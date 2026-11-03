테네리페 헤수스 데 미겔, FC 안도라전 충돌 사고로 안타까운 운명

스페인 세군다디비시온 경기 중 FC 안도라 골키퍼와 충돌한 CD 테네리페 헤수스 데 미겔이 사망해 축구계가 애도에 빠졌습니다. 경기 연기 및 추모 움직임 확산.

스페인 프로축구 세군다디비시온 (2부 리그)에서 활동하던 CD 테네리페 의 공격수 헤수스 데 미겔 이 경기 중 발생한 충격적인 사고로 인해 세상을 떠났습니다. 30세의 그는 전날 열린 FC 안도라 와의 홈 경기 도중 상대 골키퍼 헤수스 오워노와 심한 충돌을 겪은 뒤 중환자실에서 치료를 받다가 결국 숨을 거두었습니다. 이 비극적인 소식은 스페인 축구계 전반에 깊은 슬픔을 안겨주며, 전 세계 팬들과 동료 선수들로부터 수많은 추모의 메시지가 이어지고 있습니다.

충돌 사고 경위 및 의료 대응 과정

사고는 2일(현지시간) 테네리페의 홈구장인 헬리오도로 로드리게스 로페스 스타디움에서 열린 FC 안도라와의 경기 후반 추가시간 7분 지점에 발생했습니다. 당시 경기 승부는 2-2로 팽팽하게 맞물린 상태였으며, 긴 패스를 쫓던 데 미겔과 공을 걷어내기 위해 골문을 비우고 달려 나온 안도라 골키퍼 오워노가 충돌했습니다. 두 선수가 동시에 공을 쫓다 발생한 이 부상으로 데 미겔은 즉시 쓰러졌고, 현장에 대기하던 의료진이 신속하게 응급처치를 진행했습니다.

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현장 치료를 받은 데 미겔은 구급차를 통해 인근 병원으로 이송되었습니다. 하지만 현지 매체들의 보도에 따르면, 병원 이송 과정에서 데 미겔의 상태가 급변해 심정지가 발생했으며, 이를 해결하기 위해 심폐소생술(CPR)이 실시되었습니다. 이후 중환자실에서 집중 치료를 받았으나, 회복하지 못하고 그날 오전 8시에 사망 사실이 확인되었습니다. 구단은 성명을 통해 "고통으로 가슴이 찢어진다"며 "어떤 말로도 위로할 수 없다"는 깊은 애도를 표명했습니다.

경기 중단 및 행정적 조치 현황

충돌 직후 오워노는 심판으로부터 퇴장인 레드카드를 받았습니다. 경기 중단 이후 스페인축구협회는 즉각적인 애도 행보를 보였습니다. 협회는 사흘간 예정되어 있던 남녀 국왕컵 대회의 모든 경기를 연기하기로 발표했습니다. 이후 경기 연기 범위를 확대해 3일부터 5일까지 치러질 예정이었던 코파 델 레이와 코파 데 라 레이나 대회의 스케줄도 모두 미뤄졌습니다. 변경된 일정에 대한 구체적인 안내는 추후 별도로 발표될 예정입니다.

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스페인 경찰은 이번 사건에 대해 과실치사 가능성을 포함해 공식 조사를 착수했습니다. 현지 사법당국은 자연사가 아닌 모든 사망 사례에 대해 적용되는 통상적인 조사 절차임을 강조했습니다. 이는 오워노에게 곧바로 형사책임이 인정되었음을 의미하는 것이 아니며, 사건 전말을 객관적으로 규명하기 위한 표준 절차의 일환임을 명시했습니다. 오워노의 인스타그램 계정은 악성 댓글로 인한 피해를 막기 위해 해당 날 비활성화되었습니다.

축구계의 광범위한 추모 및 여파

스페인 내의 조치는 이뿐만이 아닙니다. 유럽축구연맹(UEFA)은 이번 주 주관하는 모든 경기 시작 전 고인을 추모하는 묵념 시간을 가질 계획이라고 밝혔습니다. 스페인 축구계의 거장인 레알 마드리드 선수들도 훈련에 앞서 묵념을 하며 동료의 빈 자리를 슬퍼했습니다. 킬리안 음바페는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "너무나 큰 슬픔이다. 할 말을 잃었다"고 표현했고, 리오넬 메시(인터 마이애미) 역시 "고인의 가족과 친구들에게 위로를 전한다"는 메시지로 추모의 뜻을 전했습니다.

데 미겔 선수의 생애와 커리어도 주목받고 있습니다. 그는 1996년 마드리드에서 태어나 적도기니 출신인 오워노와 격돌했습니다. 데 미겔은 2025년부터 2026시즌을 앞두고 카스테욘에서 테네리페로 이적했으며, 지난 시즌에는 공격수로 활약하며 총 11골을 기록하는 등 팀의 핵심 선수로 활약했습니다. 테네리페 구단은 그의 가족, 친지, 그리고 팬들에게 깊은 조의를 표하며, 이러한 비극적인 상황에서 유족들이 가장 큰 위로를 받을 수 있도록 지원할 것이라고 강조했습니다.