행과 미래 전략

일론 머스크는 생산 종료의正当理由로 휴머노이드 로봇과 로보택시 등 미래 산업 전환을 위한 자원 재배치임을 강조했으나, 외신 등은 판매 부진이 더 크다고 보고 있다. 여기에 더해 테슬라의 핵심 무기로 꼽혔던 자율주행 기술 공약이 지켜지지 못한 점도 브랜드 가치 하락에 한몫했다.

테슬라는 올해 1분기 실적 발표에서 "HW3 차량은 무감독 완전자율주행(FSD)을 구현할 능력이 없다"고 인정했다. HW3는 3세대 자율주행 컴퓨터 칩으로, 일론 머스크는 2019년 이를 "완전자율주행에 필요한 모든 것을 갖췄으며 소프트웨어 개선만 필요할 것"이라고 소개해 왔으나, 실제 구현에는 상당한 격차가 있음을 시인한 셈이다.