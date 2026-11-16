테슬라 FSD 국내 사용 제한, 소프트웨어 업데이트로 자율주행 실현 가능한가

테슬라 Model Y 주니퍼 구매 후 FSD 기능 이용이 제한되며 소프트웨어 업데이트와 안전 인증의 현실적 한계가 부각되고 있습니다.

경기 오산시에 거주하는 정아무개 씨는 지난해 8월 테슬라 Model Y 주니퍼를 구매하며 미래의 자율주행 기술에 큰 기대를 걸었습니다. 하지만 현재까지 주행 거리 2만2천㎞를 달렸음에도 불구하고, 테슬라 의 감독형 풀 셀프 드라이빙 기능은 단 한 번도 사용해 보지 못했습니다. 이는 중국 공장에서 생산된 해당 차량이 국내 안전 기준과 인증 문제로 인해 기능 사용이 제한되고 있기 때문입니다. 정씨는 규제 완화를 기다리며 향후 월 구독 방식으로 FSD 를 이용打算입니다.

구매 후 FSD 이용 불가능한 현실과 규제 장벽

자동차 구매 이후 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기능이 추가되는 시대지만, 몇 년 뒤 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행차로 변한다는 보장은 현재로서는 없습니다. 실제 이용 가능한 기능은 차량에 탑재된 하드웨어 성능, 기술 개발 진행 상황, 그리고 무엇보다 엄격한 안전성 검증과 국내 인증제도에 따라 크게 달라집니다. 정씨는 현재 레벨2 수준의 기본 주행보조 기능인 오토파일럿을 사용하고 있으나, 일반 도로에서 신호나 사람 인식에 한계가 있다고 지적합니다. 만약 해당 기능이 계속 이용 불가할 경우, 비슷한 가격대의 미국산 신차로 교체할 계획도 가지고 있습니다.

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미래 기술에 대한 소비자의 이러한 기대는 테슬라의 국내 판매 급증으로 이어졌습니다. 한국수입자동차협회 통계에 따르면 올해 1월부터 10월까지 국내에 새로 등록된 테슬라 차량은 9만8313대에 달해, 전년 동기 대비 무려 105%가 증가했습니다. 이는 전체 수입 승용차 시장 점유율의 31.6%에 해당하는 수치로, 보험연구원은 보고서에서 가격 경쟁력과 함께 FSD 기술에 대한 소비자의 기대가 이러한 판매 증가의 주요 배경이라고 분석했습니다.

등록 차량 대비 FSD 가능 차량 비율과 신청 현황

그러나 막연한 기대와 달리 실제 시장 상황은 다소 냉정합니다. 장종태 더불어민주당 의원실이 테슬라 코리아에서 제공받은 자료에 따르면, 9월 말 기준 국내에 등록된 테슬라 총 23만8968대 중 FSD를 이용할 수 있는 차량은 고작 5만3477대에 불과합니다. 전체 등록 차량의 22.4%만이 이 기능을 사용할 수 있는 상태로, 나머지 대부분의 차량은 여전히 기능 제한에 갇혀 있습니다. 일부 미국산 차량은 한미 자유무역협정(FTA)에 따른 안전기준 인정 제도를 통해 FSD 이용이 가능하지만, 중국산 차량 등은 국내 안전기준 미달로 인해 인증 문제가 해결되지 않고 있습니다.

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테슬라 코리아는 지난달 22일 중국산 차량의 FSD 사용을 위해 국토교통부에 기술특례 신청을 진행했습니다. 하지만 국토교통부는 안전성 검증에 필요한 자료가 충분하지 않다는 입장을 고수하고 있어, 승인 시기와 기존 차량에 대한 적용 범위 등 여전히 불투명한 상황입니다. 이는 테슬라가 단순히 소프트웨어만 업데이트하면 모든 차량의 자활주행 기능이 해금된다는 소비자의 인식이 실제 규제 환경에서는 크게 빗나갈 수 있음을 보여주는典型案例입니다.

현대차·벤츠의 소프트웨어 중심 전략과 한계

다른 완성차 업체들도 구매 이후에도 기능을 추가하는 소프트웨어 중심 자동차 전략을 강조하고 있으나, 그 실현에는 여러 변수가 존재합니다. 박민우 현대차·기아 첨단차플랫폼 본부장은 지난 9월 미디어 행사에서 구매 후 7~8년이 지나도 새로운 AI 모델을 업데이트할 수 있는 하드웨어 설계를 약속했습니다. 다만 이 계획은 앞으로 출시될 차량을 염두에 둔 것으로, 기존에 판매된 차량에 대한 구체적 적용 여부는 밝히지 않아 소비자의 우려를 줄이지 못하고 있습니다.

하드웨어의 한계와 안전성 검증 문제 또한 큰 장애물입니다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 기존 하드웨어3 차량에서 운전자 감독이 없는 자율주행을 구현하려면 컴퓨터와 카메라 교체가 필요하다고 명시했습니다. 메르세데스-벤츠는 독일에서 레벨3 자율주행을 상용화했으나, 국내 신형 S클래스에서는 활용 범위가 넓은 레벨2 기술을 선택했습니다. 기아 역시 2023년 EV9에 레벨3 자율주행을 적용하려다 실도로 안전성 검증 문제로 계획을 철회한 바 있습니다.

높은 비용과 사고 책임, 자율주행 보급의 걸림돌

국제에너지기구는 '2026 세계 전기차 전망' 보고서를 통해 레벨3 자율주행의 안전 확보를 위한 중복 장비 필요성으로 인해 비용이 높아지고, 국가별 규제와 인증 기준이 보급을 어렵게 한다고 분석했습니다. 민경찬 한국교통안전공단 자동차안전연구원 처장은 레벨3가 고가 장비가 필요할 뿐만 아니라, 시스템 요청 시 운전자가 다시 운전을 맡아야 해 소비자 편익이 제한적이라고 설명했습니다. 더 중요한 것은 시스템 운행 중 사고 시 제작사의 책임 부담이 커질 수 있다는 점으로, 이는 기술 발전보다 규제와 책임 소재 해결이 선행되어야 함을 시사합니다.