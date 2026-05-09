5파전으로 치달은 평택을 재보궐 선거, 당 대표들의 운명과 치열한 수싸움

경기 평택을 지역구에서 치러지는 재보궐 선거가 조국, 김재연, 황교안 등 3명의 당 대표를 포함한 5파전 양상으로 전개되며 지역 정가의 뜨거운 관심 속에 진행되고 있습니다.

경기도 평택을 지역구의 거리 풍경은 그 어느 때보다 긴장감이 넘치고 묘한 비현실감을 자아내고 있습니다. 안중오거리를 중심으로 뻗은 안현로 일대에는 각 정당 후보들의 선거 사무실이 좁은 반경 2km 이내에 촘촘하게 밀집해 있어, 마치 작은 도시 전체가 하나의 거대한 선거 전쟁터로 변한 듯한 모습입니다.

파란 하늘 아래 조국 조국혁신당 대표의 대형 현수막이 시선을 끌고, 바로 인근에는 김재연 진보당 대표의 웃는 얼굴이 담긴 플래카드가 걸려 있으며, 타일 가게 건물 3층은 민주당 최원용 후보의 후원회 사무실이 차지하고 있는 식입니다. 여기에 국민의힘 유의동 후보와 자유와혁신 황교안 대표의 사무실까지 가세하며 이번 선거는 단순한 지역구 선출을 넘어 각 정당의 자존심과 운명이 걸린 정면 승부의 장이 되었습니다. 특히 이번 선거의 가장 큰 특징은 출마자 중 무려 3명이 현재 정당의 대표직을 맡고 있다는 점입니다.

당 대표라는 무거운 직함을 달고 출마한 이들에게 이번 결과는 단순한 당락을 넘어 정치적 생명에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 고위험 고수익의 도박과도 같은 상황입니다. 후보들의 행보를 살펴보면 각자의 전략과 기반이 뚜렷하게 갈립니다. 더불어민주당의 전략공천을 받은 김용남 후보는 가장 늦게 선거전에 뛰어들었음에도 불구하고 뉴이재명을 상징하는 인물로 주목받고 있습니다. 그는 고덕면 동고리 마을회관을 방문해 지역 어르신들과 격의 없이 소통하며 자신의 정체성을 알리는 데 주력하고 있습니다.

서울대 출신 변호사라는 엘리트 이력과 더불어 10년 넘게 지역에서 활동했다는 점을 강조하며 중도보수층까지 포섭하려는 넓은 스펙트럼의 전략을 구사하고 있습니다. 반면 국민의힘 유의동 후보는 과거의 발언으로 인한 공격을 억지스러운 꼬투리 잡기라고 규정하며 강하게 반발하고 있습니다. 특히 이태원 참사 당시의 발언을 두고 조국 후보 측과 날 선 공방을 벌이는 등 보수 진영의 결집을 통해 승기를 잡으려는 모습입니다. 유 후보는 동네 마실 행사를 통해 주민 밀착형 유세를 펼치며 지지 기반을 공고히 하려 노력하고 있지만, 상대 진영의 거센 파상공세에 직면해 있는 상황입니다.

진보 진영의 김재연 후보는 대추리 평화마을과의 깊은 인연을 무기로 내세우고 있습니다. 20년 전 대학생 시절부터 대추리 행정대집행 현장에서 주민들과 함께 투쟁했던 기억을 되살려, 단순한 정치인이 아닌 삶의 궤적을 함께한 동지로 다가가고 있습니다. 김 후보는 이번 5파전 양상에 대해 조국혁신당의 출마에 놀라움을 표하면서도, 진보당은 이미 탄탄한 지역 조직이 구축되어 있어 설령 결과가 좋지 않더라도 이를 성장시키는 계기로 삼겠다는 의연한 태도를 보였습니다. 한편, 황교안 자유와혁신 대표는 철저히 비공개 일정과 사조직 활동에 집중하며 숨은 보수 표심을 공략하는 전략을 취하고 있습니다.

현재의 여론조사가 민주당 편향적이며 보수층의 실제 지지율을 반영하지 못하고 있다고 주장하는 황 후보 측은, 유의동 후보와의 단일화 가능성보다는 독자적인 지지 기반 확장을 통해 반전의 기회를 엿보고 있습니다. 이는 보수 진영 내에서도 주도권을 잡기 위한 치열한 눈치싸움이 벌어지고 있음을 시사합니다. 선거전의 마지막 퍼즐 조각인 조국 조국혁신당 대표는 고덕동 평택아트센터 사거리에서 퇴근길 인사를 하며 강력한 팬덤의 지지를 확인했습니다. 신도시 거리의 황량함 속에서도 조 대표를 보기 위해 먼 길을 찾아온 지지자들과 기념사진을 찍고 소통하는 모습에서 그의 강력한 상징성을 엿볼 수 있었습니다.

조 대표는 스스로를 전학생에 비유하며 우등생이 되지 말라는 법은 없다는 논리로 새로운 정치적 도전의 정당성을 부여하고 있습니다. 특히 그는 이번 선거가 결국 조국과 김용남의 양자 대결 구도로 압축될 것이라고 단언하며, 현재의 여론조사 수치보다는 실제 투표일의 조직표와 민심의 흐름이 결정적일 것이라는 자신감을 내비쳤습니다. 당선되지 않을 경우 조국혁신당의 미래가 불투명해질 수 있다는 리스크에 대해서도 절대 지지 않겠다는 단호한 의지를 보이며 정면 돌파를 선택했습니다.

이처럼 평택을 재보궐 선거는 지역의 민원 해결이라는 본연의 목적을 넘어 대한민국 정치 지형의 변화를 가늠하는 중요한 리트머스 시험지가 되고 있으며, 6월 3일 투표 결과에 따라 각 정당의 향후 행보와 당 대표들의 정치적 위상이 완전히 재편될 것으로 보입니다





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