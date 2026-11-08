테슬라 사이버트럭 생산 중단 예고, 일론 머스크 내년 중반 감산 계획 밝혀

테슬라 일론 머스크 CEO가 사이버트럭 생산을 내년 중반부터 줄인다고 밝혔다. 고가 모델 판매 부진과 가격 경쟁이 단종 배경으로 꼽히며 전기차 시장의 변화가 주목된다.

테슬라 의 최고경영자 일론 머스크 가 픽업트럭 사이버트럭의 생산을 내년 중반에 종료할 것이라는 신호를 보냈다. 머스크 CEO는 6일과 7일(현지시간) 자신의 X 계정에 텍사스 기가팩토리 에서 사이버트럭 생산을 내년 중반을 기점으로 점진적으로 줄일 계획이라고 적었다. 생산설비 해체 작업은 내년 6월과 7월로 예정돼 있다고 덧붙였다.

이번 발표는 테슬라가 1월 고급 세단 모델 S와 모델 X 단종을 예고한 데 이은 조치다. 고가 모델의 단종이 세 번째라는 점에서 테슬라 라인업 재편이 본격화하고 있다는 평가가 나온다. 테슬라는 앞서 5월 모델 S·X의 생산을 이미 끝냈다.

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사이버트럭 생산 중단의 구조와 의미

텍사스 오스틴의 기가팩토리는 사이버트럭을 생산하는 유일한 공장이다. 따라서 별도의 생산 이전 계획이 나오지 않는다면 생산 감축은 사실상 모델 단종을 뜻한다. 사이버트럭은 2023년 출시 이후 약 3년 만에 생산이 끝나게 된다.

머스크 CEO는 2019년 사이버트럭을 공개하며 포드 픽업트럭을 경쟁 상대로 제시했고, 연간 생산 목표를 25만 대로 설정했었다. 그러나 목표와 실제 판매 사이의 격차가 커진 것으로 해석된다. 테슬라는 모델 3와 모델 Y를 제외한 S·X·사이버트럭 등의 차량을 기타 모델로 묶어 집계하고 있다.

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테슬라의 집계에 따르면 지난해 기타 모델 인도량은 50,850대로 전체 인도량의 3.1%에 그쳤다. 성능이 비슷한 전기차가 빠르게 늘어나면서 가격 경쟁이 심해진 점도 주요 요인으로 꼽힌다.

머스크의 설명과 외신의 시각

머스크 CEO는 고가 모델 단종이 로보택시와 휴머노이드 로봇 등 미래 사업으로 생산 자원을 옮기기 위한 것이라고 설명했다. 반면 해외 언론은 고가 모델의 판매 부진이 가장 큰 이유라고 보고 있다.

미국 시장에서 모델 S의 시작 가격은 94,990달러(약 1억 3000만 원), 모델 X는 99,990달러(약 1억 3700만 원)였다. 현재 주문 가능한 가장 저렴한 사이버트럭은 92,490달러(약 1억 2600만 원)로, 테슬라의 주력 라인업인 모델 3·Y 가격의 약 세 배에 해당한다.

소비자 신뢰도 역시 높은 가격을 상쇄하기에 충분하지 않다는 평가다. 전기차 정보 매체 EV 인텔리전스 리포트(EVIR)가 지난 9월 미국 전기차 소비자 2081명을 대상으로 실시한 조사에서 테슬라의 순호감도와 신뢰도 점수는 각각 100점 만점에 7점과 12점으로, 조사 대상 15개 자동차 브랜드 가운데 가장 낮았다. 나머지 14개 브랜드의 평균은 각각 49점과 64점이었다.

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자율주행 약속 불이행과 가격 재인상

자율주행 기술에 대한 약속을 지키지 못한 점도 영향을 준 것으로 보인다. 테슬라는 올해 1분기 실적 발표에서 HW3 탑재 차량은 감독 없는 완전자율주행(FSD)을 구현할 능력이 없다고 밝혔다.

HW3는 테슬라의 3세대 자율주행 컴퓨터 칩이다. 머스크 CEO는 2019년 HW3를 소개하며 완전자율주행에 필요한 모든 것을 갖췄고 소프트웨어 개선만 남았다고 말한 바 있다.

한편 테슬라는 사이버트럭 가격을 다시 올렸다. 8일 기준 테슬라 미국 홈페이지에는 듀얼모터 트림이 82,490달러(약 1억 1248만 원)로 올라 있으며, 8월 대비 10% 인상된 가격이다. 다만 테슬라는 현재 이 트림의 주문을 받지 않고 있어, 실제 주문이 가능한 트림의 가격은 92,490달러부터 시작된다.