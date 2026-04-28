5월 9일 다주택자 양도세 중과 재개 앞두고 서울 아파트 매물 급감…전세난 심화로 강세장 예상

서울 등 조정대상지역의 다주택자 양도소득세 중과 재개가 임박한 가운데, 급매물이 소진되고 매물이 감소하면서 전세난이 심화되고 있다. 전문가들은 양도세 중과 재개 이후 다주택자들이 매물을 거둬들이면서 본격적인 매물 가뭄이 올 것으로 전망하며, 젊은 층의 매수세까지 더해져 서울 중저가 아파트를 중심으로 강세장이 형성될 수 있다고 경고하고 있다.

오는 5월 9일로 예정된 서울 등 조정대상지역의 다주택자 양도소득세 중과 재개가 열흘 앞으로 다가온 가운데, 한때 늘어났던 급매물은 대부분 소진됐고 매물 감소세가 나타나고 있다. 양도세 중과가 시작되면 다주택자들이 남은 매물마저 거둬들이면서 강세장이 벌어질 것이란 전망이 나온다. 28일 부동산 빅데이터 업체 아시에 따르면 이날 서울 아파트 매물은 7만2699건으로 한 달 전보다 5.9% 줄었다.

서울 아파트 매물은 이재명 대통령의 다주택자 압박이 시작된 2월 이후 증가하기 시작해 3월21일 8만건을 넘으며 정점을 찍은 뒤 이달 들어 감소세로 돌아섰다. 중랑구(-16.9%), 강북구(-13.3%), 노원구(-13.0%) 등 서울 외곽 지역은 10% 이상 줄었고, 강남구(-8.6%)와 서초구(-4.9%) 등 강남권에서도 감소세가 나타났다. 정부가 5월9일에 토지거래허가를 신청한 경우까지 양도세 중과를 유예하기로 했음에도, 매물 출하 효과는 크지 않았던 것으로 보인다. 양도세 중과가 재개되기도 전에 뚜렷한 매물 감소세가 나타난 배경에는 최근 급격히 오른 전·월세값이 있다는 것이 시장의 평가다.

안명숙 부동산 마케팅 솔루션제작소 오지랖 대표는 “(실거주 의무가 부여된) 토지거래허가제로 인해 전·월세 물건이 부족해지고 전·월세 가격이 부쩍 오르면서, 다주택자들에게 집을 안 팔고 세금 부담을 견딜 수 있는 여력이 생긴 셈”이라며 “전세 보증금을 올려 받거나 반전세로 돌려서 버텨보겠다는 마음으로 매물을 거둬들이는 집주인들이 속속 생기고 있다”고 말했다. 실제로 서울은 전·월세 물건이 씨가 마르면서 임차 비용은 날로 비싸지고 있다. 대출 규제가 강화된 상황에 무주택자들은 다주택자 매물을 사들일 여력이 충분치 않고, 여전히 임차 수요는 유통되는 물량보다 크기 때문이다.

한국부동산원 주간아파트값 동향 조사 결과를 보면 4월 셋째주 서울 전세가격지수는 101.5로 2022년 12월 첫째주(101.9) 이후 가장 높다. 정부는 애초 다주택자 매물을 무주택자가 소화하면 그만큼 임차 수요가 줄어들 것이라 기대했지만, 선호 지역으로 임차 수요가 몰리는 미스매치가 일어나면서 전세난이 심화한 것이다. 5월9일 이후에는 다주택자들이 그나마 내놨던 매물마저 거둬들이면서 본격적인 ‘매물 가뭄’이 올 것으로 보인다. 익명의 부동산 전문가는 “양도세 중과가 시작되면 다주택자는 집을 팔기가 어려워진다.

고령 1주택자나 비거주 1주택자 등은 세제 개편 방향에 따라 간헐적으로 매물을 내놓을 수 있겠지만 많은 양은 아니다”라며 “정부는 매물을 끌어내기 위해 온갖 방도를 강구하겠지만 이미 내성이 생기기 시작한 시장의 반응은 점점 둔해질 것”이라고 지적했다. 전문가들은 매물 부족 현상에 젊은 층의 매수세까지 더해져 서울 중저가 아파트를 중심으로 ‘강세장’이 올 수 있다는 경고를 내놓고 있다. 전세난이 심화되면서 차라리 집을 사는 게 낫다고 판단한 젊은 층의 매수세가 서울 외곽 지역으로 몰리고 있기 때문이다.

채상욱 커넥티드그라운드 대표는 “자꾸 고가주택과 다주택자 위주로 정책 논의가 이뤄지다 보니 중저가 주택시장은 관심 밖으로 내몰리고 있다”며 “이미 서울 중저가 아파트 시장은 공급은 부족하고 수요가 풍부한 강세장으로 가고 있다”고 말했다. 기간제, 한달 일하면 ‘공정수당 38만원’…고용불안 클수록 더 큰 보상





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다주택자 양도세 중과 서울 아파트 매물 감소 전세난 심화 강세장 전망 부동산 정책

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