턱걸이로 완성한 비거리의 마법, 김효주 NH투자증권 레이디스 챔피언십 정상 등극

세계 랭킹 3위의 저력을 보여준 김효주 선수가 체계적인 근력 운동과 정신적 성숙함을 바탕으로 KLPGA 투어 통산 14승이라는 대기록을 달성하며 골프 여제로서의 면모를 과시했습니다.

경기도 용인시의 수려한 경관을 자랑하는 수원 컨트리클럽에서 펼쳐진 KLPGA 투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 의 대미를 장식한 주인공은 단연 김효주 였다. 김효주 는 이번 대회 최종 라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 기록하며 1타를 줄였고, 최종 합계 9언더파 207타라는 뛰어난 성적으로 우승컵을 들어 올렸다.

특히 이번 우승은 단순한 승리 이상의 의미를 지닌다. 챔피언조에서 마지막까지 치열한 접전을 벌인 박현경을 단 1타 차이로 제치고 거둔 승리였기에 그 드라마틱함이 더욱 컸으며, 이로써 김효주는 KLPGA 투어 통산 14번째 정상을 밟는 쾌거를 이뤘다. 우승 상금 1억 8000만 원이라는 결과보다 더 값진 것은 세계 정상급 선수로서 자신의 기량이 여전히 최고조에 달해 있음을 국내 팬들 앞에서 증명했다는 점이다. 김효주의 이번 성공 뒤에는 남모를 피나는 노력과 과감한 변화가 있었다.

서른이라는 나이에 접어든 그는 여자 골프 선수로서 기량이 정점에 도달했다가 서서히 하락할 수 있다는 심리적, 신체적 압박감을 느꼈을 가능성이 컸다. 그러나 김효주는 정체기에 머무르는 대신 새로운 돌파구를 찾았다. 그 핵심은 바로 겨우내 전지훈련 기간부터 시작한 턱걸이 운동이었다. 처음에는 단 하나도 제대로 성공하지 못할 정도로 근력이 부족했지만, 그는 포기하지 않고 매일 반복하며 근육을 키워나갔다.

이러한 근력 강화는 곧바로 티샷 비거리의 증가로 이어졌다. 비거리가 약 10m 정도 늘어나면서 코스 공략의 선택지가 넓어졌고, 이는 곧 샷의 여유와 심리적인 안정감으로 연결되었다. 그는 요즘 들어 골프가 더 편해졌으며, 서른이 넘은 나이에 이러한 훈련법을 발견해 다행이라고 말할 정도로 신체적 변화에 만족감을 표했다. 대회 마지막 날의 흐름은 그야말로 손에 땀을 쥐게 하는 전개였다.

전반전에서 김효주는 보기 1개와 버디 1개를 기록하며 타수를 줄이지 못한 반면, 끈질기게 추격하던 박현경이 2타를 줄이며 1타 차까지 간격을 좁혔다. 후반전에 들어서자 경기는 사실상 두 선수의 1대1 진검승부 양상으로 흘러갔다. 해외파 선수 중 가장 두터운 팬층을 보유한 김효주와 국내에서 폭발적인 인기를 끌고 있는 박현경의 맞대결에 갤러리들은 열광했고 챔피언조에는 구름 떼 같은 인파가 몰렸다. 김효주는 13번 홀 파3에서 결정적인 버디를 잡아내며 다시 2타 차로 격차를 벌렸으나, 이어지는 14번 홀 파4에서 보기를 범하며 위기를 맞았다.

박현경 역시 16번 홀에서 홀인원에 가까운 환상적인 버디를 성공시키며 다시 동타 상황을 만들었고, 경기는 운명의 18번 홀까지 이어졌다. 마지막 18번 홀 파4에서 승부는 갈렸다. 두 선수 모두 페어웨이를 정확하게 지키며 완벽한 티샷을 선보였지만, 세컨드 샷에서 결정적인 차이가 발생했다. 핀까지 140m를 남겨두고 6번 아이언을 잡은 박현경의 샷이 살짝 열려 맞으며 공이 그린 오른쪽 벙커로 빨려 들어갔다.

반면 120m 거리에서 샷을 준비한 김효주는 정교한 드로우 샷을 구사하며 공을 핀 2m 옆에 붙이는 완벽한 공략에 성공했다. 결국 박현경이 보기로 홀아웃한 상황에서 김효주가 침착하게 파를 지켜내며 우승을 확정 지었다. 김효주는 경기 후 자신의 플레이가 완전히 만족스럽지는 않았지만, 후반 들어 샷을 되찾기 위해 노력한 점이 주효했다고 겸손하게 소감을 밝혔다.

현재 김효주는 세계 랭킹 3위를 기록하며 한국 여자 골프의 자존심을 지키고 있다. 2015년부터 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하며 이미 세계적인 수준의 실력을 인정받은 그는 올해 전반기에만 벌써 2승을 거두며 제2의 전성기를 맞이하고 있다. 꾸준히 톱10 순위를 유지하며 세계 랭킹 1위라는 원대한 목표를 향해 나아가고 있는 그의 행보는 후배 선수들에게도 큰 귀감이 되고 있다. 한편 이번 대회에서 3연패를 노렸던 이예원은 3언더파로 공동 9위에 머물렀으며, 2012년생의 어린 신성 김서아는 홀인원 등의 활약으로 공동 18위를 기록하며 미래의 가능성을 보여주었다.

김효주의 이번 우승은 끊임없는 자기 객관화와 신체적 단련이 결합했을 때 어떤 결과가 나오는지를 보여주는 완벽한 사례가 되었으며, 앞으로 그가 써 내려갈 새로운 기록들에 전 세계 골프 팬들의 이목이 집중되고 있다





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김효주 KLPGA NH투자증권 레이디스 챔피언십 여자골프 비거리 향상

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