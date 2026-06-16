5월 수출물가 11개월 연속 올랐지만 수입물가 2개월 연속 내렸다

한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 기준 수출물가지수는 188.58로 4월보다 0.3% 올랐다. 수출물가 상승의 주요 원인은 메모리 반도체와 비철금속의 수요 증가로 인한 수출물가 상승이다. 수입물가지수는 2개월 연속 하락세를 보였는데, 국제유가 하락으로 인한 광산품, 석탄 및 석유제품의 가격 하락이 주요 원인이다.

한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 기준 수출물가지수 는 188.58로 4월보다 0.3% 올랐다. 전월 대비 상승률은 4월보다 낮았지만 전년 동월 대비 상승률은 41.3%에서 46.9%로 높아졌다.

수출물가 상승의 주요 원인은 메모리 반도체와 비철금속의 수요 증가로 인한 수출물가 상승이다. 특히 5월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 208.98로 2010년 7월 이후 15년 10개월 만에 최고치를 기록했다. D램, 플래시메모리, 동정련품 등의 전월 대비 상승 폭이 컸다. 전년 동월 대비로는 D램이 259.7%, 플래시메모리가 223.0% 급등했다.

은괴, 제트유, 경유 등도 상승 폭이 컸다. 원·달러 환율 상승 역시 수출물가 상승에 영향을 줬다. 수입물가지수는 2개월 연속 하락세를 보였는데, 국제유가 하락으로 인한 광산품, 석탄 및 석유제품의 가격 하락이 주요 원인이다. 원재료는 원유 등 광산품을 중심으로 1.0% 하락했고 중간재는 석탄 및 석유제품이 내렸지만 1차금속제품 상승 영향으로 전월 대비 보합이었다.

자본재와 소비재는 각각 전월대비 0.3% 상승했다. 국제유가는 두바이유 기준 5월 103.15달러로 4월 평균 배럴당 105.70달러에서 2.4% 하락했다. 다만지난해 동월과 비교했을 때는 61.9% 오른 수준이었다. 5월 무역지수는 수출물량지수와 수입물량지수가 각각 전년 동월 대비 14.7%, 5.2% 상승했다. 수출금액지수와 수입금액지수도 각각 56.8%, 21.3% 올랐다





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