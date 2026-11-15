터키 안탈리아 기후 행진, 트럼프 풍자와 팔레스타인 연대

31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 개최지 터키 안탈리아에서 7000여 명이 참여한 글로벌 기후 정의를 위한 대규모 행진이 열렸다. 참가자들은 트럼프 전 대통령의 풍자인형과 팔레스타인 연대 구호를 내세워 기후 위기 대응과 평화, 환경 보존을 촉구했다.

14일(현지 시간) 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31) 개최지인 터키 안탈리아 에서 7000여 명이 참여한 대규모 기후 정의 행진이 진행되었다. 환경단체, 노조, 인권기구를 모은 '국민 기후 정상회의(People's Climate Summit)'가 주도한 이번 글로벌 행동의 날(Global Day of Action) 행사는 빛이 내리는 중 아야딘 칸자 파크에서 시작되어 공화국 광장까지 1.5km를 이동하며 평화, 여성 권리, 탈핵, 자연 보존을 촉구했다.

트럼프 풍자인형과 팔레스타인 연대 구호

행진 현장은 도널드 트럼프 미국 전 대통령을 풍자한 '오렌지 플레그(Orange Plague)' 동상과 '오염할 권리(The Right to Pollute)'라는 제목의 책을 든 Liberty Statue 모델로 장식되었다. 이라크, 인도, 브라질, 터키, 노르웨이, 미국 등지에서 온 참가자들은 각국 언어로 된 팻말과 배너를 들고 '기후를 위한 예산, 전쟁을 위한 것은 아니야(Budget for climate, not war)' 및 '매립기를 옮기라, 염소들이 지나간다(Move the excavators, the goats are passing)'는 구호를 외쳤다.

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팔레스타인 연대를 상징하는 행보도 두드러졌다. 참가자들은 '팔레스타인의 자유(Freedom for Palestine)'라는 배너를 들고 행진했으며, 이스라엘 군대 공격으로 2024년 가자 지대에서 사망한 팔레스타인 소녀 힌드 라자브(Hind Rajab)를 기념하는 대형 풍구가 행진대 위로 떠올랐다. 특히 이스탄불의 '팔레스타인을 위한 1000명의 청소년(1,000 Youth for Palestine)' 소속 세이나 알탄달(Seyma Altundal)은 아제르바이산 원유가 조지아와 터키를 통해 이스라엘로 흘러간다고 지적하며, 가자 지대의 인도적 재난에 사용되지 않도록 원유 공급을 차단할 조치를 정부에 요구했다.

석탄 개발 중단과 선진국의 기후 자금 지원 촉구

참가자들은 새로운 석탄, 석유, 가스 개발 프로젝트의 중단을 요구하며 화석 연료 의존에서 벗어나기 위한 구체적인 계획을 마련할 것을 촉구했다. 또한 기후 위기에 대한 주요 책임이 있는 선진국들이 개발도상국의 온실가스 감축 및 기후 변화 적응을 지원할 수 있도록 자금을 제공해야 한다고 주장했다. 터키의 탈핵 운동 연합단체인 '탈핵 플랫폼(NKP)'은 발전소 건설과 핵무기에 반대하며 행진했으며, 노동자와 지역 주민이 에너지 전환 과정에서 희생되지 않아야 한다는 '정의로운 전환(Just Transition)'을 요구했다.

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환경 단체들은 터키 내 광산 개발과 댐 건설로 인한 생태계 파괴에도 저항했다. 브라질 아마존 지역 사테레-마웨(Sateré-Mawé) 부족 출신 인디언 원주민 이나라(Inara)는 '정부는 기후 위기에 대응할 수 있도록 원주민 커뮤니티에 충분한 자원을 제공해야 하며, 아마존 우림 보호를 위한 조치를 마련해야 한다'고 밝혔다.

LGBTQ 권리 보호와 경찰의 사전 검사

이번 행진은 경찰이 참가자의 소지품 검사를 실시한 후 시작되었다. 지난 9월 터키에서 LGBTQ 권리 활동가 8명이 체포되는 일이 있었기에, 다른 시민 단체들은 행진하는 동안 무지개 깃발을 든 LGBTQ 활동가들을 보호하는 인간 울타리를 형성했다. 경찰은 이번 행진 인원을 기준으로 7000명 이상으로 추산했으며, AFP 통신은 이 같은 수치를 보도했다.

이날 행진은 다양한 사회 문제와 환경 위기를 동시에 조명하며, 단순한 기후 문제를 넘어 사회 정의, 평화, 인권까지 아우르는 포괄적인 구호 운동으로 진행되었다. 터키 언론 세미용 대학(Semyung University) 저널리즘 연구소의 기후 아고라(Climate Agora)가 이 기고를 지원했다.