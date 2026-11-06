테슬라, 한국 수입차 시장 9개월 연속 1위... 엘론 머스크 축하ทวี트

테슬라가 한국 수입 승용차 시장에서 9개월 연속 1위를 기록하며 엘론 머스크 CEO의 축하 메시지를 얻었다. 10월 신규 등록대수 등 핵심 수급 현황과 시장 점유율 변화를 살펴본다.

엘론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국 시장에서의 강력한 성과를 공식적으로 인정하며 축하 메시지를 전했다. 머스크 CEO는 현지 시각 5일, 자신의 X(구 트위터) 계정을 통해 테슬라 의 한국 내 판매 급증을 알리는 글을 게재했다. 이는 한국 수입 승용차 시장에서 테슬라 가 9개월 연속 1위를 달성했다는 사실을 전 세계에 알리는 계기가 되었다.

테슬라, 9개월 연속 수입차 1위 달성

테슬라는 지난 2월부터 10월까지 한국 신규 승용차 등록대수에서 1위를 차지하는 등 9개월 연속으로 시장 최상위 자리를 유지했다. 이러한 장기적인 선전 행진은 한국 내 전기차 수요의 안정적 증가와 함께, 기존 독일 프리미엄 브랜드들에 대한 테슬라의 경쟁력 우위를 보여준 중요한 지표로 평가받는다. 누적 등록대수도 10만 대에 근접할 만큼 시장 입지를 넓혔다.

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10월 등록 현황 및 판매 수치 분석

한국자동차유통협회(KAIDA)에 따르면, 10월 테슬라의 신규 등록대수는 9165대로 집계되었다. 이는 전년 동월 대비 110.7% 급증한 수치로, 전체 수입차 등록대수 중 29.5%의 높은 시장 점유율을 기록했다. 다만 전월(9월) 대비로는 25.9% 감소하여 3월부터 이어져 온 월간 1만 대 이상의 고공 행진에는 한때 종지부를 찍었다. 이러한 변동성은 단기적인 판매 흐름의 특징을 보여주지만, 여전히 전년 동기 대비 강력한 성장세를 유지하고 있다.

경쟁사 대비 격차 확대 및 경쟁 구도

테슬라의 이러한 독주는 기존 강호들의 위치를 위협하고 있다. 수입차 시장 역사에서 메르세데스-벤츠나 BMW 등 독일 프리미엄 브랜드가 1위를 차지하던 과거와 달리, 현재는 테슬라가 압도적인 판매량을 기록했다. 머스크 CEO가 언급한 바와 같이 테슬라는 메르세데스-벤츠와 BMW를 제치고 수입차 시장 1위 자리를 굳건히 지키고 있다. 이는 단순한 일시적 현상이 아닌, 구조적인 시장 재편의 시작점이 될 수 있다는 분석이 제기된다.

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엘론 머스크 CEO의 공식 반응과 의미

머스크 CEO는 10월 5일 자신의 X 계정에 '테슬라 한국(Tesla Korea)'이라는 문구와 함께 태극기 모양의 'T' 로고가 그려진 영상을 공유하며 축하를 표명했다. 이 영상은 테슬라의 한국 내 성공을 상징적으로 나타내며, 글로벌 기업 입장에서 한국 시장의 중요성을 강조하는 메시지로 읽힌다. 앞서 6월에는 모델 Y가 한국 승용차 시장 전체에서 1위를 차지했을 때도 유사한 축하 게시글을 올린 바 있다.

시장 영향력 및 향후 전망

테슬라의 1위 달성은 한국 전기차 생태계에 지대한 영향을 미치고 있다. 누적 등록대수가 10만 대에 가까워진 것은 한국 내에서 테슬라가 대중적인 브랜드로 자리 잡았음을 의미한다. 10월 등록대수의 월간 감소세는 일시적인 계절적 요인이나 재고 조정의 영향일 가능성이 있으나, 전년 동기 대비 110% 이상의 성장률은 여전히 높은 수요를 반영한다. 앞으로의 시장 동향에서 테슬라의 경쟁력 유지 여부가 수입차 시장 구조를 결정하는 핵심 변수로 작용할 전망이다.