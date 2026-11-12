5인 미만 사업장 노동자, 근로기준법 제외로 기본권 침해 심각

5인 미만 사업장 노동자들은 부당해고 구제와 연장근로수당, 유급휴가 등 핵심 노동권을 보장받지 못하는 구조적 빈곤에 처해 있다. 직장갑질119 장종수 노무사는 법적 사각지대에 있는 이들을 위한 상담이 증가하고 있다고 전했다.

전태일 열사 제56주기인 지난달 13일을 앞두고 5인 미만 사업장 노동자들의 고충이 다시 한번 부각되고 있다. 이들은 근로기준법 의 핵심 보호 장치가 적용되지 않아 부당해고 구제 신청, 연장근로수당 지급, 유급휴가 사용 등 기본적인 노동 권리를 행사하는 데 막대한 장벽에 부딪히고 있다. 이러한 법적 사각지대 때문에 수많은 노동자들이 고군분투하면서도 제도적 보호를 받지 못하는 현실에 직면해 있다.

법적 보호 미적용, 민사소송 의존 증가

근로기준법 제11조에 따르면 이 법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에만 적용된다. 이로 인해 5인 미만 사업장 노동자들은 부당해고 제한 및 구제신청, 주 12시간 연장근로 한도, 연장·야간·휴일 가산수당 규정 등에서 배제된다. 노동청에 신고를 하더라도 근로기준법 위반이 아니라는 답변이 돌아오는 일이 빈번하며, 이는 법이 명시적으로 적용 대상을 제외했기 때문이다.

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직장갑질119가 운영하는 카카오톡 오픈채팅방에는 해고된 노동자들이 민사소송으로 복직했으나 두 달 만에 다시 해고되는 등 고통을 호소하는 글이 올라오고 있다. 한 노동자는 회사 복무규정에 유급휴가인 연가가 명시되어 있음에도 불구하고 미사용 휴가 수당을 받지 못했다고 밝혔다. 노동청은 5인 미만 사업장이라는 이유로 이를 근로기준법 위반으로 판단하지 않았다.

장종수 노무사, '상담자가 죄인'되는 현실 고발

직장갑질119의 장종수 노무사는 지난달 11일 서울 영등포구 노동자종합지원센터에서 진행된 무료 법률상담에서 상담자의 약 30%가 5인 미만 사업장 노동자일 것으로 추정된다고 말했다. 이들 대부분은 노동조합이 있는 대규모 사업장과 달리 도움을 구할 곳이 마땅치 않아 주로 사업주의 폭언, 괴롭힘, 임금체불, 해고 피해 등을 호소한다.

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장종수 노무사는 상담 도중 영세 사업장이라는 생각이 들면 먼저 직원 수를 묻는다고 전했다. 그는 시작하기도 전에 5인 미만이라고 하면 상담자가 죄인이 되는 것 같다고 느끼며, '죄송합니다. 근로기준법이 그래서 그렇습니다'라고밖에는 답할 수 없는 현실을 전했다. 이는 노동자가 법의 보호를 받지 못하는 구조적 문제에 대한 고발이자 통렬한 비판이다.

사업주, 5인 미만 위장해 법적 책임 회피

악덕 사업주들은 이러한 법적 예외를 악용하여 여러 사업장을 5인 미만으로 쪼개거나 프리랜서로 계약하는 사례가 증가하고 있다. 이 경우 노동자는 자신이 일한 사업장이 상시근로자 5인 이상이라는 사실부터 입증해야 하는 막중한 책임에 직면한다. 근로기준법 제23조에 따른 정당한 이유 없는 해고 금지 조항이 5인 미만 사업장에는 적용되지 않아 노동위원회에 부당해고 구제신청을 할 수 없다.

최근 직장갑질119에 상담을 요청한 필라테스 강사 A씨는 2년 넘게 일한 센터에서 지난 6월 해고 통보를 받았다. 센터 인력은 6명이나 강사들이 근로자로 인정되지 않으면 상시근로자는 5명 미만이 된다. A씨는 자신뿐 아니라 다른 강사들도 근로자라는 사실부터 입증해야 부당해고를 다툴 수 있는处境에 놓였다. 이는 노동자들이 겪는 구체적인 피해 사례이다.

15만 곳 위장 사업, 입법 개편 시급

직업병 수준으로 5인 미만 사업장으로 위장했을 가능성이 있는 사업체는 15만 곳에 육박한다. 지난달 25일 이용우 더불어민주당 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 근로소득자는 5인 미만이지만 사업소득자로 신고된 사람을 합치면 5인 이상이 되는 사업장은 14만9537곳이었다. 이는 2018년 6만8942곳의 2.2배에 달하는 증가세이다.

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5인 미만 사업장 노동자는 지난해 8월 기준 390만3000명으로 전체 임금노동자의 17.4%를 차지한다. 노동계는 사업장 규모만으로 노동법을 차별 적용하는 입법례는 주요 선진국에서 찾아보기 어렵다고 지적한다. 헌법재판소는 1999년과 2019년 모두 5인 미만 사업장에 근로기준법 일부만 적용하는 것이 합헌이라고 판단했으나, IT 스타트업이나 전문직 사무실처럼 경제적 여건이 다른 곳까지 일률적으로 영세사업장으로 취급하는 것은 비판받고 있다.

직장갑질119 온라인노조 5인 미만지부는 지난달 사상 첫 5인 미만 사업장 노동조합을 출범하고 부당해고 및 직장 내 괴롭힘 금지, 연차 및 공휴일 유급휴일 제도 적용을 요구하는 청원운동을 벌이고 있다. 정부는 5인 미만 사업장 근로기준법 적용 확대를 국정과제로 채택했지만 구체적인 시행 방안은 아직 내놓지 않았다. 고용노동부는 사회적 대화를 통해 모두가 상생할 수 있는 방안을 마련하겠다고 밝혔다.