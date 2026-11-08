테슬라 사이버트럭 내년 중반 생산 종료 예고

일론 머스크 테슬라 CEO가 내년 중반 텍사스 기가팩토리의 사이버트럭 생산을 단계적으로 줄인다고 밝혔다. 고가 모델의 연이은 단종과 판매 부진 논란이 겹치며 주목받고 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 내년 중반 픽업트럭 사이버트럭 의 생산을 종료한다고 예고했다. 머스크는 6~7일(현지시간) 자신의 X 계정에 글을 올려 텍사스 기가팩토리 의 사이버트럭 생산을 단계적으로 줄여 나가겠다고 밝혔다. 생산 설비의 해체 시점은 내년 6~7월로 제시됐다.

이번 결정은 테슬라의 고가 모델이 연이어 생산을 멈추는 흐름의 연장선에 있다. 테슬라는 올해 1월 고급 모델인 모델S·X의 단종을 발표했고, 지난 5월 이 두 모델의 생산을 끝냈다. 사이버트럭까지 포함되면 세 번째 고가 모델의 단종이다.

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사이버트럭 생산 중단의 구조와 의미

사이버트럭 생산 중단은 텍사스 오스틴의 기가팩토리에서 이뤄진다. 이 공장은 사이버트럭을 생산하는 유일한 공장이다. 별도의 생산 이전 계획이 나오지 않는다면 사실상 모델 단종을 뜻한다.

사이버트럭은 2023년 출시됐다. 머스크는 2019년 이 차를 공개하면서 포드의 픽업트럭을 경쟁 차종으로 내세웠다. 당시 그는 연간 생산 목표를 25만대로 제시했지만, 실제 판매 흐름은 이 목표와 큰 차이를 보였다.

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테슬라는 모델3와 모델Y를 제외한 S·X·사이버트럭 등을 기타 모델로 합산해 발표한다. 지난해 기타 모델의 인도량은 총 5만850대로, 전체 인도량의 3.1%에 그쳤다. 비슷한 성능의 전기차가 늘면서 가격 경쟁이 치열해진 것이 주요 원인으로 분석된다.

머스크의 설명과 외신의 판매 부진 해석

머스크는 고가 모델의 잇따른 단종이 로보택시와 휴머노이드 로봇 생산으로의 전환을 위한 것이라고 설명한다. 그는 미래 산업으로 생산 자원을 옮기는 과정이라는 입장이다.

반면 외신들은 판매 부진을 주된 이유로 보고 있다. 실제로 미국 기준 모델S의 시작가는 9만4990달러(약 1억3000만원), 모델X는 9만9990달러(약 1억3700만원)였다. 사이버트럭의 현재 주문 가능한 최저가는 9만2490달러(약 1억2600만원)로, 테슬라의 주력 모델인 모델3·Y 가격의 3배에 가까운 수준이다.

브랜드 신뢰도도 변수로 꼽힌다. 전기차 분석기관인 EV 인텔리전스 리포트(EVIR)가 지난 9월 미국 전기차 소비자 2081명을 조사한 결과, 테슬라의 호감도와 신뢰도 점수는 100점 만점에 각각 7점과 12점이었다. 이는 완성차업체 15곳 가운데 가장 낮은 수준이다. 나머지 14개 완성차 브랜드의 평균은 각각 49점과 64점이었다.

자율주행 기능에 대한 약속도 논란이 됐다. 테슬라는 올해 1분기 실적 발표에서 HW3 차량은 무감독 자율주행(FSD)을 구현할 능력이 없다고 밝혔다. HW3는 테슬라에 들어가는 3세대 자율주행 컴퓨터 칩이다. 머스크는 2019년 이 칩에 대해 완전자율주행에 필요한 모든 것을 갖췄고 소프트웨어만 개선하면 된다고 소개한 바 있다.

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품질 이력과 가격 인상이 보여주는 소비자 부담

사이버트럭은 출시 이후 품질 문제로도 자주 거론됐다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 올해 4월까지 사이버트럭에 대해 11건의 리콜을 내렸다. 지난해 3월에는 차체 외장 패널이 주행 중 떨어질 수 있다는 이유로 그때까지 판매된 4만6096대를 전량 리콜했다.

가격 정책도 소비자 부담을 키우고 있다. 테슬라 미국 홈페이지에 따르면 8일 기준 사이버트럭 듀얼모터 트림의 가격은 8만2490달러(약 1억1248만원)로 책정돼 있다. 이는 지난 8월보다 10% 오른 금액이다.

다만 현재 사이버트럭은 듀얼모터 트림의 주문을 받지 않고 있다. 주문 가능한 트림의 가격은 9만2490달러부터 시작한다. 테슬라가 사이버트럭 생산 종료를 앞두고 가격을 올린 배경에 대해서는 회사 측의 추가 설명이 아직 확인되지 않았다.

결국 사이버트럭의 생산 종료는 내년 중반 텍사스 기가팩토리의 생산 라인 축소와 설비 해체 일정으로 구체화된다. 소비자 입장에서는 사이버트럭 구매를 고려하는 경우 생산 종료 시점과 가격 변동 추이를 함께 살펴볼 필요가 있다.