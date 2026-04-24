5월 원유 수급 안정적…중동 의존도 13%p 감소

강훈식 대통령 비서실장, 5월 원유 수급 차질 우려 불식…미주·아프리카 등 도입선 다변화 및 사우디·UAE와 추가 도입 합의…아스팔트 수급 불안정은 해결 과제

강훈식 대통령 비서실장 은 24일 원유 수급 상황과 관련하여 5월 중 원유 도입량이 작년 월평균 도입량의 87% 수준인 7462만 배럴에 달할 것으로 예상됨에 따라 수급 차질에 대한 우려가 크지 않다고 밝혔다.

이는 중동 지역의 불안정한 상황 속에서도 대한민국 경제가 안정적으로 유지되고 있으며, 앞으로도 긍정적인 흐름을 이어갈 수 있다는 점을 시사한다. 강 실장은 춘추관에서 진행된 비상경제 상황 브리핑에서 원유와 나프타 등 주요 품목의 수급 관리 현황을 상세히 설명하며, 정부의 적극적인 대응 노력을 강조했다. 특히, 원유 수급과 관련하여 미주와 아프리카 등 다양한 지역으로부터의 추가 확보를 통해 중동 지역 의존도를 기존 69%에서 56%로 13%p 낮춘 점을 강조했다. 이는 특정 지역에 대한 의존도를 줄이고 수급 안정성을 높이기 위한 정부의 다각적인 노력의 결과이다.

또한, 사우디아라비아와 아랍에미리트로부터 호르무즈 해협을 우회하는 경로를 통해 각각 2399만 배럴, 1600만 배럴의 원유를 도입하기로 확정된 것은 정부와 민간 부문의 긴밀한 협력의 성과로 평가된다. 정부는 앞으로도 도입선 다변화를 위한 지원을 확대하여 원유 구입선의 변화를 가속화할 계획이다. 나프타 수급에 대해서는 추가경정예산안에 포함된 수입 단가 및 차액 지원과 특사 방문을 통해 확보한 210만 톤의 물량이 4월 말부터 순차적으로 도입될 경우, 한 달 후에는 핵심 품목 수급 동향을 나타내는 신호등이 현재의 주황색에서 노란색으로 전환될 것으로 전망했다.

이는 나프타 수급 상황이 개선될 것이라는 긍정적인 신호로 해석된다. 그러나 아스팔트 수급에 대한 현장의 우려가 크다는 점을 인정하며, 정부는 현황 전수조사를 통해 공사 발주 시기를 조정하고 민관 협의체를 통해 시급한 공사에 우선적으로 아스팔트를 공급하는 방안을 추진 중이라고 밝혔다. 이는 아스팔트 수급 부족으로 인한 건설 현장의 차질을 최소화하기 위한 조치이다. 강 실장은 정부가 가용한 모든 행정력을 동원하여 기업이 원자재 걱정 없이 정상적으로 조업하고 국민들이 일상생활을 유지할 수 있도록 적극적으로 대응할 것이라고 강조했다.

또한, 4차 최고가격제를 동결한 것은 민생 안정과 물가 부담을 고려한 결정이며, 2차 및 3차 시행 때 미반영된 가격 인상 요인을 감안하면 휘발유와 경유 가격이 각각 125원, 628원 인상되어야 하지만, 민생 안정을 위해 이를 동결했다는 점을 설명했다. 청와대는 7~8월 이후에도 원유 수급에 차질이 없을 것으로 예상하며, 비서실장의 특사 방문을 통해 확보한 원유 수급 계획은 연말까지를 기준으로 수립되어 있다고 밝혔다.

다만, 공급망 불안으로 인한 시장 가격 상승이 물가 상승으로 이어질 가능성을 인정하면서도, 고유가 피해지원금 등의 적기 집행을 통해 경기 회복 심리를 극복하고 물가 안정을 도모할 계획이라고 밝혔다. 주요 외신들도 한국 정부의 에너지 수급 위기 대응에 대해 긍정적으로 평가하며, 한국 경제가 중동발 금융 충격을 잘 견뎌낼 수 있을 것으로 전망했다





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