5차 석유 최고가격제 발표로 주유소 휘발유·경유 가격 낮아진 모습

5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스5차 석유 최고가격 고시 첫날인 8일 서울 주유소 기름값이 소폭 낮아진 것으로 집계됐다. ‘소비자 물가 안정’을 강조하며 정부가 네 차례 최고가격을 동결한 효과가 나타날지에 관심이 쏠린다. 이날 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 오전 10시30분 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 2011.75원으로 전날보다 0.05원 오른 것으로 집계됐다. 다만, 경유값은 2005.88원으로 전날보다 0.24원 내렸다. 최고가격을 210원 인상했던 지난 3월27일(2차 최고가격제 시행) 이후 경유 가격이 내린 것은 처음이다. 서울 지역 휘발유값도 2051.54원으로 전날에 견줘 0.14원 내렸고, 경유값도 2038.66원으로 0.04원 하락한 것으로 집계됐다. 정부는 전날 5차 석유 최고가격제 시행 계획을 발표하면서 2·3·4차 최고가격과 같은 수준으로 동결했다. 이에 따라 이달 21일까지 정유사가 주유소에 공급하는 기름값 상한선은 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다. 글로벌 유가와 석유제품 가격의 변동성이 큰 가운데에도 정부가 네 차례(8주) 최고가격을 일정하게 유지하면서 주유소 가격도 안정세를 찾는 모습이다.

5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유 ·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스5차 석유 최고가격 고시 첫날인 8일 서울 주유소 기름값이 소폭 낮아진 것으로 집계됐다.

‘소비자 물가 안정’을 강조하며 정부가 네 차례 최고가격을 동결한 효과가 나타날지에 관심이 쏠린다. 이날 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 오전 10시30분 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 2011.75원으로 전날보다 0.05원 오른 것으로 집계됐다. 다만, 경유값은 2005.88원으로 전날보다 0.24원 내렸다. 최고가격을 210원 인상했던 지난 3월27일(2차 최고가격제 시행) 이후 경유 가격이 내린 것은 처음이다.

서울 지역 휘발유값도 2051.54원으로 전날에 견줘 0.14원 내렸고, 경유값도 2038.66원으로 0.04원 하락한 것으로 집계됐다. 정부는 전날 5차 석유 최고가격제 시행 계획을 발표하면서 2·3·4차 최고가격과 같은 수준으로 동결했다. 이에 따라 이달 21일까지 정유사가 주유소에 공급하는 기름값 상한선은 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다. 글로벌 유가와 석유제품 가격의 변동성이 큰 가운데에도 정부가 네 차례(8주) 최고가격을 일정하게 유지하면서 주유소 가격도 안정세를 찾는 모습이다.

문신학 산업부 차관은 전날 브리핑에서 ‘석유 최고가격제는 국제 유가 충격이란 파도 앞에서 민생을 지키는 방파제 역할을 하고 있다’며 ‘물가상승으로 경제가 어려운 상황, 민생 안정을 최우선으로 고려해 (최고가격을) 동결했다’고 강조했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면서 국제 유가가 140달러까지 오를 수도 있다는 전망이 나오지만 정부는 석유 최고가격제가 민생 안정을 위해 필수적이라는 입장이다. 국가데이터처가 전날 발표한 ‘2026년 4월 소비자물가 동향’을 보면, 지난달 소비자물가지수는 119.37로 전년 동월 대비 2.6% 상승하며 21개월 만에 최고치를 기록했다.

특히, 석유류 물가가 21.9% 급등한 상황에서 정부는 최고가격제와 유류세 인하가 없었다면 물가 상승률이 3.8%에 육박했을 것으로 추산하고 있다. 문 차관은 ‘휘발유는 소비자 물가 비중이 크고, 경유와 등유는 화물·택배 노동자와 농어업인의 생산·물류 비용에 직결되는 만큼 가격 유지가 필수적’이라고 말했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

5차 석유 최고가격제 주유소 가격 소비자 물가 안정 정유사 국제 유가 석유제품 가격 물가 상승률 휘발유 경유 등유

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

특정 변호사의 몰지각, 검사들의 흔들기...검찰과거사 정리, 풍파를 겪다[1530일, 이광철의 기록④] 문재인 정부 '검찰과거사' 정리_첫 번째 이야기

Read more »

일 의원들, 정부에 “간토 대지진 ‘조선인 학살’ 인정하라” 진상규명 촉구일본 야당 국회의원들이 정부에 1923년 간토 대지진 당시 벌어졌던 조선인 학살의 진상 규명을 촉구했다. 30일 아사히신문에 따르면 ‘간토...

Read more »

“10∙15 대책에도 한달 만에 1.3억원 뛰었다”…서울 아파트 어디길래10월 넷째 주 전국 아파트값 동향 송파구서 줄줄이 신고가 거래 체결 매물 부족에 서울 전세가도 0.14%↑

Read more »

[속보] 휘발유 1934원·경유 1923원…2차 석유 최고가격 고시휘발유·경유 210원↑·기름값 2000원시대 주유소 판매가 2000원대 초반 전망 화물차 운전자·농어민·난방 취약계층 위해 경유·등유가격 정책적 배려 전국 1만여개 주유소 매일 모니터링

Read more »

정부, 최고가격 5월6일까지 동결…휘발유 1934원·경유 1923원정부가 24일부터 2주간 시행하는 4차 석유 최고가격을 지난 2·3차 최고가격과 동일한 수준으로 동결했다. 이에 따라 다음달 6일까지 정유사가 주유소에 공급하는 기름값 상한선은 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다. 산업통상부는 이런

Read more »

유류 가격 4차 동결…휘발유 1934원, 경유 1923원 유지국제 유가 변동성 및 수요 관리 필요성을 고려하여 정부가 유류 최고 가격제를 4차례 연속 동결했습니다. 휘발유, 경유, 등유 가격은 각각 1934원, 1923원, 1530원으로 유지되며, 최고 가격제 시행으로 소비자 가격 인하 효과가 큽니다. 정유사 손실 보전은 생산 원가 기반으로 이루어질 예정입니다.

Read more »